30 thủ tục giáo dục người dân không phải nộp lại thông tin có trong dữ liệu

Không yêu cầu cung cấp lại thông tin đã có

Ngày 1.11, Sở GD-ĐT TP.HCM thông báo danh mục thủ tục hành chính có thành phần hồ sơ được thay thế bằng dữ liệu thuộc phạm vi chức năng quản lý của sở. Đây là nội dung triển khai Công văn số 8270 của UBND TP.HCM về cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính dựa trên dữ liệu, nhằm tạo thuận lợi cho tổ chức, cá nhân khi thực hiện các thủ tục trong lĩnh vực GD-ĐT.

Danh mục gồm 30 thủ tục, trong đó có: Cấp học bổng và hỗ trợ kinh phí mua phương tiện, đồ dùng học tập dùng riêng cho người khuyết tật học tại các cơ sở giáo dục; Xét duyệt trẻ em nhà trẻ bán trú được hỗ trợ kinh phí, hỗ trợ gạo; Hỗ trợ ăn trưa đối với trẻ em mẫu giáo; Trợ cấp đối với trẻ em mầm non là con công nhân, người lao động làm việc tại khu công nghiệp; Cho phép thành lập nhóm, lớp mầm non độc lập dân lập, tư thục…

Bà Huỳnh Lê Như Trang, Phó giám đốc Sở GD-ĐT TP.HCM, yêu cầu các phòng thuộc sở có chức năng tham mưu giải quyết thủ tục hành chính phối hợp chặt chẽ với Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố trong việc tiếp nhận hồ sơ.

Đặc biệt, tuyệt đối không yêu cầu người dân, doanh nghiệp cung cấp lại thông tin đã có trong cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành; thông tin đã được lưu trữ tại kho quản lý dữ liệu điện tử của tổ chức, cá nhân hoặc được chia sẻ từ VNeID.

Sở đề nghị các phòng, ban trực thuộc và trường học tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn người dân, doanh nghiệp khai thác, tái sử dụng thành phần hồ sơ và kết quả điện tử từ kho quản lý dữ liệu điện tử của cá nhân, tổ chức để nộp hồ sơ trực tuyến.

Đồng thời, các đơn vị triển khai khai thác, sử dụng thông tin trong cơ sở dữ liệu để thay thế thành phần hồ sơ đối với các thủ tục thuộc danh mục đã công bố.

Trong danh mục thủ tục hành chính có thành phần hồ sơ được thay thế bằng dữ liệu có một số thủ tục liên quan đến trẻ mầm non ẢNH: BẢO CHÂU

Bảo đảm việc cắt giảm hồ sơ thực chất

Để việc đơn giản hóa thủ tục mang lại hiệu quả, Sở GD-ĐT yêu cầu thường xuyên theo dõi, đánh giá kết nối giữa hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của Bộ GD-ĐT với các cơ sở dữ liệu quốc gia, chuyên ngành.

Những trường hợp lỗi kết nối, dữ liệu thiếu hoặc không thống nhất phải được kịp thời thông tin bằng văn bản về văn phòng sở để tổng hợp, báo cáo lãnh đạo xem xét, chỉ đạo.

Các phòng chuyên môn khẩn trương rà soát, xây dựng, tái cấu trúc quy trình nội bộ và quy trình điện tử đối với các thủ tục thuộc lĩnh vực phụ trách có thành phần hồ sơ được cắt giảm, thay thế bằng dữ liệu đã công bố.

Cùng với đó, các đơn vị phải số hóa đầy đủ, chính xác thành phần hồ sơ, kết quả thẩm tra, xác minh và kết quả giải quyết thủ tục hành chính theo quy định. Kết quả số hóa phải được cập nhật, lưu trữ trên hệ thống, bảo đảm đúng quy trình và ký số đúng thẩm quyền để phục vụ việc khai thác, tái sử dụng.

Sở cũng yêu cầu tiếp tục phối hợp tham mưu trả lời phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức trên Cổng Dịch vụ công quốc gia. Nội dung trả lời phải đầy đủ, phù hợp với phản ánh, chính xác với tình hình thực tế giải quyết thủ tục, bảo đảm đúng quy định pháp luật và thời hạn.

Văn phòng sở được giao công khai danh mục thủ tục hành chính có thành phần hồ sơ được thay thế bằng dữ liệu và hướng dẫn sử dụng chức năng này trên Cổng thông tin điện tử ngành GD-ĐT TP.HCM, giúp cá nhân, tổ chức dễ dàng tiếp cận và thực hiện thủ tục trực tuyến.

Sau đây là danh mục thủ tục hành chính có thành phần hồ sơ được thay thế bằng dữ liệu thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở GD-ĐT TP.HCM.