Vinh danh 362 sinh viên tiêu biểu vùng Phú Yên đang học tập tại TP.HCM

Chiều 31.10, tại Trường ĐH Nguyễn Tất Thành, Hội Người Phú Yên tại TP.HCM đã tổ chức lễ vinh danh sinh viên tiêu biểu vùng Phú Yên tỉnh Đắk Lắk năm 2026.

Chương trình tuyên dương 362 sinh viên có thành tích nổi bật trong học tập và rèn luyện năm học 2025-2026, với tổng kinh phí khen thưởng 522 triệu đồng và quà tặng trị giá 150 triệu đồng, được huy động từ các nhà tài trợ.

Nhiều thế hệ sinh viên xuất sắc trưởng thành

Theo đó, trong năm học 2025-2026, sinh viên quê Phú Yên tỉnh Đắk Lắk đang theo học tại gần 60 trường ĐH và học viện trên địa bàn TP.HCM. Trong số 362 sinh viên tiêu biểu được tuyên dương, 103 sinh viên đạt điểm trung bình cả năm từ 9.0 điểm trở lên được Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đắk Lắk tặng bằng khen; 259 sinh viên có điểm trung bình cả năm đạt từ 8,5 đến 8,99 điểm được Hội Người Phú Yên tại TP.HCM khen thưởng.

Đặc biệt, trong số 57 sinh viên vượt khó học tốt, có 19 sinh viên đạt mức điểm xuất sắc và 38 sinh viên đạt mức điểm giỏi.

Những sinh viên tiêu biểu vùng Phú Yên tỉnh Đắk Lắk ẢNH: MỸ QUYÊN

GS-TS Trình Quang Phú, Chủ tịch Hội Người Phú Yên tại TP.HCM, Phó chủ tịch Hiệp hội Các trường ĐH, CĐ Việt Nam trao thưởng cho sinh viên ẢNH: MỸ QUYÊN

Ông Phạm Văn Bảy, Tỉnh ủy viên, Phó chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đắk Lắk, cho biết hiện có khoảng 40.000 sinh viên quê Phú Yên tỉnh Đắk Lắk đang học tập tại TP.HCM.

"Hội Người Phú Yên tại TP.HCM không chỉ dành sự quan tâm đến các hoạt động xã hội của tỉnh mà còn thường xuyên chăm lo cho các thế hệ sinh viên trong hơn 30 năm qua, duy trì hoạt động tuyên dương sinh viên có thành tích học tập xuất sắc hằng năm", ông Bảy cho hay.

Đồng hành với sinh viên trong suốt hơn 35 năm qua, GS-TS Trình Quang Phú, Chủ tịch Hội Người Phú Yên tại TP.HCM, Phó chủ tịch Hiệp hội Các trường ĐH, CĐ Việt Nam, Viện trưởng Viện Nghiên cứu phát triển Phương Đông, là người được nhiều thế hệ sinh viên thân thương gọi bằng cái tên “bác Hai”. GS-TS Phú chia sẻ: "Hội đã nhiều lần tổ chức vinh danh sinh viên quê Phú Yên học tập trên khắp mọi miền đất nước. Trong thời gian tới, hội dự kiến mở rộng đối tượng biểu dương đến tất cả sinh viên quê Đắk Lắk".

Theo GS-TS Phú, trong những năm qua, nhiều sinh viên quê Phú Yên đã trưởng thành, trở thành những kỹ sư, bác sĩ và doanh nhân tài năng.

Tiếp sức sinh viên vượt khó, gắn kết với quê hương

Trần Nhật Khánh, sinh viên ngành kỹ thuật phần mềm Trường ĐH Công nghệ thông tin (ĐH Quốc gia TP.HCM) là một trong 57 sinh viên có hoàn cảnh khó khăn được vinh danh. Phía sau thành tích học tập là hoàn cảnh gia đình nhiều biến cố. Năm 2022, Khánh mất cha. Đến năm 2023, mẹ bị tai biến và mất khả năng lao động. Từ đó, Khánh trở thành lao động chính trong gia đình, vừa đi học vừa làm việc để trang trải cuộc sống và chăm lo cho mẹ.

Bà Cao Thị Hòa An (giữa), Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Đắk Lắk có mặt trao thưởng, động viên sinh viên tiêu biểu vùng Phú Yên ẢNH: MỸ QUYÊN

Với Khánh, việc được Hội Người Phú Yên tại TP.HCM tuyên dương không chỉ là sự công nhận đối với những nỗ lực cá nhân mà còn là tình cảm, sự động viên từ những người đồng hương.

“Đối với em, sự ghi nhận này không chỉ là phần thưởng cho những nỗ lực trong thời gian qua mà còn mang ý nghĩa tinh thần rất lớn. Đặc biệt, đây là sự động viên từ những người đồng hương, những người thấu hiểu và ghi nhận hành trình vượt khó của mình. Em cảm thấy rất xúc động, biết ơn và có thêm động lực để tiếp tục cố gắng ”, Khánh bày tỏ.

Cũng được vinh danh tại chương trình, Lê Huỳnh Bảo Trâm là thủ khoa toàn khóa 47 của Trường ĐH Luật TP.HCM. Trâm cho biết bản thân cảm thấy tự hào và xúc động khi được ghi nhận từ hội đồng hương. “Phần thưởng này không chỉ ghi nhận kết quả học tập mà còn tạo động lực để em tiếp tục nỗ lực, phát triển bản thân và hướng đến những đóng góp thiết thực cho quê hương, đất nước”, Trâm chia sẻ.