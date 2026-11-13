Những điều phụ huynh học sinh cần lưu ý khi ký hợp đồng tư vấn du học

Hợp đồng tư vấn du học phải ghi rõ chi phí, cách xử lý rủi ro

Ngày 13.11, Sở GD-ĐT TP.HCM đã hướng dẫn các tổ chức kinh doanh dịch vụ tư vấn du học thực hiện các quy định về công khai thông tin, ký hợp đồng và bảo vệ quyền lợi của người học.

Theo Sở GD-ĐT, đơn vị tư vấn du học phải công khai tại trụ sở và trên trang thông tin điện tử của mình quyết định thành lập hoặc giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, thông tin về ngành nghề, chương trình đào tạo và tình trạng kiểm định hoặc công nhận chất lượng của các cơ sở giáo dục nước ngoài đã ký thỏa thuận hợp tác hoặc đại diện tuyển sinh. Học phí, chi phí sinh hoạt, các khoản phí dịch vụ và báo cáo hoạt động hằng năm đã gửi cơ quan nhà nước cũng phải được công khai. Đơn vị chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác của thông tin công bố.

Khi tư vấn cho học sinh và phụ huynh học sinh, đơn vị phải cung cấp thông tin trung thực, chính xác về tình trạng kiểm định của trường và chương trình học, các khoản phí dự kiến, điều kiện sinh sống, chính sách làm thêm theo quy định của nước tiếp nhận và những khó khăn, rủi ro có thể gặp trong quá trình du học.

Sở GD-ĐT TP.HCM yêu cầu các công ty tư vấn du học công khai thông tin, ký hợp đồng và bảo vệ quyền lợi của người học ẢNH: NGỌC LONG

Hợp đồng tư vấn được ký trên cơ sở thỏa thuận, tự nguyện với người có nhu cầu du học hoặc phụ huynh học sinh, người giám hộ hợp pháp của người học. Hợp đồng phải ghi rõ ngành, nghề học, tên trường, nước đến học, thời hạn học tập, văn bằng hoặc chứng chỉ sau khi tốt nghiệp, các khoản chi phí và thù lao liên quan đến dịch vụ tư vấn mà gia đình phải nộp. Quyền lợi, trách nhiệm, cam kết của mỗi bên và biện pháp xử lý rủi ro cũng phải được ghi rõ. Không ký hợp đồng vừa đi du học vừa đi làm việc.

Tra cứu đơn vị tư vấn, gửi phản ánh ở đâu?

Sở GD-ĐT TP.HCM yêu cầu các tổ chức kinh doanh dịch vụ tư vấn du học gửi thông báo bằng văn bản đến sở ít nhất 5 ngày làm việc trước khi hoạt động. Sau khi tiếp nhận thông báo đầy đủ, đúng quy định, Sở GD-ĐT TP.HCM sẽ rà soát, cập nhật vào hệ thống quản lý và công khai thông tin đơn vị để người dân tra cứu tại trang thông tin về tư vấn du học của sở.

Phụ huynh học sinh và học viên có thể gửi kiến nghị, phản ánh qua cổng thông tin trang kiến nghị - phản ánh của ngành GD-ĐT TP.HCM ẢNH: BÍCH THANH

Trong thời gian du học sinh học tập ở nước ngoài, đơn vị tư vấn phải giữ liên hệ với cơ sở giáo dục nước ngoài, theo dõi, hỗ trợ người học và chủ động phối hợp với các cơ quan liên quan để bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của du học sinh.

Ông Nguyễn Văn Phong, Phó giám đốc Sở GD-ĐT TP.HCM, nhấn mạnh nghiêm cấm việc tự ý chia sẻ, cung cấp hoặc chuyển giao dữ liệu cá nhân, số điện thoại, hình ảnh của học viên và phụ huynh học sinh cho bên thứ ba khi chưa có sự đồng ý của người có dữ liệu. Nếu học viên là trẻ em, hướng dẫn nêu việc đồng ý thuộc về người đại diện theo pháp luật, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác. Hành vi mua bán hoặc xử lý dữ liệu cá nhân trái quy định cũng bị nghiêm cấm.

Phụ huynh học sinh và học viên có thể gửi kiến nghị, phản ánh qua cổng thông tin trang kiến nghị - phản ánh của ngành GD-ĐT TP.HCM. Theo hướng dẫn, phản ánh được tiếp nhận, xử lý hoặc chuyển đến cơ quan có thẩm quyền giải quyết. Kết quả sẽ được thông tin lại cho người phản ánh.