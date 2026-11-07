Sinh viên giỏi ngoại ngữ đã đủ để chinh phục nhà tuyển dụng?

Ngày 6.11, Trường ĐH Khoa học xã hội và nhân văn (ĐH Quốc gia TP.HCM) phối hợp tổ chức talkshow “Định vị bản thân trên bản đồ sự nghiệp”. Chương trình thu hút hơn 150 sinh viên khối ngành ngôn ngữ và đất nước học tham dự, với sự góp mặt của các cựu sinh viên đang đảm nhiệm nhiều vị trí quản lý, chuyên môn tại doanh nghiệp.

Từ hành trình của cựu sinh viên đến những lựa chọn nghề nghiệp mới

Mở đầu chương trình, bà Nguyễn Thị Thắm, cựu sinh viên khoa Ngữ văn Trung Quốc chia sẻ về hành trình gần 20 năm làm việc sau khi tốt nghiệp, với chủ đề tìm điểm giao thoa giữa "đam mê, thế mạnh và cơ hội nghề nghiệp". Bà Thắm hiện là Manager of Regional Operations Purchase to Order - Indirect Purchasing - Asia Pacific (tạm dịch: Quản lý vận hành khu vực, phụ trách quy trình mua hàng theo đơn đặt hàng, mua sắm gián tiếp khu vực châu Á - Thái Bình Dương).

Bà Nguyễn Thị Thắm (cựu sinh viên khoa Ngữ văn Trung Quốc) chia sẻ về những ngã rẽ trên hành trình sự nghiệp của mình ẢNH: KHÁNH LINH

Từng định hướng theo nghề phiên dịch, bà Thắm lại bén duyên với lĩnh vực hoạch định nguyên vật liệu (Material Planning) và dần phát triển lên các vị trí quản lý trong hoạt động vận hành doanh nghiệp.

Để lựa chọn hướng đi phù hợp, bà gợi ý sinh viên cân nhắc bốn yếu tố gồm: kỹ năng (Skill), sở thích (Interest), thế mạnh (Strength) và nhu cầu thị trường (Market Need). Người học cần nhận diện mình có thể làm tốt điều gì, yêu thích lĩnh vực nào, đồng thời tìm hiểu thị trường đang cần những vị trí và năng lực nào.

Chẳng hạn, một sinh viên yêu thích công việc phiên dịch, có năng lực ngoại ngữ và nhận thấy nhu cầu tuyển dụng tại các doanh nghiệp sử dụng tiếng Trung, tiếng Nhật thì có thể xem đây là một hướng đi để phát triển. Tuy nhiên, nếu chỉ lựa chọn công việc vì thị trường đang có nhu cầu mà bản thân không thực sự yêu thích, người lao động cũng khó duy trì động lực lâu dài.

Tiếp nối phần chia sẻ về chủ đề tìm điểm giao thoa giữa “đam mê, thế mạnh và cơ hội nghề nghiệp” là phiên thảo luận “định vị bản thân trên hành trình sự nghiệp” ẢNH: KHÁNH LINH

Bàn về cơ hội nghề nghiệp ngoài lĩnh vực ngôn ngữ, bà Bùi Phạm Thùy Miên, Human Resources Business Partner (tạm dịch: Đối tác kinh doanh nhân sự), cho biết: “Sinh viên ngành ngôn ngữ có thể tìm hiểu các vị trí trong lĩnh vực kế toán, logistics, nhân sự, kinh doanh hoặc tư vấn giải pháp quy trình”. Lúc đó, năng lực ngoại ngữ có thể trở thành lợi thế khi làm việc với khách hàng, đối tác và đồng nghiệp nước ngoài nhưng người học vẫn cần bổ sung kiến thức chuyên môn tương ứng với từng vị trí.

Để thích nghi với môi trường doanh nghiệp, bà Thắm nhấn mạnh khả năng giao tiếp, tinh thần lăn xả vào công việc, kỹ năng xử lý vấn đề và làm việc nhóm. Đặc biệt, khi làm việc trong môi trường đa quốc gia, sinh viên cần biết tôn trọng sự khác biệt về văn hóa, quan điểm và phong cách làm việc, đôi khi phải đặt mục tiêu chung của tập thể lên trên cái tôi cá nhân.

