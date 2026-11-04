Học sinh lớp 5 dùng AI, học tiếng Việt từ trang sách đến thế giới xanh

Sáng 4.11, Trường tiểu học Nguyễn Bỉnh Khiêm (P.Sài Gòn, TP.HCM) tổ chức chuyên đề cấp thành phố "Ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong dạy học tiếng Việt theo dự án cho học sinh lớp 5", với sự tham dự trực tiếp của 250 cán bộ quản lý giáo dục, đại diện cụm chuyên môn và cùng khối trưởng khối 5 của 556 trường tiểu học tham dự trực tuyến tại các điểm cầu cụm chuyên môn.

Từ luyện đọc đến làm sách, khám phá từ ngữ

Với dự án "Từ trang sách đến thế giới xanh", dưới sự hướng dẫn của thầy Hồ Linh Trung, giáo viên chủ nhiệm lớp 5/1, học sinh chia thành 5 nhóm, tương ứng với 5 câu lạc bộ: Bút xanh kể chuyện, Đại sứ thiên nhiên, Thám tử từ ngữ, Nhà thám hiểm trang sách và Thanh âm của thiên nhiên.

Tiết học mở đầu bằng trò chơi "Nghe âm thanh - mở hành trình", khơi gợi sự tò mò của học sinh. Sau đó, từng câu lạc bộ dẫn dắt bạn học tham gia những hoạt động do chính các em tìm hiểu, chuẩn bị và thực hiện.

Học sinh và giáo viên thực hiện dự án Từ trang sách đến thế giới xanh ẢNH: BÍCH THANH

Ở Câu lạc bộ Thanh âm của thiên nhiên, học sinh giới thiệu các bản ghi âm qua nhiều lần luyện đọc. Từ góp ý của bạn bè, các em điều chỉnh cách ngắt nghỉ, nhấn giọng và thể hiện cảm xúc. Qua mỗi lần thực hành, học sinh vừa rèn kỹ năng đọc, vừa tập nhận ra những điểm cần khắc phục.

"Sau khi thực hiện xong bài học, em nhận ra rằng việc đọc tiếng Việt phải hiểu văn bản mới có thể ngắt nghỉ, nhấn giọng, thể hiện cảm xúc phù hợp", Khả Phụng, học sinh lớp 5/5, chia sẻ.

Với Câu lạc bộ Thám tử từ ngữ, học sinh khám phá hang Sơn Đoòng qua video giới thiệu, sau đó tìm những từ ngữ chỉ sự vật gắn với địa danh này. Hoạt động giúp các em tích lũy vốn từ, hiểu nghĩa, lựa chọn từ ngữ phù hợp và nhận diện cách dùng từ chưa chính xác.

Trong khi đó, Câu lạc bộ Bút xanh kể chuyện hướng dẫn học sinh thực hiện bài viết, sách lật, phụ san… Mỗi nhóm có cách thể hiện riêng, cùng vận dụng kiến thức tiếng Việt để xây dựng sản phẩm.

Sản phẩm học tập còn có bộ cờ chinh phục từng trang sách, từ điển thông minh, ô chữ "Thiên nhiên trong mắt em", túi, hộ chiếu xanh và các sản phẩm kết nối nguồn đọc. Nhiều nội dung tích hợp mã QR để người tham gia truy cập thông tin, bình chọn và tương tác ngay tại lớp.

Học sinh sử dụng công nghệ khi tham gia các hoạt động ẢNH: BÍCH THANH

Lê Quyên, học sinh lớp 5/7, cho biết em cùng các bạn sử dụng công nghệ và AI để thực hiện sản phẩm dự án. Điều khiến em thích thú là được tự phân công nhiệm vụ, thảo luận, trao đổi với giáo viên và giới thiệu kết quả học tập với bạn bè.

Dùng AI để học sinh học sâu hơn

Theo thầy Hồ Linh Trung, điểm đặc biệt của mô hình là học sinh có thể lựa chọn hoạt động theo sở thích, thế mạnh về nghe, nói, đọc, viết, sau đó kết nối với giáo viên phụ trách để triển khai sản phẩm.

Các em chủ động trình bày kiến thức đã tiếp thu, chia sẻ trải nghiệm và những bài học tự rút ra. Giáo viên kết nối các hoạt động, đặt câu hỏi để học sinh liên hệ kỹ năng nghe, nói, đọc, viết với kiến thức tiếng Việt.

Qua quá trình này, giáo viên nhận diện rõ hơn năng lực sử dụng ngôn ngữ của từng em, từ đó xây dựng sơ đồ năng lực và định hướng hỗ trợ phù hợp.

Học sinh chủ động trình bày nội dung mình thực hiện trong dự án ẢNH: BÍCH THANH

Cô Đỗ Ngọc Chi, Hiệu trưởng Trường tiểu học Nguyễn Bỉnh Khiêm, cho biết nhà trường tổ chức lớp học dự án ứng dụng AI trong chương trình chính khóa, kết hợp các hoạt động trải nghiệm để tăng tính chủ động, sáng tạo của học sinh.

Theo cô Chi, trước sự phát triển nhanh chóng của công nghệ và AI, nhà trường định hướng giáo viên vận dụng linh hoạt phương pháp dạy học theo dự án, khai thác công nghệ để giúp học sinh học sâu hơn về tiếng Việt, đồng thời hình thành những kỹ năng cần thiết trong thời đại số.

Nhận xét về tiết học, ông Nguyễn Thái Vĩnh Nguyên, Phó phòng Giáo dục Phổ thông, Sở GD-ĐT TP.HCM, đánh giá hoạt động mang đến thực tiễn sinh động về việc kết hợp dạy học theo dự án với ứng dụng AI trong môn tiếng Việt ở cấp tiểu học.

Học sinh hào hứng tham gia các hoạt động trong học dự án về bảo vệ môi trường qua đọc sách ẢNH: BÍCH THANH

Theo ông Nguyên, điều cần quan tâm là cách đưa công nghệ vào quá trình học tập và giá trị mang lại cho học sinh. Số lượng công cụ AI các em sử dụng không phải yếu tố quyết định hiệu quả của hoạt động. Ông nhấn mạnh việc ứng dụng AI trong nhà trường phải hiệu quả, an toàn và có kiểm soát.

Từ tiết học này, ông Nguyên cho rằng mỗi trường cần căn cứ vào đặc điểm học sinh, năng lực giáo viên, điều kiện hạ tầng và mục tiêu bài học để lựa chọn công cụ, cách ứng dụng phù hợp. Trường có thể bắt đầu từ những nhiệm vụ học tập nhỏ, được thiết kế tốt để giúp học sinh mở rộng khả năng khám phá, tiếp cận kiến thức sâu hơn.