TP.HCM: Nhiều cách độc đáo công khai đơn vị cung cấp thực phẩm bữa ăn bán trú

Công khai đơn vị cung cấp thực phẩm trong bữa ăn bán trú tại trường

Ngày 22.10, Trường mầm non 19/5 Thành Phố, phường Tân Định, TP.HCM, tổ chức hoạt động Bé tập làm nội trợ: món yaourt (sữa chua) trái cây, dành cho tất cả trẻ em trong trường.

Phụ huynh vào trường làm đầu bếp, cùng con làm ra món yaourt (sữa chua) trái cây ẢNH: THÚY HẰNG

Điểm độc đáo của ngày hội là phụ huynh của trẻ cùng tới trường, mặc tạp dề, đội nón đầu bếp, cùng hướng dẫn trẻ thái trái cây (bằng đồ dùng an toàn cho trẻ nhỏ), hướng dẫn các bé cùng làm ra món ăn từ sữa chua.

Hoạt động "Bé tập làm nội trợ" nằm trong chuỗi hoạt động hưởng ứng tuần lễ dinh dưỡng và phát triển năm 2026 (từ 16.10 tới 23.10). Trong chuỗi này, phụ huynh trẻ cùng được mời tới trường, dự "Bữa sáng buffet", tổ chức ngày 16.10. Phụ huynh được xem tận mắt bữa ăn tự chọn của con tại trường, tìm hiểu về cách thức tổ chức bữa ăn.

Bên cạnh đó là hoạt động "Coffee shop", trẻ và các thầy cô giáo cùng pha chế đồ uống, phụ huynh đóng vai là người mua.

Thực phẩm được chế biến có xuất xứ rõ ràng, đây cũng là những thực phẩm cung cấp cho trường hằng ngày ẢNH: THÚY HẰNG

Phụ huynh cùng hướng dẫn cho các trẻ ẢNH: THÚY HẰNG

Phụ huynh vào trường trong nhiều hoạt động giáo dục ẢNH: THÚY HẰNG

Trẻ tự chọn nguyên liệu mình yêu thích ẢNH: THÚY HẰNG

Một hoạt động thú vị khác là "Gian hàng rau củ sạch", diễn ra hôm 23.10. Giáo viên và trẻ cùng tham gia là người bán tại các sạp rau củ quả tươi. Cha mẹ, ông bà của trẻ, là những thực khách đi chợ, lựa mua rau củ quả.

Cô Mai Yến Hằng, Hiệu trưởng Trường mầm non 19/5 Thành Phố, phường Tân Định, cho biết mục đích quan trọng nhất của các hoạt động trải nghiệm ngày là rèn luyện cho học trò khả năng giao lưu kết bạn, đồng thời là kỹ năng tự phục vụ, lựa chọn thực phẩm theo sở thích. Đồng thời, các sự kiện mở này còn là cách để nhà trường công khai các hoạt động tại trường, công khai nguồn cung cấp thực phẩm cho học sinh.

Cô Hằng cho hay, toàn bộ rau củ quả, trái cây, sữa, nước uống, đồ ăn, rau củ quả sạch của phiên chợ... đều là những thực phẩm rõ xuất xứ, được mang tới bởi đơn vị vẫn cung cấp thực phẩm phụ vụ bữa ăn bán trú hằng ngày của trẻ.

Trường mầm non 19/5 Thành Phố là 1 trong 2 trường mầm non của TP.HCM thực hiện thí điểm mô hình đổi mới nâng cao chất lượng giáo dục mầm non theo kế hoạch của Bộ GD-ĐT. Không chỉ tạo không gian mở trong các hoạt động liên quan đến dinh dưỡng, nhà trường thường xuyên mời phụ huynh tới tham gia các hoạt động giáo dục khác, nhằm tăng cường kết nối nhà trường - phụ huynh, xây dựng môi trường học đường thân thiện.

Nhiều ông bố, bà mẹ vào trường, làm đầu bếp ẢNH: THÚY HẰNG

Tham gia các hoạt động pha chế, làm đồ ăn cùng con, phụ huynh đều có thể nắm rõ tên các công ty, nhà cung cấp thực phẩm... để tin tưởng về bữa ăn trẻ được phục vụ ẢNH: THÚY HẰNG

Cha mẹ thêm thấu hiểu sự vất vả của các thầy cô giáo ẢNH: THÚY HẰNG

Hoạt động gắn kết gia đình và nhà trường, công khai bữa ăn ẢNH: THÚY HẰNG

Trường học TP.HCM mời phụ huynh vào ăn cơm bán trú 39.000 đồng/ngày

Cuối tháng 9 vừa qua, Trường tiểu học Hiệp Tân, phường Phú Thạnh, TP.HCM mời phụ huynh tham gia "Giờ ăn mở" tại điểm trường chính.

Sau sắp xếp trường học, Trường tiểu học Hiệp Tân, phường Phú Thạnh có trường chính ở 30 đường Trần Thị Báo và phân hiệu tại 39B đường Lương Trúc Đàm, phường Phú Thạnh. Tại cả trường chính và phân hiệu đều có bếp ăn một chiều, để nấu ra các bữa ăn bán trú đủ tiêu chuẩn.

Cô Nguyễn Thị Minh Nguyệt, Hiệu trưởng Trường tiểu học Hiệp Tân, giới thiệu công khai về bếp ăn bán trú ẢNH: H.T

Nhà bếp của trường tại trường chính ẢNH: H.T

Phụ huynh được tham quan giờ ăn thực tế, tự phục vụ của học sinh, sau đó đưa ra những câu hỏi, cũng như những góp ý giúp nhà trường cải tiến chất lượng bữa ăn ẢNH: H.T

Cô Nguyễn Thị Minh Nguyệt, Hiệu trưởng Trường tiểu học Hiệp Tân, cho biết trong hoạt động mời phụ huynh tham gia "Giờ ăn mở", ban giám hiệu nhà trường giới thiệu đến đại diện cha mẹ học sinh các lớp về hoạt động tổ chức giờ ăn.

Nhà trường công khai các đơn vị cung ứng thực phẩm phục vụ bán trú; giới thiệu các hình thức công khai thực đơn dinh dưỡng; quy trình tổ chức bếp 1 chiều; quy trình đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm; quy trình tự phục vụ bữa ăn của học sinh; giới thiệu các hoạt động thư giãn sau khi ăn; quy trình sắp xếp, bố trí phòng ngủ trưa cho học sinh...

Trong "Giờ ăn mở", phụ huynh được nhà trường mời ăn cơm trưa tại trường.

Phụ huynh xem giờ ăn của con em mình ẢNH: H.T

Các phần ăn của học sinh trường này đang là 39.000 đồng/ngày, với cả bữa trưa và bữa xế ẢNH: H.T

Phụ huynh được mời ăn cơm trưa với các món ăn và khẩu phần như trong thực tế của học sinh, để đánh giá chất lượng khẩu phần ăn hàng ngày của các em ẢNH: H.T