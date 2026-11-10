Đổ xô học văn bằng 2 ngôn ngữ Anh, vì sao ?

Muốn học dễ hay khó đều được đáp ứng

Trong vai người có nhu cầu học văn bằng 2 ngành ngôn ngữ Anh, PV Thanh Niên liên hệ theo số điện thoại được đăng ở cuối một thông báo tuyển sinh trên mạng xã hội. Người nghe máy giới thiệu thuộc một trường CĐ có liên kết với 2 trường ĐH để tổ chức các lớp theo hình thức đào tạo từ xa.

Đa dạng chương trình học văn bằng 2 ngôn ngữ Anh đáp ứng nhu cầu của nhiều người ẢNH: YẾN THI

Khi được hỏi về chương trình của một trường ĐH ở miền Trung (gọi là trường A), người tư vấn cho biết điều kiện tuyển sinh là thí sinh đã có văn bằng ĐH thứ nhất và đầy đủ giấy tờ liên quan. Chương trình có 108 tín chỉ, học trực tuyến 100% với giảng viên, khoảng 5 buổi tối mỗi tuần. Người học phải tham gia tối thiểu 80% thời lượng của từng chuyên đề.

Đáng chú ý, người tư vấn nhấn mạnh chương trình này khá nghiêm túc, giảng viên ra đề thi khó và người học phải tham gia đầy đủ buổi học mới có đủ kiến thức để làm bài. "ĐH này khó nha, không dễ đâu, phải học đầy đủ, không hỗ trợ gì đâu. Thi cũng không dễ đâu", người này nói.

Khi PV đặt vấn đề lịch làm việc không ổn định, khó bảo đảm tham gia các buổi học, người tư vấn lập tức chuyển sang giới thiệu chương trình của một trường ĐH khác khu vực phía nam (gọi là trường B). Theo lời giới thiệu, chương trình tại đây "dễ, chương trình nhẹ nhàng hơn". Mỗi học kỳ, người học chỉ có khoảng 3 - 4 buổi gặp giảng viên, thời gian còn lại tự học và làm bài tập trên hệ thống E-learning. Học viên có thể chủ động đăng nhập hệ thống khi rảnh.

Sự khác biệt không chỉ nằm ở cách tổ chức học tập mà còn thể hiện ở số tín chỉ và học phí. Theo người tư vấn, trường B có chương trình tối đa 100 tín chỉ, học phí khoảng 320.000 đồng/tín chỉ, thấp hơn mức 420.000 đồng/tín chỉ của trường A trong năm 2026. Đề thi của trường B cũng được mô tả là nhẹ nhàng hơn. Trong khi đó, thời gian đào tạo của cả hai chương trình đều khoảng 2 năm và được khẳng định là "giá trị văn bằng như nhau".

Đặc biệt, người tư vấn không ngần ngại phân định mục tiêu học tập của người học theo 2 hướng: "Nếu muốn học lấy kiến thức, chăm học thì em học trường A, còn nếu muốn đủ điều kiện (có văn bằng 2 ngôn ngữ Anh - PV) để vào thạc sĩ thì học trường B sẽ nhẹ nhàng hơn".

Học để đạt yêu cầu về ngoại ngữ trong công tác, học sau ĐH

Theo tìm hiểu của PV Thanh Niên, thực tế một bộ phận đáng kể người học tìm đến chương trình ngôn ngữ Anh văn bằng 2 này vì yêu cầu về ngoại ngữ trong quá trình học tập, công tác, đặc biệt ở bậc sau ĐH.

Nhu cầu này cũng được giới thiệu tại thông tin tuyển sinh của nhiều trường như "sở hữu văn bằng 2 ngôn ngữ Anh giúp người học được miễn thi ngoại ngữ trong các kỳ thi công chức, thi thạc sĩ, tiến sĩ cần chứng chỉ ngoại ngữ"; "khác với chứng chỉ ngoại ngữ có giá trị 2 năm, bằng cử nhân ngôn ngữ Anh có giá trị vĩnh viễn" được sử dụng để thu hút người có nhu cầu…

Với mong muốn có bằng cử nhân ngôn ngữ Anh thay thế chứng chỉ ngoại ngữ khi học thạc sĩ, chị H. (đang công tác tại một đơn vị ở TP.HCM) cho biết từng tìm hiểu chương trình đào tạo từ xa ngành ngôn ngữ Anh của một trường ĐH ở miền Trung. Nhận thấy nhiều đồng nghiệp đang làm việc tại TP.HCM "đổ xô" đăng ký học văn bằng 2 tại các trường ở miền Bắc, miền Trung và miền Tây thay vì lựa chọn các cơ sở đào tạo tại TP.HCM, chị cũng tò mò về chất lượng của những chương trình này.

