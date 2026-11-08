Những sáng tạo bất ngờ của học sinh từ trải nghiệm ngoài lớp học

Ngày 8.11, Ngày hội Học sinh THPT và Liên hoan CLB - đội - nhóm các trường THPT, trung tâm GDNN - GDTX năm 2026 diễn ra tại Trường THPT Gia Định (P.Thạnh Mỹ Tây, TP.HCM).

Chương trình do Thành Đoàn TP.HCM phối hợp với Nhà Văn hóa sinh viên TP.HCM tổ chức, thu hút đông đảo CLB, đội, nhóm học sinh tham gia. Thông qua các không gian trải nghiệm gắn với phong trào "Học sinh 3 tốt", ngày hội tạo cơ hội để học sinh giao lưu, thực hành và phát huy năng lực ngoài giờ học.

Đưa kiến thức sách vở vào thực tiễn

Tại không gian "Hội tụ đam mê - Bật tung bản sắc", CLB Vật lý+ Trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa (P.An Khánh, TP.HCM) giới thiệu nhiều mô hình trực quan như dao động điều hòa, sóng dừng, máy in 3D và quả cầu tạo hiện tượng tĩnh điện.

Nguyễn Minh Khang, học sinh lớp 11 chuyên Toán 2, Trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa, giới thiệu mô hình sóng dừng (ở giữa). Bên trái Khang là mô hình dao động điều hòa, bên phải là máy in 3D ẢNH: KHÁNH LINH

Nguyễn Minh Khang, Trưởng ban nhân sự - hậu cần CLB Vật lý+, cho biết ấn tượng với mô hình dao động điều hòa vì giúp chuyển những đồ thị hình sin vốn khó hình dung thành hình ảnh sinh động.

Theo Khang, các mô hình được lựa chọn mang đến ngày hội đều vận dụng kiến thức trong chương trình phổ thông. Qua đó, CLB mong muốn biến những lý thuyết khô khan thành thí nghiệm sinh động, giúp học sinh tiếp cận khoa học dễ dàng hơn.

Học sinh trải nghiệm quả cầu Van De Graaff tạo hiện tượng tĩnh điện ẢNH: KHÁNH LINH

Trực tiếp trải nghiệm tại gian hàng, Đỗ Hữu Tấn Phát, học sinh lớp 12A3, Trường THPT Hoàng Hoa Thám (P.Gia Định, TP.HCM), thích thú với quả cầu tĩnh điện khiến tóc dựng đứng. Phát cho rằng việc tận mắt quan sát và trải nghiệm hiện tượng giúp em hiểu nguyên lý vật lý dễ dàng hơn.

Cũng tại không gian này, CLB Hóa học PNC, Trường THPT Phú Nhuận (P.Đức Nhuận) mang đến các thí nghiệm thú vị, trong đó có sản phẩm giấy thử hàn the làm từ nghệ.

Sản phẩm giấy thử hàn the làm từ nghệ do các thành viên CLB Hóa học PNC tâm huyết thực hiện ẢNH: KHÁNH LINH

Xuất phát từ mối quan tâm về an toàn thực phẩm, Lâm Ngọc Uyên Phương, học sinh lớp 11A11, Đội trưởng CLB Hóa học PNC, cùng các thành viên nghiên cứu chế tạo loại giấy thử này. Nhóm tận dụng curcumin (hợp chất tạo màu vàng đặc trưng trong nghệ) để làm chất chỉ thị. Các thành viên ngâm giấy lọc trong dịch chiết nghệ rồi phơi khô. Khi tiếp xúc với môi trường kiềm, giấy có thể chuyển từ màu vàng sang cam đỏ hoặc nâu đỏ.

Uyên Phương cho biết sản phẩm chỉ có giá trị sàng lọc ban đầu, không thay thế phương pháp kiểm nghiệm chuyên biệt. Thông qua mô hình, nhóm mong muốn giới thiệu cách vận dụng kiến thức hóa học vào những vấn đề gần gũi trong đời sống.

Nuôi dưỡng lối sống xanh từ những hạt mầm

Bên cạnh các hoạt động khoa học, ngày hội còn mang đến những trải nghiệm khuyến khích học sinh rèn luyện thể chất, hình thành ý thức bảo vệ môi trường và phát huy khả năng sáng tạo.

Tại không gian "Học sinh 3 tốt - Rèn luyện đạo đức", Đội Thanh niên tình nguyện HCE tổ chức trò chơi đổi cây xanh, với phần quà là hạt giống hoa, sen đá và cây thảo mộc.

Hoài Phúc, thành viên ban chủ nhiệm đội, cho biết khi nhận chủ đề "sống xanh", nhóm lựa chọn những món quà gắn với thiên nhiên nhằm khuyến khích học sinh trồng và chăm sóc cây. Theo Phúc, bảo vệ môi trường có thể bắt đầu từ những hành động nhỏ như nhặt rác hay tự tay gieo một hạt giống. "Một gói hạt giống tuy nhỏ nhưng có thể giúp người nhận rèn luyện tính kiên nhẫn, bởi cần thời gian chăm sóc và chờ đợi cây phát triển", Phúc chia sẻ.

Trong khi đó, không gian "Học sinh 3 tốt - Nâng cao thể lực" tổ chức nhiều thử thách vận động như hít đất, gập bụng, đo lực cơ tay, bật xa và chạy bộ.

Theo Lê Thế Trường, thành viên nhóm Vovi Dragon, điều khiến nhóm tự tin nhất trong tiết mục không phải là những động tác khó, mà là khả năng kể chuyện qua từng chuyển động ẢNH: KHÁNH LINH

Song song với ngày hội, cuộc thi nhảy "Vũ điệu thanh xuân" cũng tạo sân chơi cho những bạn trẻ yêu thích nghệ thuật. Mang đến tiết mục "Lý Kéo Chài", nhóm Vovi Dragon kết hợp võ thuật, âm nhạc và chất liệu dân gian để kể câu chuyện về cuộc sống lao động, tình cảm gắn bó và tinh thần mạnh mẽ của người dân làng chài. Qua tiết mục, các thành viên mong muốn lan tỏa sức hấp dẫn của võ nhạc, đồng thời đưa văn hóa dân gian đến gần hơn với người trẻ.

Từ những thí nghiệm khoa học, hoạt động khuyến khích lối sống xanh đến các thử thách thể chất và tiết mục nghệ thuật, ngày hội cho thấy vai trò của CLB, đội, nhóm trong việc mở rộng không gian học tập ngoài lớp học. Qua đó, học sinh có cơ hội vận dụng kiến thức, rèn luyện kỹ năng và thể hiện bản sắc cá nhân.