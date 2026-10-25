26 năm vun đắp tinh thần khuyến học, khuyến tài với 31 tỉ đồng học bổng

Ngày 25.10, Hội Khuyến học TP.HCM tổ chức Ngày hội truyền thống khuyến học và lễ trao Học bổng Khuyến tài - Học bổng 1&1 năm học 2026-2027.

Sau 26 năm triển khai, chương trình đã hỗ trợ hàng nghìn sinh viên trên con đường học tập; Khuyến khích các em phát huy năng lực, nuôi dưỡng ước mơ và vươn tới tương lai.

Đã hỗ trợ 2.963 sinh viên theo đuổi giấc mơ đại học

Học bổng Khuyến tài của Hội Khuyến học TP.HCM còn được gọi là “Học bổng 1&1”, được thực hiện theo phương thức một ân nhân hoặc đơn vị tài trợ cho một sinh viên cụ thể và đồng hành với sinh viên trong suốt quá trình học đại học.

Khởi đầu từ năm học 1999-2000 với 5 sinh viên được 5 ân nhân hỗ trợ, Học bổng Khuyến tài - Học bổng 1&1 đã duy trì hoạt động trong 26 năm. Điểm đặc biệt của Học bổng 1&1 không chỉ nằm ở giá trị vật chất mà còn ở sự gắn kết, quan tâm và sẻ chia giữa người trao và người nhận. Chính tình cảm đó đã tiếp thêm nghị lực để các em vượt qua hoàn cảnh khó khăn, yên tâm học tập, phát triển tài năng và thực hiện ước mơ của mình.

Ông Hồ Phú Bạc, Phó chủ tịch thường trực Hội Khuyến học TP.HCM, phát biểu tại ngày hội ẢNH: KHÁNH LINH

Báo cáo tại ngày hội, ông Hồ Phú Bạc, Phó chủ tịch thường trực Hội Khuyến học TP.HCM, cho biết đến nay học bổng đã hỗ trợ 2.963 sinh viên, với sự đóng góp của 694 cá nhân và 62 tập đoàn, công ty, đơn vị, với tổng số tiền học bổng trao cho các em trong suốt các năm đại học là hơn 31 tỉ đồng.

Riêng năm học 2026-2027, có 322 sinh viên được trao Học bổng 1&1 (trong đó có 76 sinh viên nhận học bổng lần đầu) với số tiền gần 2 tỉ đồng.

Kiều Minh Hùng, sinh viên khóa 2022 xuất sắc tốt nghiệp thủ khoa ngành biên kịch điện ảnh - truyền hình. Ân nhân của em là ông Phạm Minh Hiền cũng có mặt tại ngày hội để nhận Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp khuyến học từ Ban Chấp hành T.Ư Hội Khuyến học Việt Nam ẢNH: KHÁNH LINH

Tại buổi lễ, chương trình cũng ghi nhận những kết quả học tập của các sinh viên từng nhận học bổng. Trong năm 2026, có 90 sinh viên tốt nghiệp đại học, trong đó có 8 sinh viên tốt nghiệp loại xuất sắc và 16 người tốt nghiệp loại giỏi. Sau 26 năm triển khai, hiện đã có 2.436 sinh viên tốt nghiệp đại học.

Những kết quả ấy cho thấy sự hỗ trợ được duy trì qua nhiều năm có thể trở thành một nguồn lực quan trọng, giúp sinh viên có thêm điều kiện tập trung học tập và hoàn thành chương trình đại học.

Từ người được giúp đỡ đến người tiếp sức cho thế hệ sau

Trong số những sinh viên nhận học bổng có Phan Kim Thương, sinh viên năm nhất ngành ngôn ngữ Anh, Trường ĐH Mở TP.HCM. Mồ côi mẹ từ khi mới 17 tháng tuổi, mất cha khi học lớp 1, Thương lớn lên trong sự chăm sóc và cưu mang của cô hai.

Khi học lớp 12, gia đình tiếp tục đối mặt với những vấn đề sức khỏe. Sau kỳ thi tốt nghiệp THPT, Thương bắt đầu đi làm thêm để chủ động hơn trong cuộc sống và phụ giúp gia đình. Dù hoàn cảnh còn nhiều khó khăn, nữ sinh vẫn nỗ lực duy trì thành tích học tập tốt và xem giáo dục là con đường để thay đổi cuộc sống lâu dài.

