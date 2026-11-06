Trước 2 nữ sinh, TP.HCM có những học sinh, giáo viên nào nhận Huân chương Lao động?

Thông tin từ Trường THPT Marie Curie và Trường THCS Minh Đức (TP.HCM), hai học sinh của trường được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhất vì những thành tích xuất sắc trong thi đấu thể thao quốc tế.

Đó là Vũ Hồng Ngọc, học sinh lớp 12A13 Trường THPT Marie Curie và Tạ Ngọc Cát Tường, học sinh lớp 7/11 Trường THCS Minh Đức. Hai trường lần lượt công bố thông tin vào ngày 2 và 4.11.2026.

Những tấm huy chương từ sân đấu quốc tế

Với Tạ Ngọc Cát Tường, học sinh lớp 7 Trường THCS Minh Đức, dấu ấn nổi bật trong năm 2026 là 2 huy chương vàng tại Suzuki World Cup diễn ra vào tháng 4 ở Tokyo (Nhật Bản). Đến giải vô địch thể dục aerobic châu Á tổ chức vào tháng 8 tại Philippines, nữ sinh tiếp tục giành 2 huy chương vàng và 1 huy chương bạc.

Theo Trường THCS Minh Đức, Cát Tường là học sinh đầu tiên của trường được tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhất. Bên cạnh lịch tập luyện và thi đấu, em nỗ lực sắp xếp thời gian học văn hóa, tham gia các hoạt động của trường.

Tạ Ngọc Cát Tường, học sinh lớp 7 Trường THCS Minh Đức, đạt 2 huy chương vàng tại Suzuki World Cup diễn ra vào tháng 4 ở Tokyo (Nhật Bản) ẢNH: NTCC

Theo Trường THPT Marie Curie, trong năm 2026, Vũ Hồng Ngọc giành 2 huy chương vàng tại giải vô địch thể dục aerobic châu Á và 2 huy chương vàng tại giải vô địch trẻ thể dục aerobic quốc gia.

Nhà trường đánh giá những thành tích của Hồng Ngọc thể hiện tài năng, tinh thần kỷ luật, ý chí kiên trì và quá trình tập luyện nghiêm túc của nữ sinh. Việc em được tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhất cũng là niềm tự hào của thầy cô, học sinh nhà trường.

Trường THPT Marie Curie vinh danh Vũ Hồng Ngọc ẢNH: NTCC

Cũng với thành tích thể thao nổi bật, giáo viên Phan Tấn Thành, Trường THPT Bùi Thị Xuân (P.Bến Thành) được tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhất.

Theo thông tin từ Trường THPT Bùi Thị Xuân cung cấp, từ năm 2023 đến nay, giáo viên Phan Tấn Thành, tổ giáo dục thể chất, liên tiếp gặt hái nhiều huy chương vàng tại các kỳ SEA Games và các giải đấu thế giới môn võ vovinam...

Giáo viên Phan Tấn Thành, Trường THPT Bùi Thị Xuân (P.Bến Thành), được tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhất ẢNH: TRƯỜNG THPT BÙI THỊ XUÂN

Những học sinh, nhà giáo TP.HCM từng nhận Huân chương Lao động

Trước hai nữ sinh đạt thành tích cao tại đấu trường aerobic quốc tế, nhiều học sinh tại TP.HCM đã được tặng thưởng Huân chương Lao động nhờ thành tích tại các kỳ thi quốc tế.

Trong đợt tuyên dương học sinh đoạt giải Olympic quốc tế năm 2020, tổ chức ngày 8.1.2021, Nguyễn Mạc Nam Trung, học sinh Trường Phổ thông Năng khiếu (ĐH Quốc gia TP.HCM), nhận Huân chương Lao động hạng Ba. Nam Trung giành huy chương bạc Olympic Toán quốc tế năm 2020.

Năm 2024, hai học sinh Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong (P.Chợ Quán) là Nguyễn Lê Quốc Bảo và Lê Tuấn Hy được tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba sau khi cùng đoạt giải nhì tại Hội thi khoa học kỹ thuật quốc tế ISEF. Hai em nằm trong danh sách 20 học sinh trên cả nước được trao Huân chương Lao động vì thành tích tại các kỳ thi quốc tế năm đó.

Đến năm 2025, Lê Phan Đức Mân, học sinh Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong, được tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba với thành tích giành huy chương bạc Olympic Toán quốc tế lần thứ 66.

Cùng với học sinh, nhiều nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục TP.HCM cũng được tặng thưởng Huân chương Lao động.

Năm 2019, ba nhà giáo nhận Huân chương Lao động hạng Ba gồm ông Trần Hữu Hòa, nguyên Hiệu phó Trường THPT Marie Curie; ông Nguyễn Đức Trung, Hiệu trưởng Trường trung cấp Kinh tế kỹ thuật Nguyễn Hữu Cảnh; ông Huỳnh Tấn Tâm Linh, Trưởng phòng Đào tạo khảo thí Trường CĐ Bách khoa Nam Sài Gòn.

Tại lễ tôn vinh nhà giáo tiêu biểu TP.HCM ngày 19.11.2025, bà Hà Thị Kim Sa, Chủ tịch Hội đồng trường, Hiệu trưởng Trường THCS–THPT Hồng Hà, nhận Huân chương Lao động hạng Nhì.

Tám cá nhân nhận Huân chương Lao động hạng Ba trong dịp này gồm: Bà Lâm Hồng Lãm Thúy, Trưởng phòng Giáo dục phổ thông, Sở GD-ĐT TP.HCM; ông Đặng Đình Quý, Hiệu phó Trường THPT Nguyễn Thái Bình; ông Trần Hoài Thanh, Tổ trưởng Tổ Văn phòng, Trường THPT Bùi Thị Xuân; ông Nguyễn Thanh Tòng, Hiệu trưởng Trường THPT Tân Túc; ông Hà Hữu Thạch: Hiệu trưởng Trường THPT Lương Thế Vinh; bà Bùi Minh Tâm, Hiệu trưởng Trường THPT Lê Quý Đôn; bà Hà Ngọc Minh Thi, Giám đốc Trung tâm Giáo dục thường xuyên Gia Định; ông Quách Đức Thịnh, Hiệu trưởng Trường THPT Trịnh Hoài Đức.

Năm 2026, có 2 cán bộ quản lý được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba là ông Nguyễn Trần Khánh Bảo, Hiệu trưởng và ông Nguyễn Mạnh Hùng, Hiệu phó Trường THPT Marie Curie…

Đây là thống kê ban đầu về những giáo viên, cán bộ quản lý của TP.HCM nhận Huân chương Lao động của Chủ tịch nước với chức danh ghi nhận tại thời điểm nhận phần thưởng cao quý. Báo Thanh Niên sẽ tiếp tục cập nhật khi được các trường học cung cấp thông tin về giáo viên và học sinh nhận phần thưởng này.