Giáo viên đang dạy bao nhiêu giờ mỗi tuần?

Thông tư số 05/2025/TT-BGDĐT quy định chế độ làm việc đối với giáo viên phổ thông, dự bị đại học có hiệu lực từ 22.4.2025.

Hiệu trưởng, phó hiệu trưởng phải dạy bắt buộc mấy tiết một tuần?

Định mức tiết dạy trung bình trong 1 tuần của hiệu trưởng là 2 tiết; phó hiệu trưởng phải dạy 4 tiết/tuần.

Hiệu trưởng, phó hiệu trưởng không được quy đổi chế độ giảm định mức tiết dạy đối với các nhiệm vụ kiêm nhiệm theo quy định tại thông tư.

Khi dạy đủ định mức tiết dạy được quy định tại thông tư, hiệu trưởng, phó hiệu trưởng được áp dụng quy định tại điều 13 thông tư này để tính tổng số tiết dạy khi tính số giờ dạy thêm (nếu có).

Giáo viên trong một hoạt động đón học sinh đầu năm học mới 2026 - 2027 ẢNH: NHẬT THỊNH

Thời gian nghỉ hằng năm của giáo viên được quy định thế nào?

Thời gian nghỉ hằng năm của giáo viên gồm:

Thời gian nghỉ hè, theo quy định tại điểm a khoản 1 điều 3 Nghị định số 84/2020/NĐ-CP ngày 17. 7. 2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của luật Giáo dục. Trong thời gian nghỉ hè, giáo viên tham gia đào tạo, bồi dưỡng theo yêu cầu của vị trí việc làm, tham gia công tác thi tốt nghiệp trung học phổ thông, tuyển sinh khi cơ quan có thẩm quyền triệu tập;

Thời gian nghỉ lễ, tết và các ngày nghỉ khác theo quy định của bộ luật Lao động, luật Bảo hiểm xã hội;

Căn cứ kế hoạch năm học, quy mô, đặc điểm, điều kiện cụ thể của từng trường, hiệu trưởng bố trí thời gian nghỉ hằng năm của giáo viên phù hợp, đúng quy định, bảo đảm khung thời gian năm học.

Thời gian nghỉ hằng năm của hiệu trưởng, phó hiệu trưởng gồm thời gian nghỉ hè; thời gian nghỉ lễ, tết và các ngày nghỉ khác theo quy định của bộ luật Lao động, luật Bảo hiểm xã hội;

Thời gian nghỉ hè của hiệu trưởng, phó hiệu trưởng được bố trí linh hoạt trong năm học và trong thời gian nghỉ hè của giáo viên để bảo đảm các hoạt động của nhà trường diễn ra bình thường và bảo đảm hoàn thành các nhiệm vụ công tác do cơ quan quản lý các cấp triệu tập, nếu có.

Lịch nghỉ hè của hiệu trưởng, phó hiệu trưởng phải báo cáo cơ quan có thẩm quyền quản lý hoặc theo phân cấp.

Quy định số tiết dạy của giáo viên hiện nay

Thời gian làm việc trong năm học của hiệu trưởng, phó hiệu trưởng, giáo viên trường phổ thông là 42 tuần, trong đó, 37 tuần giảng dạy các nội dung trong chương trình giáo dục phổ thông (35 tuần thực dạy, 2 tuần dự phòng); 3 tuần học tập, bồi dưỡng nâng cao trình độ; 2 tuần chuẩn bị năm học mới và tổng kết năm học.

Định mức tiết dạy của giáo viên là tổng số tiết lý thuyết hoặc thực hành, giảng dạy trực tiếp hoặc dạy trực tuyến của mỗi giáo viên phải thực hiện trong 1 năm học.

Định mức tiết dạy trung bình trong 1 tuần của giáo viên trường tiểu học là 23 tiết; giáo viên trường THCS là 19 tiết/tuần; giáo viên trường THPT là 17 tiết/tuần.

Định mức tiết dạy trong 1 năm học với giáo viên được xác định = định mức tiết dạy trung bình trong 1 tuần x số tuần giảng dạy trong 1 năm học.

Trong đó, số tuần giảng dạy các nội dung trong chương trình giáo dục không bao gồm số tuần dự phòng, tương đương với 35 tuần.

Giáo viên tiểu học TP.HCM cùng học sinh trong ngày đầu đến trường ẢNH: NHẬT THỊNH

Như vậy, theo quy định hiện hành, trong một năm học, định mức tiết dạy của giáo viên tiểu học là 805 tiết; giáo viên THCS là 665 tiết/năm học; còn giáo viên THPT là 595 tiết/năm học.

Các tiết học ở bậc tiểu học được quy định là 35 phút/tiết; ở bậc THCS và THPT là 45 phút/tiết.

Tuy nhiên, theo các cán bộ quản lý cũng như các giáo viên, không thể lấy số thời gian một tiết học nhân lên với số tiết định mức trong tuần hay trong năm học để tính ra số thời gian làm việc thực tế của giáo viên. Bởi để có 35 hay 45 phút đứng trên lớp giảng dạy cho một tiết học, giáo viên mất nhiều tiết để chuẩn bị phía sau.

Kèm theo đó, không ít giáo viên đang than kiệt sức vì nhiều phần việc cần đảm trách như soạn bài, thiết kế hoạt động, làm ma trận đề kiểm tra, chấm bài, nhận xét bài làm học sinh, theo dõi đánh giá, cập nhật hồ sơ sổ sách điện tử học sinh. Chưa kể học hỏi trau dồi về công nghệ để chuyển đổi số, học tập nâng cao chuyên môn, trao đổi với phụ huynh về tình hình giáo dục, kết quả học tập của học sinh... cùng nhiều phần việc không tên khác có thể giáo viên phải làm tới khuya chưa hết việc.