Trình độ tiếng Anh C1 khó cỡ nào, cử nhân ngôn ngữ Anh có dễ đạt được?

Quy định về chuẩn đầu ra ngoại ngữ đối với ngành ngôn ngữ Anh (bao gồm cả văn bằng thứ hai và chính quy) thường được áp dụng dựa trên Khung năng lực ngoại ngữ dùng cho Việt Nam (VSTEP).

Theo đó, VSTEP được phát triển trên cơ sở tham chiếu, ứng dụng CEFR (Khung tham chiếu trình độ ngoại ngữ chung châu Âu) và một số khung trình độ của các nước, kết hợp với tình hình và điều kiện thực tế dạy, học và sử dụng ngoại ngữ ở Việt Nam, được ban hành theo Thông tư số 33/2026/TT-BGDĐT, có hiệu lực thi hành từ ngày 31.5.2026.

Theo khung tham chiếu, trình độ C1 tương ứng với bậc 5 trong Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dành cho Việt Nam và thuộc trình độ cao cấp.

Khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam ảnh: M.Q

Đọc thông, viết thạo

Theo nội dung của Khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam, ở trình độ C1, người học phải đạt rất nhiều yêu cầu về 4 kỹ năng gồm nghe hiểu, đọc hiểu, nói và viết.

Ở kỹ năng nghe hiểu, đủ để theo dõi những bài nói dài về những chủ đề phức tạp và trừu tượng nằm ngoài lĩnh vực chuyên môn của mình, song đôi lúc vẫn cần hỏi lại để nắm bắt thông tin chi tiết, đặc biệt khi nghe giọng không quen thuộc.

Có thể nhận ra nhiều thành ngữ, khẩu ngữ và hiểu cách chuyển đổi ngữ vực. Hiểu những bài nói dài ngay cả khi không được cấu trúc rõ ràng và mối quan hệ giữa các ý chỉ được ngầm hiểu, chứ không được thể hiện rõ.

Bên cạnh đó, dễ dàng hiểu các hội thoại phức tạp giữa các bên trong một cuộc thảo luận hoặc tranh luận nhóm, ngay cả về các chủ đề trừu tượng, phức tạp và không quen thuộc.

Đồng thời, có thể hiểu hầu hết các bài giảng, cuộc thảo luận và tranh luận một cách tương đối dễ dàng. Khi nghe các phương tiện truyền thông thì có thể hiểu hầu hết các nội dung ghi âm hoặc phát thanh một cách dễ dàng, kể cả những chương trình có nhiều nội dung văn hóa.

Ngoài ra, có thể theo dõi các bộ phim sử dụng tương đối nhiều tiếng lóng và thành ngữ; có thể hiểu chi tiết các lập luận được trình bày trong các chương trình truyền hình khó như các chương trình thời sự, phỏng vấn, chương trình thảo luận và trò chuyện.

Để đạt chứng chỉ tiếng Anh C1, chuyên gia cho rằng phải mất từ 2,5-3,5 năm ảnh minh họa: Mỹ Quyên

Về kỹ năng đọc hiểu, có thể hiểu chi tiết các văn bản dài, phức tạp, cho dù chúng có liên quan đến lĩnh vực chuyên môn của mình hay không; có thể hiểu nhiều loại văn bản bao gồm các tác phẩm văn học, bài báo hoặc tạp chí và các ấn phẩm học thuật hoặc chuyên ngành, nếu được đọc kỹ và có từ điển hoặc công cụ tra cứu khi cần...

Về kỹ năng nói, có thể mô tả và trình bày rõ ràng, chi tiết về các chủ đề phức tạp, tích hợp các chủ đề phụ, phát triển các điểm cụ thể và đưa ra kết luận thích hợp; mô tả rõ ràng, chi tiết các chủ đề phức tạp; mô tả và tường thuật phức tạp, tích hợp các chủ đề phụ, phát triển các luận điểm cụ thể và đưa ra kết luận thích hợp.

Bên cạnh đó, có thể trình bày một bài thuyết trình rõ ràng, có cấu trúc tốt về một chủ đề phức tạp, mở rộng và bảo vệ các quan điểm có chi tiết với các luận cứ, nguyên do và các luận chứng có liên quan. Có thể diễn đạt một cách trôi chảy và tự nhiên, gần như không cần cố gắng. Làm chủ một vốn từ vựng rộng cho phép dễ dàng khắc phục các khoảng trống từ vựng bằng cách sử dụng cách diễn đạt vòng. Có thể dễ dàng theo kịp cuộc tranh luận, ngay cả về các chủ đề trừu tượng, phức tạp không quen thuộc.

Về kỹ năng viết, có thể viết các văn bản rõ ràng, có cấu trúc tốt về các chủ đề phức tạp, nhấn mạnh các vấn đề nổi bật có liên quan, mở rộng và hỗ trợ các quan điểm có chi tiết với các luận cứ và luận chứng liên quan, kết luận phù hợp.

Có thể tham gia vào các dự án phức tạp đòi hỏi phải viết và soạn thảo lại cũng như cộng tác qua các hình thức trực tuyến khác, làm theo hướng dẫn hoặc chuyển tiếp các hướng dẫn một cách chính xác để đạt được mục tiêu.

Có thể đánh giá phê bình nhiều loại văn bản bao gồm các tác phẩm văn học thuộc các thời kỳ và thể loại khác nhau. Có thể viết một bài phê bình chi tiết về các sự kiện văn hóa (ví dụ kịch, phim, hòa nhạc) hoặc các tác phẩm văn học...

Cần 2,5-3,5 năm tập trung để lấy chứng chỉ C1

Thạc sĩ Nguyễn Minh Trí, Giám đốc Chương trình ngôn ngữ Anh Trường ĐH Hoa Sen, nhận định trình độ C1 (B5) thể hiện là người có sử dụng tiếng Anh thành thạo và chuyên sâu, có thể làm chủ ngôn ngữ để giải quyết được những vấn đề phức tạp trong giao tiếp, đọc viết. Điều này không phải ai cũng dễ dàng đạt được, ngay cả với một số giảng viên.

"Một sinh viên ngành ngôn ngữ Anh hệ chính quy hay văn bằng 2 khi lấy chứng chỉ C1 thì gần như phải học từ đầu, với thời lượng khoảng 700-800 giờ học. Từ bậc A1, A2 đến B1, B2 lên C1, C2, mỗi bậc học nếu nhanh thì tốn khoảng 6 tháng, chậm thì 1 năm. Như vậy để có chứng chỉ C1, thông thường mất khoảng 2,5-3,5 năm tùy vào năng lực của người học", thạc sĩ trí cho hay.

Với một học viên văn bằng 2, nếu có trình độ B1 thì để lấy được C1 phải tốn trung bình từ 1,5-2 năm học thật tập trung, không đi làm và không học thêm các kiến thức nào khác.

Thạc sĩ Trí cho rằng đặc thù của đào tạo văn bằng 2 là dành cho đối tượng vừa đi làm vừa đi học, khác với lớp học trực tiếp, nơi người học có sự tương tác thường xuyên với giảng viên và bạn học. "Học viên văn bằng 2 có chương trình đào tạo 2-2,5 năm, vừa học các chuyên môn khác trong chương trình đào tạo cử nhân, vừa lấy chứng chỉ C1 để đạt chuẩn đầu ra là vô cùng khó", thạc sĩ Trí nhận định.