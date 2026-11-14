Học sinh TP.HCM đưa lịch sử lên không gian số bằng chatbot AI

Hoạt động học tập trải nghiệm, tích hợp kiến thức của 6 bộ môn

Ngày 14.11, Lễ báo cáo dự án liên môn cấp cụm “50:01 - Khắc dấu rạng đông” diễn ra tại Trường THPT Lê Quý Đôn (P.Xuân Hòa, TP.HCM). Tham gia sự kiện có học sinh 6 trường THPT thuộc Cụm chuyên môn 5, gồm: Trường THPT Lê Quý Đôn (P.Xuân Hòa, TP.HCM); Trường THCS-THPT Trần Đại Nghĩa (P.Sài Gòn, TP.HCM); Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai, Trường THPT Lê Thị Hồng Gấm, Trường THPT Marie Curie, Trường THPT Nguyễn Thị Diệu (P.Võ Thị Sáu, TP.HCM).

Dự án là hoạt động học tập trải nghiệm, tích hợp kiến thức của 6 bộ môn. Tên gọi “50:01” mang ý nghĩa kết nối giữa dấu mốc 50 năm hình thành và phát triển của TP.HCM (1976 - 2026) với một khởi đầu mới. Trong khi đó “Khắc dấu rạng đông” tượng trưng cho niềm hy vọng và khát vọng vươn lên.

Thông qua dự án, học sinh được nhìn lại những thành tựu đã qua, đồng thời thể hiện mong muốn đóng góp vào chặng đường phát triển tiếp theo của thành phố.

Phát biểu tại buổi lễ, thầy Nguyễn Viết Đăng Du, giáo viên hướng dẫn dự án, Tổ trưởng Tổ lịch sử Trường THPT Lê Quý Đôn, cho biết đây là mùa thứ 7 thầy tham gia hướng dẫn dự án và là mùa thứ 5 đồng hành cùng hoạt động dự án liên môn. Theo thầy, điểm cốt lõi của chương trình là lấy học sinh làm trung tâm, trao cơ hội để các em chủ động xây dựng sản phẩm, tổ chức hoạt động và điều hành dự án.

Thầy Nguyễn Viết Đăng Du, giáo viên hướng dẫn dự án, Tổ trưởng Tổ lịch sử Trường THPT Lê Quý Đôn (P.Xuân Hòa, TP.HCM) nhận xét và đánh giá về dự án ẢNH: KHÁNH LINH

“Dự án 50:01 - khắc dấu rạng đông hướng đến kỷ niệm 50 năm Thành phố Sài Gòn mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh. Chúng tôi luôn trung thành với ý tưởng dự án là của học sinh. Cho nên tất cả những gì thầy cô và các bạn nhìn thấy hôm nay, đó là thành quả lớn lao của tất cả các em học sinh: từ việc tạo ra những sản phẩm kỹ thuật số mang tính thời đại, đến những tiết mục văn nghệ công phu và khả năng vận hành cả dự án. Giáo viên chỉ đóng vai trò định hướng, hỗ trợ học sinh thực hiện đúng mục tiêu đề ra”, thầy Đăng Du nói.

Buổi báo cáo được xây dựng thành 3 chương, tương ứng với các giai đoạn lịch sử và phát triển của thành phố: Gia Định - Sài Gòn - TP.HCM. Trong đó, chương đầu tiên mang chủ đề “Dấu ấn Sài Gòn và khát vọng độc lập”, tập trung vào nội dung lịch sử. Chương hai “Thành phố vươn mình” thể hiện góc nhìn của các môn: công nghệ, tin học, vật lý và sinh học. Chương cuối “Vì một thành phố bình yên” gắn với kiến thức giáo dục quốc phòng và an ninh.

Tiết mục “Khát vọng xanh trên nền đất lửa” của học sinh Trường THCS-THPT Trần Đại Nghĩa (P.Sài Gòn, TP.HCM) tái hiện tinh thần đấu tranh bất khuất của dân tộc trong hai cuộc kháng chiến trường kỳ chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ ẢNH: KHÁNH LINH

Hơn 5.000 học sinh tham gia với hàng trăm sản phẩm kỹ thuật số

Ở phần báo cáo môn lịch sử, nhà trường cho biết hơn 5.000 học sinh đã vận dụng kiến thức công nghệ để xây dựng hàng trăm sản phẩm kỹ thuật số kể về các giai đoạn lịch sử và phát triển của thành phố, như: bảo tàng số, không gian triển lãm trực tuyến, chatbot AI và sa bàn ứng dụng công nghệ thực tế tăng cường (AR)...