Chị H. kể qua tìm hiểu, chị được biết có những nhóm người tập hợp lại với nhau, mỗi người đóng thêm một khoản phí để có người đứng ra hỗ trợ gần như toàn bộ quá trình học tập. "Gom được một nhóm người học thì mỗi người đóng thêm một khoản phí để có một người lo tất tần tật. Mình chỉ việc vào điểm danh, còn bài thi, kiểm tra là được hỗ trợ hết. Mặc dù mình định đăng ký học để thay thế đầu vào ngoại ngữ khi học thạc sĩ nhưng cũng muốn học xong phải dùng được, nói được. Với cách học văn bằng 2 như trên, mình thấy lo ngại về chất lượng nên không đăng ký. Cuối cùng mình quyết định thi VSTEP", chị H. chia sẻ.

Châu Phát Tài, đang học thạc sĩ ngành du lịch tại TP.HCM, quyết định theo học văn bằng 2 ngôn ngữ Anh một trường ĐH ở miền Trung. Tài kể: "Trước đó, khi tìm hiểu chương trình văn bằng 2 ngôn ngữ Anh hệ đào tạo từ xa tại các trường ĐH, tôi nhận thấy một số trường chủ yếu tổ chức học qua hệ thống E-learning, với các bài giảng được ghi hình sẵn để học viên muốn học bất cứ lúc nào. Học viên chỉ có khoảng 1 - 2 buổi tương tác trực tiếp với giảng viên. Hình thức này khiến tôi băn khoăn về chất lượng đào tạo, đặc biệt là mức độ tương tác và cơ hội thực hành ngoại ngữ, nên tôi quyết định lựa chọn chương trình có lịch học trực tuyến với giảng viên 100%".

Theo Tài, trong quá trình học, giảng viên theo sát sinh viên, mức học phí khoảng 400.000 đồng/tín chỉ, được giữ ổn định trong suốt 4 năm, khá phù hợp với khả năng tài chính.

Phần lớn các trường đều đào tạo theo hình thức từ xa (trực tuyến) ẢNH: Y.T

Phần lớn đều đào tạo theo hình thức từ xa

Nhiều năm qua, để đáp ứng nhu cầu nâng cao trình độ, năng lực làm việc của người đã có một văn bằng tốt nghiệp (ĐH, CĐ), nhiều trường ĐH mở chương trình đào tạo văn bằng 2 cho hàng loạt ngành học ở các lĩnh vực kinh tế, kỹ thuật, khoa học xã hội, ngôn ngữ…

Tính sơ bộ tại khu vực phía bắc có khoảng hơn 30 trường ĐH đào tạo văn bằng 2 trong đó có ngành ngôn ngữ Anh, như ĐH Kinh tế quốc dân, Trường ĐH Ngoại ngữ (ĐH Quốc gia Hà Nội), Trường ĐH Sư phạm Hà Nội, Trường ĐH Công đoàn, Trường ĐH Công nghiệp Hà Nội, Trường ĐH Thủy lợi, Trường ĐH Thành Đô… Phía nam có các trường như: Kinh tế TP.HCM, Khoa học xã hội và nhân văn TP.HCM, Sư phạm TP.HCM, Sài Gòn, Ngân hàng TP.HCM, Mở TP.HCM, Tôn Đức Thắng, Ngoại ngữ - Tin học TP.HCM, Hoa Sen, Công nghệ TP.HCM, Văn Lang, Kinh tế - Tài chính TP.HCM, Quốc tế Hồng Bàng, Lạc Hồng, Cần Thơ, An Giang, Trà Vinh, Đồng Tháp…

Hiện nay, chương trình văn bằng 2 được tổ chức theo 3 hình thức phổ biến: chính quy, vừa làm vừa học và đào tạo từ xa.

Với hệ chính quy, sinh viên học trực tiếp tại trường theo thời khóa biểu cố định, chương trình và cấu trúc môn học tương đương với chương trình đại học thứ nhất. Hệ vừa làm vừa học thường bố trí lịch vào buổi tối hoặc cuối tuần, phù hợp với người đang đi làm nhưng vẫn yêu cầu học viên tham gia học trực tiếp theo quy định.

Trong khi đó, đào tạo từ xa tạo điều kiện để người học chủ động về thời gian và địa điểm thông qua hệ thống trực tuyến, không phải thường xuyên đến trường.

Phần lớn các trường đều đào tạo theo hình thức từ xa (trực tuyến) hoặc vừa làm vừa học (một phần trực tuyến, một phần trực tiếp vào các buổi tối, cuối tuần…). Hình thức thi, kiểm tra có thể được tổ chức trực tuyến hoặc trực tiếp tại các "điểm trạm" được phân bố tại các tỉnh, thành trên cả nước.

Về đầu vào, tất cả các trường đều sử dụng phương thức xét tuyển từ điểm văn bằng 1, thời gian học từ 1 năm rưỡi đến 3 năm tùy vào kế hoạch tổ chức đào tạo và hình thức đào tạo của mỗi trường. (còn tiếp)