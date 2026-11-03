TP.HCM: Ít nhất 15% cơ sở dạy các môn học bằng tiếng Anh vào năm học 2027-2028

Mỗi cụm chuyên môn lựa chọn 1-2 trường học triển khai đề án

UBND TP.HCM xây dựng kế hoạch hướng đến việc sử dụng tiếng Anh rộng rãi, thường xuyên và hiệu quả trong hoạt động dạy học, giáo dục, giao tiếp, quản lý và sinh hoạt chuyên môn. Qua đó, từng bước nâng cao chất lượng dạy tiếng Anh và dạy các môn học bằng tiếng Anh, đáp ứng yêu cầu đào tạo nguồn nhân lực phục vụ phát triển thành phố.

Theo lộ trình, từ năm học 2026-2027, mỗi cụm chuyên môn lựa chọn 1-2 cơ sở giáo dục triển khai trước nhằm kiểm chứng bộ tiêu chí, chương trình và học liệu. Thành phố sẽ tổ chức sơ kết vào cuối năm học 2027-2028, làm cơ sở đánh giá, điều chỉnh trước khi nhân rộng.

Đối với giáo dục mầm non, TP.HCM sẽ thí điểm tích hợp tiếng Anh trên nền tảng công nghệ số, thông qua hình thức học qua chơi. Đồng thời, thành phố triển khai kho học liệu số dùng chung giữa các cơ sở giáo dục, bảo đảm tính liên thông và thống nhất trong đánh giá chuẩn đầu ra.

Đối với giáo dục mầm non, TP.HCM sẽ thí điểm tích hợp tiếng Anh trên nền tảng công nghệ số, thông qua hình thức học qua chơi ẢNH: NHẬT THỊNH

Các chương trình bổ sung của địa phương như tiếng Anh tăng cường, làm quen tiếng Anh cho trẻ mầm non và học phần dạy học tích hợp nội dung với ngôn ngữ được xây dựng theo điểm c khoản 2 điều 27 luật Phát triển đô thị, triển khai trên cơ sở tự nguyện của người học.

Về chỉ tiêu, năm học 2027-2028, thành phố phấn đấu có ít nhất 15% cơ sở giáo dục tổ chức dạy các môn học bằng tiếng Anh. Đến năm học 2029-2030, tỷ lệ này tăng lên ít nhất 30%; đồng thời, ít nhất 40% cơ sở giáo dục xây dựng được môi trường sử dụng tiếng Anh.

Đến năm 2035, TP.HCM phấn đấu khoảng 50% cơ sở giáo dục phổ thông thực hiện chương trình giáo dục tích hợp theo nhu cầu tự nguyện của người học. Tầm nhìn đến năm 2045, tỷ lệ này được định hướng nâng lên 60-70%.

Bên cạnh hoạt động dạy học trên lớp, môi trường sử dụng tiếng Anh sẽ được mở rộng thông qua các câu lạc bộ, ngày hội, sân chơi và hoạt động trải nghiệm. Các trường được định hướng kết nối với thư viện, bảo tàng, thiết chế văn hóa, thể thao, du lịch, doanh nghiệp và không gian công cộng, tạo thêm cơ hội thực hành tiếng Anh cho học sinh.

Về phương pháp giảng dạy, kế hoạch yêu cầu bảo đảm phát triển đầy đủ 4 kỹ năng nghe, nói, đọc, viết; trong đó, chú trọng rèn luyện kỹ năng nghe, nói đối với học sinh từ cấp THCS trở xuống.

Chú trọng phát triển đội ngũ giáo viên

Kế hoạch cũng chỉ ra những khó khăn trong quá trình triển khai, nổi bật là tình trạng thiếu giáo viên tiếng Anh và giáo viên dạy các môn học bằng tiếng Anh, trong khi chất lượng đội ngũ chưa đồng đều. Đáng chú ý, các địa bàn xa trung tâm còn thiếu giáo viên tiếng Anh cấp tiểu học; giáo dục mầm non công lập chưa có biên chế giáo viên tiếng Anh.

Bên cạnh đó, điều kiện cơ sở vật chất, hạ tầng công nghệ thông tin và khả năng huy động nguồn lực xã hội giữa khu vực trung tâm với ngoại thành, vùng ven còn chênh lệch.

Học sinh tiểu học học với giáo viên nước ngoài chương trình tiếng Anh tích hợp ẢNH: BẢO CHÂU

Để đáp ứng yêu cầu triển khai, giáo viên được phân công dạy môn học, hoạt động giáo dục bằng tiếng Anh phải đạt năng lực ngoại ngữ tối thiểu bậc 4 đối với cấp tiểu học, THCS và bậc 5 đối với cấp THPT, giáo dục thường xuyên cấp THPT và giáo dục nghề nghiệp. Giáo viên đồng thời phải hoàn thành chương trình bồi dưỡng về phương pháp dạy học tích hợp nội dung và ngôn ngữ.

Thành phố định hướng hỗ trợ giáo viên tự học thông qua các nền tảng ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI), cung cấp tài khoản học tập cá nhân hóa; đồng thời tổ chức bồi dưỡng thường xuyên nhằm duy trì năng lực ngoại ngữ và phương pháp giảng dạy sau khi đạt chuẩn.

Ngoài ra, TP.HCM sẽ nghiên cứu chính sách hỗ trợ, thu hút giáo viên tiếng Anh đến công tác tại những địa bàn còn khó khăn; ưu tiên đầu tư hạ tầng công nghệ, thiết bị và học liệu cho khu vực ngoại thành, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội còn hạn chế.