Trong đó, 3 sản phẩm được giới thiệu tại buổi báo cáo, cho thấy sự sáng tạo trong cách tiếp cận và truyền tải kiến thức lịch sử.

Nổi bật là chatbot AI về “chiến tranh biên giới Tây Nam năm 1979” của học sinh lớp 12A5 Trường THPT Lê Quý Đôn (P.Xuân Hòa, TP.HCM). Các em cho biết ý tưởng của dự án xuất phát từ mong muốn tạo ra một kênh dữ liệu chính xác tuyệt đối. Thay vì đọc những tài liệu văn bản dài dòng hay tìm kiếm thông tin trôi nổi thiếu kiểm chứng trên mạng, người dùng có thể đặt câu hỏi trực tiếp cho trợ lý AI và nhận về câu trả lời tổng hợp ngay lập tức từ bộ tài liệu chuẩn hóa do nhóm biên soạn.

Giao diện chatbot AI - Chiến tranh biên giới Tây Nam năm 1979 của học sinh lớp 12A5 Trường THPT Lê Quý Đôn. Chatbot có độ chính xác cao, bám sát 100% ngữ liệu lịch sử, với giao diện trực quan và chi phí vận hành tối ưu nhờ tận dụng các nền tảng đám mây miễn phí ẢNH: KHÁNH LINH

Một sản phẩm khác là website bảo tàng số “Tọa độ Đỏ” của học sinh lớp 11A15 Trường THPT Lê Quý Đôn (P.Xuân Hòa, TP.HCM). Bảo tàng số kết nối bốn địa chỉ lịch sử, gồm: Bến Nhà Rồng, Khu di tích lịch sử địa đạo Củ Chi, Bảo tàng Biệt động Sài Gòn - Gia Định và Dinh Độc Lập. Thông qua việc giới thiệu các di tích, nhóm mong muốn tái hiện dòng chảy lịch sử, đưa người xem sống lại những trang sử hào hùng của mảnh đất Sài Gòn - Gia Định, qua đó làm nổi bật tinh thần kiên cường và khát vọng độc lập của dân tộc.

Website bảo tàng số “Tọa độ Đỏ” có giao diện bắt mắt, dễ thao tác trực tiếp trên cả điện thoại lẫn máy tính ẢNH: KHÁNH LINH

Bên cạnh đó, học sinh lớp 12A7 Trường THPT Lê Quý Đôn (P.Xuân Hòa, TP.HCM) còn xây dựng không gian triển lãm về hoạt động của Nguyễn Ái Quốc tại Sài Gòn trong giai đoạn nửa đầu năm 1911. Những sản phẩm này cho thấy cách học sinh vận dụng công nghệ để chuyển tải kiến thức lịch sử thành trải nghiệm tương tác, qua đó góp phần khơi gợi lòng yêu nước và niềm tự hào dân tộc.

Không gian triển lãm trực tuyến Nguyễn Ái Quốc tại Sài Gòn trong giai đoạn nửa đầu năm 1911 do học sinh lớp 12A7 Trường THPT Lê Quý Đôn (P.Xuân Hòa, TP.HCM) thực hiện ẢNH: KHÁNH LINH

Không dừng lại ở việc tái hiện lịch sử, dự án còn mở rộng sang những góc nhìn về quá trình phát triển và diện mạo tương lai của TP.HCM. Ở chương “Thành phố vươn mình”, các môn công nghệ, tin học, vật lý và sinh học cùng góp phần giúp học sinh khám phá vai trò của tri thức khoa học, công nghệ trong việc kiến tạo đô thị.

Ở chương cuối với chủ đề “Vì một thành phố bình yên”, môn giáo dục quốc phòng và an ninh giúp học sinh tìm hiểu truyền thống bảo vệ thành phố, đồng thời nâng cao nhận thức về trách nhiệm giữ gìn an ninh, trật tự và cuộc sống bình yên.



