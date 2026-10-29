Trường TP.HCM đổi thời khóa biểu, môn liên kết xếp cuối, nghỉ thứ bảy

Phụ huynh vui vì trường TP.HCM đổi thời khóa biểu, nghỉ thứ bảy

Phụ huynh Trường tiểu học Hà Huy Giáp, phường An Phú Đông, TP.HCM cho biết thời khóa biểu mới được điều chỉnh, sẽ áp dụng từ 2.11.2026, đáng chú ý là các môn liên kết, môn tự nguyện (hoạt động giáo dục theo nhu cầu người học) được xếp cuối buổi học hoặc xếp riêng trong một ngày trái buổi để học sinh được nghỉ hoàn toàn thứ bảy.

Theo quy định ở cấp tiểu học, học sinh học 2 buổi/ngày, 5 ngày/tuần, được nghỉ học ngày thứ bảy. Tuy nhiên, tại Trường tiểu học Hà Huy Giáp, do cơ sở vật chất chưa đáp ứng để có thể tổ chức 100% học 2 buổi/ngày nhưng vẫn phải đảm bảo Chương trình giáo dục phổ thông 2018 nên từ trước đến nay trường dạy học mỗi ngày 1 buổi, từ thứ hai tới thứ sáu. Do đó, các em phải đi học một buổi ngày thứ bảy.

Từ ngày 2.11 tới đây, thời khóa biểu được đổi, giúp thuận tiện hơn cho các em học sinh và việc đưa đón của phụ huynh.

Thời khóa biểu một lớp vào học buổi chiều. Việc điều chỉnh áp dụng từ 2.11.2026 (tuần học thứ 9) của năm học 2026 -2027, học sinh được nghỉ thứ bảy ẢNH: P.H

Hôm nay (29.10), trao đổi với PV Báo Thanh Niên, đại diện Ban Giám hiệu Trường tiểu học Hà Huy Giáp, phường An Phú Đông, cho biết đã điều chỉnh thời khóa biểu. Cụ thể, các "môn liên kết" - thuộc hoạt động giáo dục theo nhu cầu người học sẽ được xếp vào tiết cuối để phụ huynh không đăng ký cho con học sẽ đón con về sớm.

Trường tận dụng tất cả các phòng chức năng để sắp xếp trái buổi cho các lớp có số tiết chương trình giáo dục phổ thông (chính khóa) vượt thời lượng 5 buổi/tuần để học sinh không phải đi học ngày thứ bảy, như vậy các con sẽ được nghỉ trọn vẹn cả ngày thứ bảy và chủ nhật. Các tiết học tiếng Anh với người nước ngoài và tin học quốc tế cũng sẽ được sắp xếp trái buổi. Ai không đăng ký học cho con em mình, phụ huynh cũng sẽ báo lại với giáo viên chủ nhiệm, để điều chỉnh từ tháng 11 này.

Việc điều chỉnh trên của Trường tiểu học Hà Huy Giáp đáp ứng theo Thông tư số 85/2026/TT-BGDĐT quy định hoạt động giáo dục tăng cường và giáo dục theo nhu cầu người học sẽ có hiệu lực từ 15.11.2026, cũng là nguyện vọng của nhiều phụ huynh thời gian qua.

Thời khóa biểu tại một lớp học buổi sáng, Trường tiểu học Hà Huy Giáp, các hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa được xếp cuối buổi hoặc trái buổi, học sinh được nghỉ thứ bảy ẢNH: P.H

Trước đó, tại TP.HCM, thực hiện Thông tư số 85, Ban Giám hiệu Trường THPT Nguyễn Hữu Thọ, phường Xóm Chiếu, cho biết dự kiến kế hoạch tổ chức các hoạt động giáo dục tại trường kể từ ngày 16.11.2026: học sinh học các môn chính khóa từ thứ hai tới hết thứ năm, mỗi ngày 7 tiết; ngày thứ sáu dành cho các hoạt động hướng nghiệp, trải nghiệm, bồi dưỡng học sinh giỏi, CLB, các hoạt động giáo dục khác.

Thứ bảy và chủ nhật, học sinh được nghỉ hoàn toàn. Hiện nay Trường THPT Nguyễn Hữu Thọ vẫn chờ hướng dẫn của các cấp có thẩm quyền, sau khi có hướng dẫn cụ thể, nhà trường sẽ thông tin và triển khai chính thức.

Phụ huynh ủng hộ phương án sắp xếp lại thời khóa biểu, để học sinh được nghỉ thứ bảy ẢNH: N.H.T

Sở GD-ĐT TP.HCM sẽ hướng dẫn cụ thể

Mới đây, trả lời Báo Thanh Niên, Sở GD-ĐT TP.HCM thông tin: "Căn cứ Thông tư 85, Sở GD-ĐT sẽ rà soát các nội dung thu theo quy định, đảm bảo nguyên tắc: (1) Hoạt động giáo dục tăng cường không thu tiền của người học, (2) Hoạt động giáo dục theo nhu cầu người học được thu kinh phí trên cơ sở tự nguyện đăng ký tham gia của người học, cha mẹ hoặc người giám hộ của người học; là khoản thu dịch vụ phục vụ và hỗ trợ hoạt động giáo dục ngoài học phí. Danh mục khoản thu, mức thu, cơ chế quản lý thu chi do UBND cấp tỉnh quyết định".

Sở GD-ĐT cho biết sẽ khẩn trương ban hành văn bản hướng dẫn các trường thực hiện Thông tư 85. Đồng thời các trường cần rà soát toàn bộ chương trình ngoại ngữ đang tổ chức, xác định rõ phần nào là nội dung nền tảng (tổ chức miễn phí) và đâu là nội dung nâng cao theo chuẩn quốc tế (tổ chức theo nhu cầu, tự nguyện); Sở sẽ nghiên cứu tham mưu thành phố bố trí ngân sách cho phần giáo dục tăng cường theo quy định.