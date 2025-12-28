Những bữa ăn bán trú được mong đợi nhất ở trường

Mong tới ngày khối mình được 'ăn buffet'

Mỗi tháng, học sinh một khối lớp của Trường tiểu học Trần Hưng Đạo, phường Cầu Ông Lãnh, TP.HCM sẽ có một ngày ăn bán trú bằng bữa trưa buffet - bữa trưa tự chọn.

Giữa tháng 10, học sinh khối 1 của trường là những học sinh đầu tiên được "mở tiệc" buffet của năm học 2025-2026. Trong tháng 11, các bạn học sinh khối 2 được trải nghiệm bữa ăn bán trú ở sân trường với đa dạng đồ ăn. Và ngày 26.12 vừa qua, học sinh khối 3 hào hứng với bữa trưa buffet.

Học sinh xếp hàng lấy những món ăn mình yêu thích ẢNH: T.H.Đ

Bữa trưa buffet được tổ chức ở khu vực sân trường râm mát, dưới bóng cây xanh ẢNH: T.H.Đ

Toàn bộ các món ăn được nhân viên bán trú, nhân viên bếp ăn trường học chế biến. Thực đơn trong bữa trưa buffet phong phú, đủ 4 nhóm dinh dưỡng như sushi, súp, há cảo, xíu mại, chả giò tôm thịt, cơm chiên ngũ sắc, nước ép chanh dây..., được trình bày đẹp mắt, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm. Trong giờ ăn trưa, học sinh xếp hàng chọn món, tự tay phục vụ, cùng nhau chia sẻ món mình yêu thích với các bạn.

Cô Lê Thanh Hương, Hiệu trưởng Trường tiểu học Trần Hưng Đạo, cho biết không chỉ là giờ ăn thông thường, bữa trưa buffet là hoạt động trải nghiệm bổ ích, giúp học sinh được rèn luyện kỹ năng tự phục vụ, hình thành thói quen ăn uống lành mạnh, biết lựa chọn khẩu phần ăn hợp lý, giữ gìn vệ sinh chung và tạo thêm niềm vui mỗi ngày đến trường.

Bữa trưa buffet được mong đợi của nhiều học sinh ẢNH: T.H.Đ

Các học sinh được xếp hàng, tự lấy món ăn mình yêu thích, tự phục vụ, cùng ăn với bạn bè ở không gian mở ẢNH: T.H.Đ





Phụ huynh được mời tới trường cùng ăn bán trú với con

Trường tiểu học Lê Đình Chinh, phường Minh Phụng, TP.HCM thường tổ chức các hoạt động mở mời phụ huynh vào trường học cùng con, tham gia các hoạt động giáo dục cùng con, ăn bán trú cùng con, để hiểu về cách con được chăm sóc, giáo dục tại trường học.

Như ở học kỳ 1 năm học 2025-2026 này, nhà trường mời cha mẹ học sinh dùng bữa trưa buffet do chính các cô cấp dưỡng của trường chế biến, để cảm nhận không khí vui vẻ trong giờ ăn trưa, yên tâm về những bữa ăn bán trú an toàn, dinh dưỡng của các em học sinh.

Thầy Văn Nhật Phương, Hiệu trưởng Trường tiểu học Lê Đình Chinh, cho biết bữa trưa buffet được tổ chức cho các em học sinh với khoảng 2 tháng/lần, tập trung vào các ngày cận lễ, tết, tạo cho các em học sinh khoảng thời gian vui vẻ sau giờ học. Đặc biệt, những bữa trưa buffet lan tỏa văn hóa xếp hàng, giáo dục học sinh cách ăn uống văn minh, lấy thức ăn vừa đủ, góp phần hình thành thói quen tốt cho các em.

