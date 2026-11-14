Học sinh, giáo viên tăng cường chuyển đổi số, làm chủ công nghệ

Ngày 14.11, Trường tiểu học Chính Nghĩa (P.Chợ Lớn, TP.HCM) đã tổ chức Ngày hội Chuyển đổi số và phát động Phong trào học tập suốt đời. Ngày hội là dịp để cán bộ quản lý, giáo viên và học sinh cùng nhìn lại những kết quả bước đầu trong hành trình chuyển đổi số của nhà trường. Đồng thời khơi dậy tinh thần chủ động học tập, sáng tạo, mạnh dạn tiếp cận và làm chủ công nghệ trong thời đại số.

Tại ngày hội, học sinh tham gia các hoạt động trải nghiệm, khám phá tiện ích của môi trường số. Qua đó, các em có cơ hội rèn tư duy giải quyết vấn đề và kỹ năng hợp tác trong học tập.

Học sinh hào hứng tham gia trải nghiệm với thiết bị công nghệ hiện đại trong Ngày hội Chuyển đổi số ẢNH: H.L

Điểm nhấn của ngày hội là hoạt động trưng bày, giới thiệu các sản phẩm chuyển đổi số do cán bộ, giáo viên và các tổ chuyên môn nghiên cứu, xây dựng và ứng dụng trong thực tiễn. Nhiều sản phẩm thiết thực được giới thiệu, như: học liệu số tương tác, ứng dụng hỗ trợ giảng dạy, các công cụ kiểm tra đánh giá trực tuyến, bảng điều khiển dữ liệu (Dashboard) phục vụ quản lý và theo dõi chất lượng giáo dục, trợ lý ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI)...

Giáo viên và học sinh cùng tham gia hoạt động sáng tạo ẢNH: H.L

Thông qua các sản phẩm, giáo viên có cơ hội chia sẻ kinh nghiệm, giới thiệu cách làm hay, giải pháp sáng tạo từng bước đưa công nghệ trở thành công cụ hỗ trợ thiết thực, góp phần nâng cao chất lượng và hiệu quả công việc.

Các gian hàng công nghệ thu hút học sinh trải nghiệm ẢNH: H.L

Đặc biệt, hoạt động trải nghiệm và giới thiệu sản phẩm của học sinh đã mang đến nhiều màu sắc mới cho ngày hội. Các em được tiếp cận công nghệ, khám phá những tiện ích của môi trường số, phát huy khả năng sáng tạo, tư duy giải quyết vấn đề và tinh thần hợp tác trong học tập.

Robot vào lớp học tương tác với học sinh ẢNH: H.L

Bên cạnh đó, nhà trường tổ chức phát động Phong trào học tập suốt đời, khuyến khích mỗi cán bộ, giáo viên, nhân viên không ngừng tự học, tự bồi dưỡng, nâng cao năng lực số, chủ động cập nhật kiến thức và đổi mới phương pháp làm việc. Đây cũng là thông điệp về xây dựng môi trường giáo dục mở, nơi mỗi thành viên đều có cơ hội học tập, chia sẻ và phát triển.

Hiệu trưởng Trường tiểu học Chính Nghĩa (ngoài cùng bên trái) đưa ra quyết tâm đẩy mạnh chuyển đổi số, xây dựng môi trường giáo dục hiện đại, nhân văn và hạnh phúc, đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục trong giai đoạn mới ẢNH: H.L

Phát biểu tại Ngày hội Chuyển đổi số và phát động Phong trào học tập suốt đời, ông Lê Thanh Hải, Hiệu trưởng Trường tiểu học Chính Nghĩa, nói rằng chuyển đổi số không chỉ dừng lại ở việc sử dụng thiết bị hay ứng dụng công nghệ mà quan trọng hơn là thay đổi tư duy, đổi mới phương pháp và nâng cao hiệu quả hoạt động giáo dục. Công nghệ và trí tuệ nhân tạo cần được sử dụng đúng mục đích, an toàn, có trách nhiệm, lấy người học làm trung tâm và chất lượng giáo dục làm thước đo. Nhà trường tiếp tục quyết tâm đẩy mạnh chuyển đổi số, xây dựng môi trường giáo dục hiện đại, nhân văn và hạnh phúc, đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục trong giai đoạn mới.