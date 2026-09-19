Tìm kiếm học sinh sáng tạo trên toàn quốc

Đây là sân chơi học thuật và sáng tạo quy mô toàn quốc, nhằm kiến tạo nên môi trường trải nghiệm thực tế dành cho học sinh phổ thông. Hỗ trợ học sinh hình thành, phát triển năng lực số, tư duy thẩm mỹ và khả năng truyền đạt thông điệp bằng sản phẩm trực quan, khuyến khích học sinh ứng dụng Canva và các công cụ trí tuệ nhân tạo (AI) một cách sáng tạo, an toàn, có trách nhiệm trong học tập và giải quyết những vấn đề thiết thực với cuộc sống.

Thông qua đó, học sinh có cơ hội rèn luyện kỹ năng làm việc nhóm, tư duy phản biện, thuyết trình, phát hiện và bồi dưỡng học sinh có năng khiếu trong lĩnh vực thiết kế, truyền thông và sáng tạo nội dung số.

Học sinh thực hành sử dụng các công cụ sáng tạo tham gia cuộc thi ẢNH: P.Đ

Canva Creative Challenge là cuộc thi được Trường ĐH Giáo dục - ĐH Quốc gia Hà Nội, Công ty Cổ phần Giáo dục KDI, Công ty Cổ phần Giáo dục KDC phối hợp tổ chức, đồng hành cùng Vườn ươm Doanh nghiệp công nghệ cao - Khu Công nghệ cao TP.HCM với sự bảo trợ của Trung tâm Đổi mới sáng tạo quốc gia (NIC) dành cho học sinh phổ thông từ lớp 3 đến lớp 12 trên toàn quốc. Cuộc thi chia thành 3 bảng: Bảng A (tiểu học), bảng B (THCS) và bảng C (THPT). Thi đấu theo hình thức đội (2 học sinh và một giáo viên hướng dẫn), các thí sinh sẽ lần lượt trải qua 4 vòng thi với mức độ thử thách tăng dần.

Ngay tại lễ phát động, Ban Tổ chức đã triển khai chương trình tập huấn công cụ sáng tạo Canva cho học sinh, giúp làm quen với giao diện, kho tài nguyên đồ họa và các tính năng AI hiện đại, giúp các em bắt đầu hành trình sáng tạo ngay từ ngày đầu tiên.

Cuộc thi chính thức mở cổng đăng ký trực tuyến từ ngày 19.9 đến hết ngày 30.10. Thông tin chi tiết về thể lệ, cơ cấu giải thưởng và hướng dẫn tham gia được cập nhật liên tục tại chuyên trang chính thức của cuộc thi: https://duan.kdi.edu.vn/sangtaocungcanva.