Học sinh hào hứng với bữa trưa buffet ẢNH: L.Đ.C

Thầy hiệu trưởng Văn Nhật Phương (bìa phải) tới thăm giờ ăn bán trú của các em học sinh ẢNH: L.Đ.C

Phụ huynh tới trường ăn trưa buffet cùng con ẢNH: L.Đ.C

Nhiều trường mầm non tại TP.HCM cũng tổ chức các giờ ăn buffet, đây cũng là ngày hội được rất đông trẻ mong đợi.

Như tại Trường mầm non 19/5 Thành Phố, phường Tân Định, TP.HCM, bữa ăn buffet cho toàn bộ trẻ em trong trường được tổ chức mỗi năm 2 lần (vào tuần lễ dinh dưỡng và phát triển vào tháng 10) và cuối năm học.

Đa số trẻ em đều thích thú khi được tham gia những giờ ăn tự chọn. Vì khác với giờ ăn mỗi ngày - trẻ ăn với thực đơn từng ngày, ăn trong lớp học – thì với buffett, các con được ăn tập trung toàn trường ở không gian mở ngoài trời, thoải mái tự lựa chọn những món con thích ăn. Đông đảo phụ huynh cùng tới trường xem giờ ăn của con, cùng quan sát các món ăn, cách các giáo viên, nhân viên nhà trường chuẩn bị đồ ăn và tổ chức sắp xếp giờ ăn của trẻ.

Trẻ mầm non tự chọn món ăn mình yêu thích trong giờ ăn buffet ngoài sân trường, phụ huynh trong trường đều có thể tham gia cùng con ẢNH: THÚY HẰNG

Những tiêu chí quan trọng nhất của bữa ăn bán trú

Bác sĩ chuyên khoa II Phan Thị Thanh Hà, Trưởng khoa Nhi - Nhiễm, Bệnh viện Đa khoa Chánh Hưng, TP.HCM, cho biết trong bữa ăn bán trú cho học sinh ở trường học, khâu an toàn vệ sinh thực phẩm, an toàn sức khỏe, đảm bảo dinh dưỡng cho học sinh quan trọng hàng đầu. Đồng thời, bữa ăn bán trú cho học sinh cần tạo được không gian thoải mái, không khí bữa ăn thân thiện, vui vẻ, từ đó giúp học sinh ăn ngon miệng, tiêu hóa tốt, đảm bảo sức khỏe.

Trẻ em Trường mầm non 19/5 Thành Phố trong một bữa sáng buffet ẢNH: THÚY HẰNG

Để làm được điều này, bác sĩ Thanh Hà nhấn mạnh các nhà bếp chế biến suất ăn phải đảm bảo bếp một chiều, thực phẩm an toàn, rõ nguồn gốc; đảm bảo an toàn, đáp ứng những yêu cầu chuẩn trong các khâu tiếp phẩm, sơ chế, chế biến, ra món, vệ sinh nhà bếp và dụng cụ ăn uống (ví dụ thớt, dao sử dụng chế biến thức ăn sống không được dùng chung cho thức ăn đã nấu chín...). Nhân viên nhà bếp phải được khám sức khỏe định kỳ theo chuẩn của Bộ Y tế; được đào tạo, tập huấn thường xuyên về an toàn vệ sinh thực phẩm; trường học ứng dụng công nghệ/phần mềm trong xây dựng thực đơn, đo lường định lượng, khẩu phần dinh dưỡng phù hợp lứa tuổi.

Theo bác sĩ chuyên khoa II Phan Thị Thanh Hà, mỗi giờ ăn ở học đường cũng là những giờ học bổ ích, về dinh dưỡng thực phẩm - khi giáo viên, nhân viên trường học giới thiệu về thực phẩm nguồn gốc thực phẩm, lợi ích món ăn. Mỗi bữa ăn sẽ là những giờ học về tinh thần kỷ luật, tinh thần tự phục vụ khi các em học sinh cùng học cách xếp hàng lấy đồ ăn, lấy vừa đủ ăn (đặc biệt khi ăn buffet), tự bưng khay đồ ăn, ăn xong sẽ dọn dẹp khay đồ ăn của mình, giữ gìn vệ sinh chung…