Một CV nổi bật trong mắt nhà tuyển dụng

Không chỉ dừng lại ở việc định hướng nghề nghiệp, chương trình còn đào sâu những tiêu chí mà doanh nghiệp quan tâm khi tuyển dụng sinh viên mới tốt nghiệp. Theo bà Bùi Phạm Thùy Miên, một CV ấn tượng, thu hút nhà tuyển dụng cần đáp ứng ba yếu tố.

“Thứ nhất là sự chỉn chu, cô đọng, không mắc lỗi chính tả hay ngữ pháp cơ bản để thể hiện tính nghiêm túc và chuyên nghiệp. Thứ hai là sự phù hợp với mô tả, yêu cầu công việc (JD) trong đó ứng viên cần làm nổi bật những năng lực, thế mạnh đáp ứng điều doanh nghiệp tìm kiếm. Cuối cùng là những ‘con số biết nói’, chứng minh quá trình tham gia dự án, nghiên cứu, hoạt động câu lạc bộ hay thực tập bằng các kết quả cụ thể”, bà Miên chia sẻ.

Bà Miên còn nhấn mạnh tới ba yếu tố: Ownership (tinh thần chủ động và trách nhiệm), Value (giá trị đóng góp) và Growth Mindset (tư duy phát triển). Theo đó, sinh viên cần chủ động tìm tòi, đặt câu hỏi, đề xuất giải pháp, đồng thời biết tiếp nhận phản hồi và cải thiện sau mỗi lần được góp ý.

Riêng với sinh viên ngành ngôn ngữ, CV cần thể hiện rõ nền tảng ngoại ngữ thông qua các chứng chỉ, năng lực ở từng kỹ năng nghe, nói, đọc, viết và khả năng vận dụng ngôn ngữ vào thực tế. Chẳng hạn, những dự án, khóa luận hoặc hoạt động nào có sử dụng ngoại ngữ.

Bạn Phan Uyên Phương, sinh viên năm 2 khoa Ngôn ngữ Anh Trường ĐH Khoa học xã hội và nhân văn (ĐH Quốc gia TP.HCM), chăm chú theo dõi phiên thảo luận ẢNH: KHÁNH LINH

Cuối chương trình, bà Phạm Thị Hoài Thu, Talent Acquisition Cum Human Resources Business Partner (tạm dịch: Chuyên viên tuyển dụng kiêm đối tác nhân sự) chỉ ra những hạn chế sinh viên thường gặp khi bước vào doanh nghiệp, như kiến thức về hoạt động kinh doanh, kỹ năng công nghệ và dữ liệu, kỹ năng giao tiếp và quản lý các bên liên quan, tư duy phân tích và giải quyết vấn đề…

Bà Thu khuyến khích sinh viên chủ động tham gia các chương trình hướng nghiệp, tham quan doanh nghiệp và tìm kiếm cơ hội thực tập để hiểu rõ hơn môi trường làm việc. Bởi năng lực nghề nghiệp không chỉ được hình thành từ các khóa học chính thức mà còn đến từ sự hướng dẫn của đồng nghiệp, quản lý và quá trình trực tiếp giải quyết nhiệm vụ hằng ngày.

Chia sẻ trong chương trình, Phan Uyên Phương, sinh viên năm 2 khoa Ngôn ngữ Anh Trường ĐH Khoa học xã hội và nhân văn (ĐH Quốc gia TP.HCM), cho hay từng quan tâm đến lĩnh vực nhân sự nhưng băn khoăn liệu sinh viên học ngoại ngữ có thể cạnh tranh với những người được đào tạo đúng chuyên ngành hay không. Sau chương trình, Phương nhận ra ngoại ngữ là lợi thế ban đầu, song bản thân cần tiếp tục học hỏi, bổ sung kiến thức chuyên môn của lĩnh vực muốn theo đuổi.

Đặt mục tiêu 100% sinh viên có cơ hội thực tập thực tế Theo ông Trần Đăng Khoa, chuyên viên Phòng Công tác sinh viên, Trường ĐH Khoa học xã hội và nhân văn (ĐH Quốc gia TP.HCM), nhà trường thường xuyên tổ chức các hoạt động kết nối doanh nghiệp, ngày hội việc làm và tham quan thực tế để sinh viên tiếp cận nhà tuyển dụng. Nhà trường cũng đặt mục tiêu tăng cường hợp tác với doanh nghiệp, hướng đến việc 100% sinh viên có cơ hội thực tập thực tế.







