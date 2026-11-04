TP.HCM nêu 3 mô hình cho hoạt động giáo dục tăng cường và theo nhu cầu

Ngày 4.11, Sở GD-ĐT TP.HCM ban hành Công văn số 11886/SGDĐT-GDPT hướng dẫn tổ chức hoạt động giáo dục tăng cường và hoạt động giáo dục theo nhu cầu người học tại các cơ sở giáo dục phổ thông công lập trên địa bàn, triển khai Thông tư 85/2026/TT-BGDĐT.

Theo đó, Sở GD-ĐT TP.HCM yêu cầu các trường phân biệt rõ 2 hoạt động, tránh lẫn lộn. Việc xác định hoạt động giáo dục tăng cường, hoạt động giáo dục theo nhu cầu hay dạy thêm, học thêm phải căn cứ vào mục tiêu, đối tượng, nội dung, mức độ yêu cầu, thời gian và cách thức tổ chức, không thể chỉ dựa vào tên gọi.

Hoạt động nào không được đặt điều kiện đóng góp, hoạt động nào thu theo quy định?

Theo hướng dẫn, hoạt động giáo dục tăng cường do nhà trường tổ chức ngoài thời lượng chính khóa, nhằm bổ sung nội dung cần thiết, tăng cường thực hành, trải nghiệm, vận dụng kiến thức vào thực tiễn, phát triển phẩm chất và năng lực học sinh theo mục tiêu Chương trình giáo dục phổ thông 2018.

Nhà trường tổ chức hoạt động này trong thời gian dạy học 2 buổi/ngày hoặc thời lượng dạy học theo lộ trình 2 buổi/ngày; bố trí cân đối, công bằng cho mọi học sinh, không phân biệt đối xử.

Sở GD-ĐT TP.HCM hướng dẫn bố trí thời gian tổ chức, sắp xếp thời khóa biểu hoạt động giáo dục tăng cường, theo nhu cầu với 3 mô hình ẢNH: P.C

Nội dung tập trung vào kỹ năng sống cơ bản, thực hành khoa học, trải nghiệm văn hóa, nghệ thuật, thể dục thể thao, an toàn giao thông, an toàn trên không gian mạng; phổ cập năng lực số, trải nghiệm trí tuệ nhân tạo (AI), STEM/STEAM cơ bản và xây dựng môi trường giao tiếp tiếng Anh…

Về kinh phí, sở quy định hoạt động tăng cường sử dụng dự toán chi thường xuyên hằng năm và các nguồn kinh phí hợp pháp khác. Các trường không được quy đổi thành khoản thu bình quân theo người học hoặc đặt điều kiện đóng góp để học sinh được tham gia.

Trong khi đó, hoạt động giáo dục theo nhu cầu người học gồm những nội dung mở rộng, nâng cao hoặc chuyên sâu, phục vụ nhu cầu, sở thích, năng khiếu, năng lực và định hướng phát triển cá nhân.

Nhà trường tổ chức các hoạt động này ngoài thời gian thực hiện giáo dục chính khóa và giáo dục tăng cường, trên cơ sở tự nguyện đăng ký của người học và cha mẹ học sinh. Sở yêu cầu bảo đảm tự nguyện thực chất, tuyệt đối không ép buộc, không áp đặt, không gợi ý dưới bất kỳ hình thức nào.

Đối với hoạt động theo nhu cầu, trường phải lập dự toán chi tiết, thu đúng danh mục, mức thu theo quy định, không vượt mức UBND TP.HCM quy định; thực hiện chính sách miễn, giảm cho đối tượng chính sách, học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn muốn tham gia.

Các trường không được tổ chức dạy trước chương trình, dạy lại nội dung chính khóa hoặc biến tướng thành dạy thêm, học thêm; không sử dụng kết quả tham gia những hoạt động này để thay thế kết quả học tập các môn học, hoạt động giáo dục thuộc Chương trình giáo dục phổ thông.

Học sinh không đăng ký sẽ học gì, đến trường và ra về ra sao?