Em Phan Kim Thương, đại diện sinh viên nhận học bổng khuyến tài, phát biểu tại chương trình ẢNH: KHÁNH LINH

Lần đầu nhận Học bổng 1&1 với số tiền 10 triệu đồng, Thương dự định gửi khoản hỗ trợ cho gia đình để dành cho việc học. Với Thương, giá trị của học bổng không chỉ nằm ở số tiền mà còn ở tình cảm và sự động viên từ người tài trợ.

Tại buổi lễ, Thương bày tỏ sự xúc động và cảm ơn đến ân nhân Nhã Mai, đại diện Nha khoa Tâm Đức. “Mồ côi từ bé nên khi nhận được sự hỗ trợ từ cô Nhã Mai, em cảm thấy như mình có thêm một người mẹ thứ hai. Để đáp lại tình cảm đó, em xin hứa dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào, cũng sẽ cố gắng rèn luyện và học tập thật tốt để trở thành một công dân có ích cho xã hội”, Kim Thương chia sẻ.

Nguyên Phó chủ tịch nước Trương Mỹ Hoa và ông Phạm Xuân Cường chụp ảnh cùng 4 sinh viên nhận học bổng (Nguyễn Thị Ngọc Trâm, thứ hai từ phải sang trái) ẢNH: KHÁNH LINH

Không chỉ những sinh viên lần đầu nhận học bổng mới cảm nhận được ý nghĩa của sự đồng hành. Nguyễn Thị Ngọc Trâm, sinh viên năm hai, Trường ĐH Công nghệ kỹ thuật TP.HCM, đã nhận học bổng 2 năm liên tiếp. Khoản hỗ trợ giúp Trâm trang trải một phần chi phí sinh hoạt, mua dụng cụ học tập và tài liệu phục vụ việc học.

Với Trâm, việc tiếp tục nhận học bổng qua từng năm còn là nguồn động viên tinh thần. Những lúc mệt mỏi trong quá trình học tập, việc được gặp lại ân nhân và tiếp tục nhận sự hỗ trợ giúp em có thêm niềm tin để đi tiếp. Trâm cũng mong rằng khi có công việc ổn định và đủ khả năng tài chính, mình sẽ có cơ hội tiếp sức cho những sinh viên khóa sau.

Là đại diện nhà tài trợ phát biểu tại ngày hội, ông Phạm Xuân Cường cho biết điều khiến ông muốn tiếp tục tham gia không chỉ là ý nghĩa nhân văn của học bổng, mà còn là cơ hội theo dõi hành trình học tập và chứng kiến những nỗ lực của sinh viên.

Gửi lời nhắn nhủ đến sinh viên, ông Cường mong rằng dù phải đối mặt với nhiều khó khăn, thiệt thòi, các em vẫn luôn giữ vững nghị lực. Ông hy vọng sự đồng cảm, thấu hiểu và sẻ chia sẽ tiếp thêm sức mạnh để các em vươn lên, trở thành những người có ích cho đất nước và xã hội. Ông cũng bày tỏ mong muốn tiếp tục tham gia chương trình trong khả năng của mình, góp phần lan tỏa tinh thần khuyến học, khuyến tài đến nhiều người hơn.

Qua 26 năm, nhiều sinh viên từng nhận Học bổng 1&1 đã trưởng thành, trở thành bác sĩ, nhà giáo, kỹ sư, cán bộ, doanh nhân và có những đóng góp cho thành phố, xã hội. Có nhiều em đạt trình độ thạc sĩ, tiến sĩ; có em được tuyên dương là công dân trẻ tiêu biểu, nhà giáo trẻ tiêu biểu, thầy thuốc trẻ tiêu biểu.

Một số cựu sinh viên còn quay lại hỗ trợ các thế hệ đàn em. Từ những người được nhận sự yêu thương, các em đã trở thành những người tiếp tục trao yêu thương, tạo nên một vòng tròn nghĩa tình ngày càng lan tỏa.



