TP.HCM đề xuất bổ sung chương trình học, nội dung nào được thu tiền?

Thực hiện luật Phát triển đô thị và Nghị quyết số 39 của HĐND TP.HCM, Sở GD-ĐT được giao chủ trì xây dựng và lấy ý kiến các cơ sở giáo dục, phụ huynh học sinh dự thảo Quyết định của UBND TP về bổ sung chương trình giáo dục mầm non, chương trình giáo dục phổ thông (điểm c khoản 2 điều 27 luật Phát triển đô thị).

Các nội dung đề xuất bổ sung

Theo đó, dự thảo quyết định của UBND TP.HCM áp dụng với các cơ sở giáo dục mầm non và phổ thông, cả công lập và ngoài công lập. Thành phố đề xuất bổ sung chương trình học các nội dung như:

Ngoại ngữ, trọng tâm là tiếng Anh theo định hướng chuẩn quốc tế.

Tin học, trí tuệ nhân tạo và kỹ năng công dân số.

Giáo dục khoa học, công nghệ, kỹ thuật, nghệ thuật và toán học (STEM/STEAM), đổi mới sáng tạo và nghiên cứu khoa học kỹ thuật.

Nội dung giáo dục địa phương gắn với đặc thù đô thị đặc biệt, kinh tế biển và không gian phát triển của thành phố, bổ sung cho nội dung giáo dục địa phương đã có trong chương trình giáo dục phổ thông và không trùng lặp với nội dung đó.

Giáo dục kỹ năng sống, hiểu biết tài chính cá nhân, an toàn trên không gian mạng.

Giáo dục nghệ thuật, giáo dục thể chất nâng cao.

Học sinh tiểu học tìm hiểu về trí tuệ nhân tạo ẢNH: HẠNH TRẦN

Học sinh không tham gia, trường phải bố trí hoạt động phù hợp

Ở bậc phổ thông, dự thảo đề xuất 3 hình thức tổ chức. Trường có thể lồng ghép nội dung bổ sung vào hoạt động chính khóa trong thời lượng hiện có, chủ yếu với nội dung giáo dục địa phương và vận dụng kiến thức vào thực tiễn TP.HCM.

Với nội dung cơ bản, cần thiết để mọi học sinh đều có thể tiếp cận, trường tổ chức dưới hình thức giáo dục tăng cường và không thu tiền. Các nội dung mở rộng, nâng cao hoặc chuyên sâu có thể tổ chức theo nhu cầu, ngoài thời gian chính khóa và giáo dục tăng cường.

Trường chỉ được thu tiền đối với hoạt động giáo dục theo nhu cầu và nội dung bổ sung có thu ở bậc mầm non, theo đúng danh mục và mức thu do cơ quan có thẩm quyền quy định. Dự thảo yêu cầu trường không chuyển nội dung giáo dục tăng cường hoặc nội dung thuộc trách nhiệm bảo đảm của Nhà nước sang hoạt động theo nhu cầu để thu tiền.

Với học sinh không tham gia hoạt động theo nhu cầu, trường phải bố trí hoạt động giáo dục phù hợp. Việc tham gia hay không tham gia không được dùng để đánh giá, xếp loại hoặc xét thi đua. Kết quả học chương trình bổ sung cũng không dùng làm điều kiện xét lên lớp, hoàn thành chương trình hoặc tốt nghiệp.

Ở bậc mầm non, trường lồng ghép nội dung bổ sung vào sinh hoạt hằng ngày theo hướng "chơi mà học, học bằng chơi". Nếu có hoạt động bổ sung thu tiền, trường chỉ được tổ chức trên cơ sở tự nguyện và ngoài thời gian thực hiện chương trình giáo dục mầm non.

NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC BỔ SUNG THEO CẤP HỌC TT Lĩnh vực Giáo dục mầm non Tiểu học Trung học cơ sở Trung học phổ thông 1 Ngoại ngữ (tiếng Anh) theo định hướng chuẩn quốc tế Làm quen với tiếng Anh theo quy định; hoạt động khám phá phù hợp lứa tuổi Cơ bản : củng cố tiếng Anh qua thực hành, giao tiếp, trải nghiệm. Nâng cao: tiếng Anh theo chuẩn quốc tế; ngôn ngữ khác ngoài ngoại ngữ 1, ngoại ngữ 2 Cơ bản: củng cố tiếng Anh qua thực hành, giao tiếp, trải nghiệm. Nâng cao: tiếng Anh theo chuẩn quốc tế; câu lạc bộ tiếng Anh; tích hợp nội dung và ngôn ngữ Cơ bản: củng cố tiếng Anh qua thực hành, giao tiếp. Nâng cao: tiếng Anh học thuật; chứng chỉ quốc tế; tiếng Anh chuyên ngành định hướng nghề nghiệp 2 Tin học, trí tuệ nhân tạo, kỹ năng công dân số Làm quen công nghệ số phù hợp lứa tuổi Cơ bản: năng lực số; nhập môn trí tuệ nhân tạo; an toàn số. Nâng cao: lập trình, robot Cơ bản: năng lực số; ứng dụng trí tuệ nhân tạo cơ bản; an toàn số. Nâng cao: lập trình, robot, Internet vạn vật Cơ bản: ứng dụng trí tuệ nhân tạo; an toàn thông tin. Nâng cao: trí tuệ nhân tạo ứng dụng; khoa học dữ liệu cơ bản; Internet vạn vật 3 STEM/STEAM, đổi mới sáng tạo, nghiên cứu khoa học kỹ thuật Hoạt động khám phá khoa học theo phương pháp STEM/STEAM Cơ bản: chủ đề, dự án STEM/STEAM. Nâng cao: câu lạc bộ khoa học; STEM nâng cao Cơ bản: dự án STEM/STEAM. Nâng cao: STEM nâng cao; nghiên cứu khoa học kỹ thuật cơ bản Cơ bản: dự án STEM. Nâng cao: nghiên cứu khoa học kỹ thuật theo quy định của Bộ GD-ĐT; khởi nghiệp đổi mới sáng tạo 4 Giáo dục địa phương gắn với đặc thù đô thị đặc biệt và kinh tế biển Hoạt động tìm hiểu lịch sử, văn hóa, nghề truyền thống địa phương Cơ bản: lịch sử, văn hóa, đô thị, biển đảo của thành phố ở mức làm quen Cơ bản: lịch sử, văn hóa, đô thị, biển đảo của thành phố Cơ bản: kinh tế - xã hội, quy hoạch đô thị, kinh tế biển của thành phố 5 Kỹ năng sống, hiểu biết tài chính cá nhân, an toàn không gian mạng Kỹ năng tự bảo vệ bản thân, tự phục vụ, an toàn cơ bản Cơ bản: kỹ năng sống; an toàn trên môi trường mạng. Nâng cao: kỹ năng mềm theo nhu cầu Cơ bản: kỹ năng sống; hiểu biết tài chính cá nhân cơ bản; an toàn trên môi trường mạng. Nâng cao: kỹ năng mềm theo nhu cầu Cơ bản: kỹ năng sống; hiểu biết tài chính cá nhân; an toàn thông tin. Nâng cao: kỹ năng mềm, khởi nghiệp, tài chính chuyên sâu theo nhu cầu 6 Giáo dục nghệ thuật, giáo dục thể chất nâng cao Hoạt động phát triển thẩm mỹ, phát triển thể chất Cơ bản: hoạt động thể chất, thẩm mỹ; phòng, chống đuối nước. Nâng cao: câu lạc bộ nghệ thuật, thể thao Cơ bản: hoạt động thể chất, thẩm mỹ; phòng, chống đuối nước. Nâng cao: câu lạc bộ nghệ thuật, thể thao Cơ bản: hoạt động thể chất, thẩm mỹ. Nâng cao: câu lạc bộ nghệ thuật, thể thao; phát triển năng khiếu TP.HCM quy định: "Cơ bản" là nội dung cơ bản, nền tảng, cần thiết cho mọi người học, được lồng ghép hoặc tổ chức dưới hình thức hoạt động giáo dục tăng cường, không thu tiền của người học. "Nâng cao" là nội dung mở rộng, nâng cao, chuyên sâu, được tổ chức dưới hình thức hoạt động giáo dục theo nhu cầu người học, tự nguyện, có thu theo quy định.

Trường phải công khai thời lượng, giáo viên và mức thu

Theo dự thảo, chương trình bổ sung không làm phát sinh môn học hay hoạt động giáo dục bắt buộc mới. Trường phải bảo đảm đầy đủ nội dung, thời lượng của chương trình quốc gia. Chương trình bổ sung cũng không dùng để dạy trước, dạy lại nội dung các môn học, ôn tập hoặc luyện thi.

Trường lựa chọn nội dung phù hợp với điều kiện thực tế và nhu cầu của người học. Để triển khai, trường phải đáp ứng các yêu cầu về đội ngũ, cơ sở vật chất, an toàn, bảo vệ dữ liệu cá nhân và sử dụng học liệu đã qua thẩm định. Trước khi tổ chức và khi có điều chỉnh, trường phải công khai nội dung, thời lượng, đội ngũ thực hiện, học liệu và mức thu (nếu có) trên trang thông tin điện tử và tại trụ sở.

Dự thảo đề xuất các chương trình, đề án và hoạt động mà trường đã triển khai trước khi quyết định có hiệu lực được tiếp tục đến hết năm học 2026-2027. Các trường sẽ rà soát, điều chỉnh để áp dụng theo quy định mới từ năm học 2027-2028.



