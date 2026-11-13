Vụ nổ làm sập nhà ở TP.HCM: Nhiều người bị thương, 1 nạn nhân tử vong

Chiều 13.11, theo báo cáo từ các cơ quan chức năng, sau vụ nổ cơ sở kinh doanh gas tại số 81 Bùi Văn Ba, phường Tân Thuận (TP.HCM), 5 trạm cấp cứu 115 vệ tinh đã được điều động đến hiện trường.

Bệnh viện Nguyễn Thị Thập (Bệnh viện quận 7 cũ), sau khi nhận tin từ Trung tâm Cấp cứu 115, đơn vị đã điều động xe cấp cứu, bác sĩ, điều dưỡng đến hiện trường.

Đến gần 15 giờ cùng ngày, bệnh viện tiếp nhận tổng cộng 5 ca. Trong đó, 3 ca bị chấn thương, xây xát nhẹ, được xử lý vết thương và cho về. Một ca được chẩn đoán chấn thương sọ não, chuyển đến Bệnh viện Nhân dân 115. Bệnh viện điều trị tích cực một ca, nhưng sau đó tử vong.

Ngoài ra, bệnh viện hỗ trợ chuyển 2 ca chấn thương đến Bệnh viện Tân Hưng.

Trong khi đó, Bệnh viện Khánh Hội (Bệnh viện quận 4 cũ) tiếp nhận điều trị 4 ca, đa số chấn thương phần mềm. Bệnh viện đang theo dõi sát tình hình sức khỏe các bệnh nhân.

Ngoài ra, Bệnh viện Chợ Rẫy thông báo nhận 2 ca, trong đó 1 ca bỏng và 1 ca đa chấn thương.

Theo danh sách thống kê của cơ quan chức năng, tính đến 14 giờ 35 phút ngày 13.11, có 11 người bị thương đưa được đến bệnh viện, trong đó nạn nhân N.V.N (37 tuổi) đã tử vong.

Lực lượng chức năng đang tổ chức tìm kiếm cứu nạn ẢNH: TRẦN KHA

Báo Thanh Niên trước đó thông tin, khoảng 11 giờ ngày 13.11, một tiếng nổ lớn bất ngờ vang lên tại cơ sở kinh doanh gas trên đường Bùi Văn Ba, khiến căn nhà đổ sập.

Sức ép từ vụ nổ nhà kinh doanh gas mạnh đến mức thổi bay phần mái tôn của căn nhà lên cao, kéo theo kết cấu bên trong đổ sập ngay sau đó. Một nhân chứng tại hiện trường cho hay, cơ sở này chuyên kinh doanh gas cho người dân trong khu vực suốt nhiều năm qua.

Ngay sau tiếng nổ, do lo ngại nguy cơ cháy nổ tiếp diễn, người dân xung quanh không dám tiếp cận mà nhanh chóng trình báo cơ quan chức năng.

Ghi nhận tại hiện trường, toàn bộ tuyến đường Bùi Văn Ba đã được lực lượng chức năng phong tỏa nghiêm ngặt để phục vụ công tác cứu hộ. Khu vực xung quanh cũng được ngắt điện hoàn toàn nhằm bảo đảm an toàn.

Bên trong hiện trường ngổn ngang gạch đá, xà bần. Xe cẩu cùng nhiều phương tiện chuyên dụng được điều động để dọn dẹp đống đổ nát, tìm kiếm người nghi còn mắc kẹt bên trong.

Lực lượng chức năng đang phong tỏa hiện trường, khẩn trương triển khai công tác tìm kiếm cứu nạn.

Chiều cùng ngày, Phòng Cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ (PC07) Công an TP.HCM đã có thông tin sơ bộ về công tác ứng cứu vụ nổ làm sập nhà nghiêm trọng trên đường Bùi Văn Ba, phường Tân Thuận. Trong đó, lực lượng cứu nạn đã tìm thấy và đưa được 4 nạn nhân từ đống đổ nát ra ngoài an toàn. Hiện công tác tìm kiếm những người có thể còn mắc kẹt bên trong vẫn đang được tiếp tục triển khai.