Tuyển dụng, quản lý giáo viên nước ngoài theo tiêu chí nào?

Dư luận mới đây xôn xao trước vụ việc giáo viên (GV) nước ngoài có hành vi bạo lực với học sinh (HS) ở Trường phổ thông Việt-Hoa (P.Cái Răng, TP.Cần Thơ). Trước đó cũng có vụ GV nước ngoài đánh HS lớp 4 tại một lớp học thêm tiếng Anh ở P.Quy Nhơn (Gia Lai). Thực tế này đặt ra vấn đề tuyển dụng và quản lý GV nước ngoài ra sao để đảm bảo chất lượng giảng dạy và an toàn cho HS.

Phải có bằng cao đẳng trở lên

Trong hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ chuyên môn năm học 2026 - 2027 đối với các trung tâm ngoại ngữ, tin học, Sở GD-ĐT TP.HCM yêu cầu chú trọng chất lượng đội ngũ, đặc biệt là GV người nước ngoài. Các trung tâm phải xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng số, phương pháp dạy học hiện đại và kỹ năng hỗ trợ người học; tăng cường sinh hoạt chuyên môn, dự giờ góp ý, trao đổi kinh nghiệm giữa các GV.

Giáo viên nước ngoài tham gia hoạt động tại một trường tiểu học ở TP.HCM ẢNH: NHẬT THỊNH

Theo Công văn 878/SGDĐT-GDTXNNĐH ngày 31.7.2025, giám đốc trung tâm chịu trách nhiệm tuyển dụng, phân công cán bộ quản lý, GV bảo đảm các điều kiện tại điều 18 Quy chế tổ chức và hoạt động của trung tâm ngoại ngữ, tin học, ban hành kèm Thông tư 21/2018/TT-BGDĐT.

Về tiêu chuẩn chuyên môn, Thông tư 21/2018/TT-BGDĐT quy định GV là người bản ngữ dạy ngoại ngữ tương ứng phải có bằng cao đẳng trở lên và chứng chỉ đào tạo dạy ngoại ngữ phù hợp. Người được tuyển dụng phải đáp ứng một trong 3 trường hợp: có bằng cao đẳng sư phạm ngoại ngữ trở lên; có bằng cao đẳng ngoại ngữ trở lên và chứng chỉ đào tạo dạy ngoại ngữ phù hợp; hoặc có bằng cao đẳng trở lên, chứng chỉ năng lực ngoại ngữ từ bậc 5 theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho VN hoặc tương đương và chứng chỉ đào tạo dạy ngoại ngữ phù hợp.

Nghị định 219/2025/NĐ-CP của Chính phủ quy định việc sử dụng người lao động nước ngoài bao gồm cấp giấy phép lao động và các trường hợp không thuộc diện cấp giấy phép lao động. Theo Quyết định 38/2025/QĐ-UBND ngày 31.12.2025 của UBND TP.HCM, Sở Nội vụ được phân cấp thực hiện việc cấp, cấp lại, gia hạn, thu hồi giấy phép lao động và giấy xác nhận không thuộc diện cấp giấy phép lao động đối với người sử dụng lao động ngoài khu chế xuất, khu công nghiệp, khu công nghệ cao.

Chương trình, tài liệu sử dụng trong hoạt động phối hợp phải được Bộ GD-ĐT thẩm định hoặc Sở GD-ĐT đánh giá chất lượng, có phân phối chương trình phù hợp với điều kiện tổ chức dạy học tại trường.

Giám sát thường xuyên, không giao hết cho đối tác

Trong quản lý chuyên môn, Sở GD-ĐT TP.HCM yêu cầu trung tâm chỉ đạo GV xây dựng kế hoạch bài dạy, bảo đảm thời gian buổi học, khóa học đã công khai với cha mẹ học viên; thường xuyên kiểm tra, giám sát nội dung giảng dạy và đánh giá chất lượng tiết dạy.

Tại Thông báo 2832/TB-SGDĐT ngày 1.10.2025, Sở yêu cầu các đơn vị quan tâm công tác nhân sự, bồi dưỡng chuyên môn và thực hiện nghiêm quy định quản lý GV nước ngoài. Trung tâm phải tạo điều kiện cho GV tham gia các lớp tập huấn, đào tạo chuyên môn, đồng thời thực hiện kiểm tra nội bộ và báo cáo định kỳ.

Từ thực tế tuyển dụng GV cho các chương trình giáo dục trong trường phổ thông, một chuyên gia giáo dục có 20 năm kinh nghiệm cho rằng các đơn vị không thể chỉ căn cứ vào bằng cấp hay khả năng ngoại ngữ. Ngoài kiểm tra hồ sơ pháp lý, trình độ chuyên môn, đơn vị tuyển dụng cần đánh giá năng lực giảng dạy, kỹ năng sư phạm, khả năng quản lý lớp học và thái độ ứng xử với HS.

Theo chuyên gia này, quá trình tuyển chọn cần có bước phỏng vấn, đánh giá năng lực thực tế, tổ chức dạy thử và bồi dưỡng trước khi phân công giảng dạy. Từng vị trí phải đáp ứng các điều kiện cụ thể theo quy định.

Việc giám sát cũng cần diễn ra thường xuyên, thông qua dự giờ, đánh giá chuyên môn và tiếp nhận phản hồi của HS, GV chủ nhiệm, phụ huynh. Đặc biệt, đơn vị cung cấp GV và nhà trường cần có cơ chế tiếp nhận, xác minh, xử lý kịp thời những phản ánh về thái độ, hành vi ứng xử của GV. Chuyên môn tốt phải đi cùng sự tôn trọng HS và văn hóa ứng xử sư phạm.

Một giờ học tiếng Anh với người nước ngoài của học sinh THPT TP.HCM năm học 2026-2027 ảnh: Nhật Thịnh

Ông Huỳnh Thanh Phú, Hiệu trưởng Trường THPT Bùi Thị Xuân (P.Bến Thành, TP.HCM), khuyến cáo việc quản lý, giám sát GV nước ngoài do đối tác đưa vào trường phải thực hiện thường xuyên. Đây là yêu cầu gắn với trách nhiệm bảo đảm an toàn trường học. Theo ông Phú, trước khi tiếp nhận GV, nhà trường phải nắm rõ nhân thân của người trực tiếp đứng lớp; yêu cầu đối tác cung cấp đầy đủ hồ sơ, lý lịch, bằng cấp và các giấy tờ do cơ quan có thẩm quyền cấp, cho phép GV làm việc, giảng dạy tại VN.

Trong quá trình tổ chức hoạt động giáo dục, nhà trường không thể giao hết cho đối tác. Ông Phú cho biết trường yêu cầu đối tác bố trí người đại diện thường trực tại trường để quản lý đội ngũ GV, theo sát tình hình giảng dạy và phối hợp giải quyết kịp thời những vấn đề phát sinh. GV nước ngoài phải chấp hành các yêu cầu về tác phong, trang phục, ứng xử phù hợp môi trường giáo dục và văn hóa VN.

"Quan điểm của chúng tôi là chỉ phối hợp tổ chức hoạt động giáo dục khi đối tác đáp ứng đầy đủ những yêu cầu của các cấp quản lý và quy định của nhà trường. Sự phối hợp phải bảo đảm mọi hoạt động diễn ra trong một môi trường có kiểm tra, có giám sát và bảo đảm an toàn cho HS", ông Phú nhấn mạnh.