Sở GD-ĐT TP.HCM hướng dẫn bố trí thời gian tổ chức, sắp xếp thời khóa biểu hoạt động giáo dục tăng cường, theo nhu cầu với 3 mô hình:

Mô hình 1: Áp dụng chung cho các trường phổ thông đại trà, trường phải bảo đảm đầy đủ nội dung, thời lượng chính khóa và tăng cường. Hoạt động theo nhu cầu được tổ chức thành khung thời gian riêng, ngoài thời gian và không xen kẽ các tiết chính khóa, tăng cường.

Lịch tổ chức cần linh hoạt theo ngày, khối, nhóm học sinh, bảo đảm khả năng bố trí giáo viên và không gây quá tải. Học sinh không đăng ký được bố trí thời gian đến trường, ra về phù hợp; trường hợp ở lại trường, nhà trường phải bố trí hoạt động phù hợp và giám sát an toàn.

Các trường công khai kế hoạch tổ chức hoạt động giáo dục tăng cường và theo nhu cầu trước khi tổ chức ít nhất một tuần ẢNH: Ngọc Dương

Mô hình 2: Áp dụng cho trường có lớp học linh hoạt theo nhu cầu: Vào các tiết dạy học theo nhu cầu, học sinh có đăng ký sẽ di chuyển về các phòng học chức năng/phòng máy vi tính theo từng nhóm nội dung tự chọn đã đăng ký (Nhóm phát triển năng khiếu về văn hóa, nghệ thuật, thể dục, thể thao, hướng nghiệp, khởi nghiệp, tài chính…. ; Nhóm phát triển năng lực số, trí tuệ nhân tạo, tin học theo chuẩn quốc tế, giáo dục STEM nâng cao, STEM Robot, lập trình, Robot, IoT, phát triển năng lực nghiên cứu khoa học, kỹ thuật …; Nhóm phát triển năng lực sử dụng ngoại ngữ theo chuẩn quốc tế, chứng chỉ quốc tế, ngoại ngữ với giáo viên người nước ngoài, ngoại ngữ thông qua môn toán và khoa học phần mềm bổ trợ nâng cao…; Nhóm học giáo dục kỹ năng: phát triển kỹ năng sống và các nhóm kỹ năng mềm khác…). Học sinh không đăng ký sẽ tham gia các hoạt động tự học, đọc sách hoặc sinh hoạt trải nghiệm tăng cường do nhà trường tổ chức.

Mô hình 3: Áp dụng cho mô hình Trường tiên tiến hội nhập và loại hình lớp tích hợp theo Đề án 5695 (tích hợp môn toán và các môn khoa học bằng tiếng Anh) với 100% học sinh đã tự nguyện đăng ký trước khi tuyển sinh đầu cấp vào trường: Bố trí thời khóa biểu linh hoạt, đồng bộ theo lớp học riêng.

Trường phải công khai kế hoạch trước ít nhất một tuần

Trước khi tổ chức, nhà trường phải khảo sát nhu cầu học sinh và phụ huynh, rà soát đội ngũ, cơ sở vật chất để xây dựng kế hoạch. Kế hoạch cần xác định rõ mục tiêu, nội dung, đối tượng, hình thức, thời gian, nhân sự, điều kiện bảo đảm và dự toán kinh phí đối với hoạt động có thu.

Hiệu trưởng phê duyệt, niêm yết công khai tại trụ sở và đăng tải kế hoạch trên cổng thông tin điện tử của trường trước khi thực hiện ít nhất một tuần.

Sở yêu cầu ưu tiên sử dụng giáo viên nhà trường đáp ứng chuẩn nghề nghiệp, chuẩn năng lực số và ngoại ngữ. Khi hợp tác với đối tác bên ngoài ở những nội dung ngoài môn học hoặc chuyên sâu, hiệu trưởng chịu trách nhiệm thẩm định hồ sơ năng lực, ký hợp đồng phối hợp, thỉnh giảng đúng quy định.

Người đứng đầu trường chịu trách nhiệm toàn diện trước pháp luật, cơ quan quản lý, phụ huynh hoặc người giám hộ về nội dung, chất lượng, an toàn và tính minh bạch tài chính của các hoạt động giáo dục. Sở GD-ĐT TP.HCM sẽ phối hợp các đơn vị liên quan tổ chức kiểm tra chuyên đề việc thực hiện Thông tư 85, bảo đảm quyền lợi hợp pháp của người học.