Ít nhất 3 môn học dạy bằng tiếng Anh ở trường có 'ngôn ngữ thứ hai'

Bộ GD-ĐT vừa ban hành Thông tư quy định tiêu chuẩn, tiêu chí và việc đánh giá mức độ triển khai thực hiện Đề án "Đưa tiếng Anh thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học", có hiệu lực từ ngày 19.12.2026.

Mức độ triển khai được xác định theo 3 mức. Ở mức độ 1, nhà trường phải có ít nhất một lãnh đạo có khả năng sử dụng tiếng Anh để làm việc trực tiếp với người nước ngoài; bảo đảm đủ giáo viên tiếng Anh về số lượng và năng lực ngoại ngữ theo quy định của Bộ GD-ĐT.

Phải có ít nhất 3 môn học bằng tiếng Anh trong đánh giá mức độ đưa tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học ẢNH: M.C

Giáo viên tham gia giảng dạy một phần nội dung môn học hoặc hoạt động giáo dục bằng tiếng Anh cũng phải có năng lực sử dụng ngoại ngữ phù hợp với nhiệm vụ được giao.

Tại mức độ 2, cơ sở giáo dục phải có ít nhất 50% số lớp nếu trường chỉ có một cấp học hoặc 50% số lớp ở mỗi cấp học nếu trường có nhiều cấp học tổ chức dạy học tiếng Anh như ngôn ngữ thứ hai.

Trong đó, nhà trường phải triển khai dạy nội dung hoặc một số nội dung của ít nhất 3 môn học hoặc hoạt động giáo dục (ngoài môn tiếng Anh) bằng tiếng Anh, với tổng thời lượng tối thiểu 105 tiết/năm học, tương đương 3 tiết/tuần. Dù vậy, thông tư không ấn định cụ thể 3 môn học nào.

Ở mức độ này, giáo viên tham gia giảng dạy bằng tiếng Anh phải đáp ứng yêu cầu về năng lực ngoại ngữ theo quy định. Đồng thời, giáo viên phải thiết kế được ít nhất 10% nội dung bài kiểm tra định kỳ bằng tiếng Anh, tương đương 1 điểm trên thang điểm 10, đối với các môn học có nội dung giảng dạy bằng tiếng Anh và yêu cầu kiểm tra định kỳ.

Ở mức độ 3, yêu cầu về dạy học ít nhất 3 môn hoặc hoạt động giáo dục bằng tiếng Anh, tổng thời lượng tối thiểu 105 tiết/năm học tiếp tục được duy trì nhưng tăng tỷ lệ lớp tham gia.

Cụ thể, trường có cấp tiểu học phải có ít nhất 70% số lớp triển khai; trường có cấp THCS phải có ít nhất 80% số lớp; trường có cấp THPT phải có ít nhất 90% số lớp tổ chức dạy học tiếng Anh như ngôn ngữ thứ hai.

Ở mức độ này, nhà trường phải có ít nhất 2 lãnh đạo có khả năng sử dụng tiếng Anh để làm việc trực tiếp với người nước ngoài. Giáo viên tham gia giảng dạy bằng tiếng Anh phải đáp ứng yêu cầu về năng lực ngoại ngữ, đồng thời thiết kế được ít nhất 50% nội dung bài kiểm tra định kỳ bằng tiếng Anh, tương đương 5 điểm trên thang điểm 10, đối với các môn học thuộc diện áp dụng.

Đối với trường có phân hiệu, điểm trường, trường chính và mỗi phân hiệu, điểm trường được tính là một đơn vị triển khai đề án. Mức độ chung của nhà trường được xác định trên cơ sở tổng hợp kết quả đánh giá của từng đơn vị. Trường có từ ba đơn vị trở lên phải có ít nhất 65% tổng số đơn vị đạt mức độ tương ứng trở lên. Trường có dưới ba đơn vị thì tất cả các đơn vị phải đạt mức độ tương ứng trở lên.

Thông tư quy định không sử dụng kết quả tự đánh giá, tự công nhận, kiểm tra và điều chỉnh mức độ triển khai để xếp hạng, xếp loại hoặc làm căn cứ trực tiếp đánh giá, xếp loại thi đua đối với cơ sở giáo dục.

Đối với nhà giáo, kết quả tự đánh giá, xác định và tự công nhận mức độ triển khai đề án không được sử dụng làm căn cứ trực tiếp để đánh giá, xếp loại, bổ nhiệm, tuyển dụng hoặc xác định chế độ, chính sách...

Đề án "Đưa tiếng Anh thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học giai đoạn 2025 - 2035, tầm nhìn đến năm 2045" được Chính phủ phê duyệt tháng 10.2025. Ở bậc phổ thông, tất cả trường học phải dạy tiếng Anh bắt buộc từ lớp 1.

Bộ GD-ĐT dự kiến đến năm 2035, 100% học sinh, sinh viên được học tiếng Anh như ngôn ngữ thứ hai.