Lại phát hiện thịt lợn bất thường tại Trường mầm non Phương Liệt

Theo ghi nhận Thanh Niên vào sáng 5.11, sau khi biết được thông tin về việc thịt lợn tiếp tục có biểu hiện bất thường, nhiều phụ huynh đã đến Trường mầm non Phương Liệt (P.Hoàng Liệt, Hà Nội) để nắm tình hình.

Phụ huynh đến đón con về sớm sau 2 ngày liên tiếp phát hiện thịt lợn bất thường ẢNH: NGUYỄN TRƯỜNG

Các phụ huynh tập trung gần khu vực cổng trường để chờ đợi thông tin chính thức từ nhà trường, đồng thời nhiều phụ huynh cũng đã đến đón học sinh về sớm. Trong khi đó, bên trong trường cũng có sự xuất hiện của lực lượng công an.

Một phụ huynh có con 4 tuổi cho biết, sau khi nhận được thông tin thịt lợn nhập vào trường sáng 5.11 tiếp tục có dấu hiệu tương tự sáng 4.11, chị đã xin nghỉ làm, vội đến trường và liên hệ giáo viên xin đón con về.

"Không đón con về thì tôi không yên tâm. Hôm qua như thế, hôm nay lại nghe thông tin tương tự nên gia đình rất lo lắng", phụ huynh này chia sẻ.

Một số phụ huynh khác cho biết, sau khi phát hiện thịt lợn tiếp tục có biểu hiện bất thường, các bên liên quan đã lập biên bản niêm phong, đồng thời đề nghị phụ huynh không được chụp ảnh.

Các phụ huynh tập trung tại Trường mầm non Phương Liệt vào sáng 5.11

ẢNH: NGUYỄN TRƯỜNG

Cũng phải nghỉ làm giữa chừng để đến trường, anh T.N, đại diện ban phụ huynh có con ở lớp nhỡ B4, cho biết việc ghi nhận thịt lợn có dấu hiệu không đảm bảo chất lượng trong 2 ngày liên tiếp khiến các phụ huynh rất hoang mang.

"Đối với những phụ huynh mà có ông bà ở nhà hỗ trợ thì không sao, còn như hai vợ chồng tôi đi làm cả, thì không thể nghỉ việc mà trông con được. Trong khi đó, cho con đi học như thế này thì không thể an tâm để làm việc", anh N. bày tỏ.

Như Thanh Niên đã phản ánh, ngày 4.11, trong quá trình giám sát việc giao nhận thực phẩm tại trường, nhiều phụ huynh có con học tại Trường mầm non Phương Liệt phát hiện một số miếng thịt lợn có biểu hiện bất thường.

Theo phản ánh, khi dùng tay kiểm tra phần thịt nạc, miếng thịt có dấu hiệu mềm nhũn, không có độ đàn hồi như thịt tươi thông thường. Đặc biệt, khi dùng ngón tay bấm mạnh và nhấc lên thì cảm quan nhận thấy thịt nát bở.

Thịt lợn nhũn, bở được phát hiện vào ngày 4.11 ẢNH CHỤP MÀN HÌNH

Liên quan vụ việc trên, bà Tưởng Minh Hường, Hiệu trưởng Trường mầm non Phương Liệt, cho biết khi phát hiện thịt có biểu hiện mềm, nhũn, không có độ đàn hồi vào ngày 5.11, ban giám sát đã yêu cầu đơn vị cung cấp trả lại số thực phẩm này và thay thế bằng thực phẩm mới. Việc thay thế cũng có sự chứng kiến, giám sát của phụ huynh.

Cạnh đó, nhà trường đã đề nghị cơ quan chức năng đến kiểm tra, giám sát và lấy mẫu thực phẩm. Kết quả kiểm tra nhanh ban đầu cho thấy mẫu thịt bình thường.

Tuy nhiên, cơ quan chức năng đã niêm phong, lấy mẫu gửi Viện Kiểm nghiệm an toàn vệ sinh thực phẩm quốc gia để kiểm nghiệm chuyên sâu. Dự kiến đến ngày 16.11 mới có kết quả kiểm nghiệm chuyên sâu đối với mẫu thịt lợn có biểu hiện bất thường. Nhà trường đang chờ kết luận của cơ quan chức năng để có hướng xử lý tiếp theo.

Theo UBND P.Phương Liệt, số thịt lợn trên do Công ty Ngôi Sao Xanh cung cấp. Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, P.Phương Liệt đã chỉ đạo đoàn kiểm tra liên ngành về an toàn thực phẩm trực tiếp xuống làm việc với sự tham gia của ban giám hiệu nhà trường, đại diện Công ty Ngôi Sao Xanh và đại diện cha mẹ học sinh để xác minh, thống nhất phương án xử lý.

"Hiện nay, các cơ quan chức năng đang tiếp tục tiến hành kiểm tra, xác minh để làm rõ nguyên nhân vụ việc. Những thông tin nêu trên là thông tin ban đầu, chính quyền địa phương sẽ tiếp tục cung cấp thông tin chính thức tới các cơ quan báo chí sau khi có kết luận từ cơ quan chức năng", đại diện P.Phương Liệt cho biết thêm.