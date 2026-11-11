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    Toàn cảnh 17h: Đèo Khánh Lê cấm lưu thông vào ban đêm | Sạt lở quốc lộ 1D ở Quy Nhơn

    Toàn cảnh 17h: Đèo Khánh Lê cấm lưu thông vào ban đêm | Sạt lở quốc lộ 1D ở Quy Nhơn

    TT Phát triển Nội dung số
    TT Phát triển Nội dung số
    Bản tin Toàn cảnh 17h cập nhật tin tức thời sự nóng nhất trong ngày, các câu chuyện đang thu hút sự quan tâm trên mạng xã hội.

    Toàn cảnh 17h ngày 11.11.2026 của Báo Thanh Niên có nhiều thông tin đáng chú ý:

    Đèo Khánh Lê cấm tất cả người và phương tiện lưu thông vào ban đêm

    Từ 18 giờ hôm trước đến 5 giờ sáng hôm sau, tất cả người và phương tiện bị cấm qua đèo Khánh Lê (Khánh Hòa) trên quốc lộ 27C nhằm đảm bảo an toàn trong mùa mưa lũ.

    Đèo Khánh Lê cấm tất cả người và phương tiện lưu thông vào ban đêm

    Đề xuất xóa nợ thuế cho nhiều doanh nghiệp 03, 06: Bộ Tài chính nói gì?

    Không đồng tình xóa toàn bộ nợ thuế cho nhiều trường hợp doanh nghiệp trạng thái 03, 06, song Bộ Tài chính khẳng định sẽ tiếp tục nghiên cứu xử lý khoản nợ nhỏ, chi phí thu hồi không hiệu quả.

    Đề xuất xóa nợ thuế cho nhiều doanh nghiệp 03, 06: Bộ Tài chính nói gì?

    Đại án 1,2 triệu bình chữa cháy giả: Hối lộ từ quán cà phê đến phòng giao dịch ngân hàng

    Từ tin báo của người dân mua bình chữa cháy nhưng không dập được lửa, công an triệt phá đường dây đưa hối lộ để sản xuất 1,2 triệu bình chữa cháy giả.

    Đại án 1,2 triệu bình chữa cháy giả: Hối lộ từ quán cà phê đến phòng giao dịch ngân hàng

    Tất cả sẽ có trong Bản tin thời sự Toàn cảnh 17h được phát trên kênh YouTube Báo Thanh Niên, mang đến cho quý vị cái nhìn toàn diện, chính xác và sâu sắc về các vấn đề thời sự nổi bật hôm nay.

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    Bản tin Toàn cảnh 17h cập nhật tin tức thời sự nóng nhất trong ngày, các câu chuyện đang thu hút sự quan tâm trên mạng xã hội.

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