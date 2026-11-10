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    Lý do 194 trung tâm, trường học tại TP.HCM giải trình liên quan giáo viên nước ngoài

    Bích Thanh
    Bích Thanh
    Có trường quốc tế báo cáo 26 giáo viên nước ngoài nhưng số được cấp phép là 6. Có trung tâm ngoại ngữ báo cáo 1 giáo viên nước ngoài trong khi số được cấp phép là 56… Sở GD-ĐT TP.HCM yêu cầu các đơn vị giải trình bằng văn bản, kèm minh chứng.

    Sở GD-ĐT TP.HCM có văn bản yêu cầu 194 cơ sở giáo dục ngoài công lập, gồm các trung tâm, phân hiệu, chi nhánh và trường học khẩn trương giải trình về chênh lệch giữa số lượng giáo viên nước ngoài đơn vị báo cáo và số lượng được Sở Nội vụ cấp phép lao động.

    Nhiều trường và trung tâm có số liệu chênh lệch đáng chú ý

    Theo thống kê của Sở GD-ĐT, chênh lệch xuất hiện ở cả 2 chiều: Số giáo viên nước ngoài đơn vị báo cáo cao hơn hoặc thấp hơn số được cấp phép.

    Trung tâm ngoại ngữ Sao Thủy báo cáo 34 giáo viên nước ngoài, trong khi số được cấp phép là 13, chênh lệch 21 người. Trung tâm ngoại ngữ Nhân Trí Việt báo cáo 46 người, số được cấp phép là 32, chênh lệch 14 người.

    Tại Trường Quốc tế Singapore - Bình Dương, số giáo viên nước ngoài đơn vị báo cáo là 26, số được cấp phép là 6. Trường Quốc tế Singapore - Vũng Tàu báo cáo 22 người, số được cấp phép là 10. Trường Quốc tế Đức TP.HCM báo cáo 32 người, số được cấp phép là 20. Trường tiểu học, THCS và THPT Quốc tế Canada báo cáo 120 người, số được cấp phép là 111.

    Sở GD-ĐT TP.HCM còn ghi nhận một số đơn vị báo cáo có giáo viên nước ngoài nhưng số lượng được cấp phép ghi nhận bằng 0. Chẳng hạn, Trường tiểu học, THCS và THPT Quốc tế Việt Nam - Singapore báo cáo 13 người; Trung tâm ngoại ngữ Hồng Chuyên báo cáo 10 người; Trung tâm ngoại ngữ Tiếng Anh Nghe Nói 1 báo cáo 8 người.

    Hay Trường TH, THCS, THPT B.School báo cáo 2 cơ sở đều có giáo viên nước ngoài nhưng thực tế không có giáo viên nào được cấp phép.

    194 trung tâm, trường học phải giải trình vì báo cáo chênh lệch giáo viên nước ngoài có phép- Ảnh 1.

    Sở GD-ĐT TP.HCM có văn bản yêu cầu 194 cơ sở giáo dục báo cáo giải trình về chênh lệch số liệu giáo viên nước ngoài

    ẢNH: TẠO BỞI AI

    Ở chiều ngược lại, Trường tiểu học, THCS và THPT Emasi Nam Long báo cáo 11 giáo viên nước ngoài, số được cấp phép là 25; Emasi Vạn Phúc báo cáo 5 người, số được cấp phép là 16.

    Trung tâm ngoại ngữ Kim Chỉ Nam báo cáo 102 người, số được cấp phép là 119. Trung tâm Anh ngữ Phú Long báo cáo 24 người, số được cấp phép là 39.

    Trung tâm ngoại ngữ Học Thông Minh báo cáo 1 giáo viên nước ngoài, số được cấp phép là 56, chênh lệch 55 người. Trung tâm ngoại ngữ Thiên Hà báo cáo 4 người, số được cấp phép là 39, chênh lệch 35 người. Trung tâm ngoại ngữ Trường Anh 1 báo cáo 21 người, số được cấp phép là 46, chênh lệch 25 người.

    Danh sách 194 đơn vị phải giải trình về chênh lệch số giáo viên nước ngoài, xem TẠI ĐÂY.

    Phải giải trình kèm minh chứng trước ngày 15.11

    Ông Nguyễn Văn Phong, Phó giám đốc Sở GD-ĐT TP.HCM, cho biết việc rà soát nhằm tăng cường hiệu quả quản lý nhà nước trong tuyển dụng và sử dụng giáo viên người nước ngoài tại các cơ sở giáo dục ngoài công lập, có nhà đầu tư trong nước hoặc nhà đầu tư nước ngoài trên địa bàn thành phố.

    Sở GD-ĐT đã phối hợp với Sở Nội vụ rà soát danh sách người lao động nước ngoài được cấp giấy phép lao động trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo trên địa bàn TP.HCM năm 2026.

    194 trung tâm, trường học phải giải trình vì báo cáo chênh lệch giáo viên nước ngoài có phép- Ảnh 2.

    194 trung tâm, trường học phải giải trình vì báo cáo chênh lệch giáo viên nước ngoài có phép- Ảnh 3.

    Sở GD-ĐT TP.HCM liệt kê các trung tâm ngoại ngữ, trường học phải báo cáo giải trình

    ANH: BÍCH THANH

    Từ kết quả rà soát, Sở GD-ĐT TP.HCM đề nghị các đơn vị có tên trong danh sách giải trình bằng văn bản, đính kèm minh chứng, về việc số lượng giáo viên nước ngoài được Sở Nội vụ cấp phép lao động chênh lệch với số lượng đơn vị báo cáo.

    Các đơn vị phải khẩn trương gửi giải trình việc chênh lệch số lượng giáo viên nước ngoài giữa báo cáo với số lao động được Sở Nội vụ cấp phép về Phòng Quản lý cơ sở giáo dục ngoài công lập, Sở GD-ĐT TP.HCM, trước ngày 15.11.

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