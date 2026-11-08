Toàn cảnh 17h ngày 8.11.2026 của Báo Thanh Niên có nhiều thông tin đáng chú ý:

Toàn cảnh 17h: 17 ngày đêm truy lùng 4 phạm nhân trốn trại giam | 8 vé cùng số trúng 16 tỉ đồng

Giang hồ mạng Hiệp đen: “Hổ báo online”, hẹn về quê trồng rau thả cá khi bị bắt

Nguyễn Tuấn Hiệp (55 tuổi, thường được gọi là "Hiệp đen" hoặc "A2") là chủ khách sạn Hồng Hạnh (ở xã Hiệp Phước, TP.HCM). Ngày 6.11.2026, Hiệp cùng 13 đồng phạm bị Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.HCM khởi tố, bắt tạm giam.

Giang hồ mạng Hiệp đen ‘Hổ báo online’, hẹn về quê trồng rau thả cá khi bị bắt

Nỗ lực dọn dẹp lượng lục bình “khủng” trôi dạt bờ biển Phú Quốc

Tại bãi biển Bãi Khem (đặc khu khu Phú Quốc, tỉnh An Giang) xuất hiện lượng rác khổng lồ, chủ yếu là xác lục bình trôi dạt vào bờ.

Nỗ lực dọn dẹp lượng lục bình 'khủng' trôi dạt bờ biển Phú Quốc

8 tỉnh miền Trung mưa lớn, Huế và Đà Nẵng có nơi mưa trên 700 mm

Trong khoảng chiều và tối nay, khối không khí lạnh cường độ mạnh sẽ ảnh hưởng các tỉnh Đông Bắc bộ, sau đó ảnh hưởng đến Tây Bắc bộ, Bắc Trung bộ và Trung Trung bộ, một số nơi ở Nam Trung bộ.

8 tỉnh miền Trung mưa lớn, Huế và Đà Nẵng có nơi mưa trên 700 mm

Tất cả sẽ có trong Bản tin thời sự Toàn cảnh 17h được phát trên kênh YouTube Báo Thanh Niên, mang đến cho quý vị cái nhìn toàn diện, chính xác và sâu sắc về các vấn đề thời sự nổi bật hôm nay.