Công bố 50 nhà giáo TP.HCM đạt Giải thưởng Võ Trường Toản năm 2026

Ngày 5.11, Sở GD-ĐT TP.HCM thông báo kết quả xét tặng Giải thưởng Võ Trường Toản năm 2026. Danh sách gồm 50 giáo viên, cán bộ quản lý tại các cơ sở giáo dục từ mầm non đến THPT, giáo dục thường xuyên và giáo dục đặc biệt.

Đây là hoạt động hướng đến kỷ niệm 44 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20.11.1982 - 20.11.2026), ghi nhận những nhà giáo có thành tích xuất sắc, đóng góp cho sự phát triển của đơn vị và ngành giáo dục TP.HCM.

Những nhà giáo nào có tên trong danh sách?

Ở bậc mầm non, có 10 nhà giáo đạt giải, trong đó có bà Nguyễn Hồ Bảo Châu, giáo viên Trường mầm non Vàng Anh (P.Chợ Quán); bà Nguyễn Ngọc Hạnh, giáo viên Trường mầm non Phú Thọ, (P. Phú Thọ); bà Bùi Cát Thụy, Hiệu trưởng Trường mầm non Măng Non I, (P.Hòa Hưng); bà Cao Thị Thuần, Hiệu trưởng Trường mầm non Bàu Bàng (xã Bàu Bàng).

Bậc tiểu học có ông Trần Phước Thiện, giáo viên Trường tiểu học Lê Văn Sĩ (P.Tân Sơn Hòa); ông Trần Bá Minh, giáo viên Trường tiểu học Nguyễn Thái Bình (P.Tân Thới Hiệp); ông Võ Thành Đức, giáo viên Trường tiểu học Cần Thạnh (xã Cần Giờ); bà Phạm Phương Mai, Hiệu trưởng Trường tiểu học Cao Văn Ngọc (đặc khu Côn Đảo)…

Trong nhóm trường THCS và tiểu học - THCS, những nhà giáo đạt Giải thưởng Võ Trường Toản năm 2026 có bà Lê Thị Thanh Giang, Hiệu trưởng Trường THCS Minh Đức (P.Cầu Ông Lãnh); bà Lê Thị Ngọc Dung, Tổ trưởng tổ khoa học xã hội Trường THCS Lê Hồng Phong (đặc khu Côn Đảo); ông Trần Văn Nam, giáo viên Trường THCS Ngô Tất Tố (P.Phú Nhuận); bà Võ Kim Quyên, Hiệu trưởng Trường THCS Hà Huy Tập, (P.Đông Hưng Thuận)…

Ở nhóm trường THPT và THCS - THPT, danh sách có bà Trần Thị Hồng Thủy, Hiệu trưởng Trường THCS và THPT Trần Đại Nghĩa (P.Sài Gòn); ông Vũ Nam Trường, Tổ trưởng chuyên môn tổ toán Trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa (P.An Khánh); bà Nguyễn Thị Thu Thảo, giáo viên Trường THPT Nguyễn Hữu Huân (P.Thủ Đức); ông Đỗ Đăng Cao, giáo viên Trường THPT Ernst Thälmann (P.Bến Thành); bà Nguyễn Thị Lắm, Tổ trưởng chuyên môn tổ lịch sử Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong (P.Chợ Quán)...

Thầy Nguyễn Xuân Hoàng Minh Hiếu, Trường THCS Ngô Sĩ Liên (P.Tân Sơn Hòa, TP.HCM), người nhận Giải thưởng Võ Trường Toản năm 2025. Nhà giáo tiên phong đổi mới quản lý giáo dục, phương pháp dạy học và kiểm tra, đánh giá, học sinh, đồng nghiệp tin yêu là tiêu chí xét chọn Giải thưởng Võ Trường Toản ảnh: Đào Ngọc Thạch

Ngoài ra, còn có 4 nhà giáo thuộc các trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên, gồm ông Đỗ Đức Thiên Phúc Dương, Trung tâm Tân Thuận; bà Phan Thị Hiền Lương, Trung tâm Tân Bình; bà Dương Thị Thái, Trung tâm Tân Uyên và ông Lê Đức Phong, Giám đốc Trung tâm Trung Mỹ Tây.

Danh sách còn có 6 nhà giáo công tác tại các cơ sở giáo dục đặc biệt gồm: bà Võ Hoàng Ngọc Thúy, Trường Hy Vọng Quận 8; bà Lê Thị Thìn, Trường Nuôi dạy trẻ khuyết tật; ông Nguyễn Thành Vinh, Trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập Bình Chánh; bà Trần Thị Hồng Tắng, Trường nuôi dạy trẻ em khuyết tật huyện Củ Chi; bà Đặng Ngọc Phượng, Hiệu trưởng Trường chuyên biệt Quận 10 và bà Nguyễn Thị Thanh Huệ, Hiệu trưởng Trường phổ thông đặc biệt Nguyễn Đình Chiểu.













Chú trọng đổi mới, sáng tạo và sự tín nhiệm của tập thể

Theo quy định về xét tặng giải thưởng, người được đề cử phải có phẩm chất đạo đức tốt, tâm huyết với nghề, có nhiều cống hiến cho giáo dục và thời gian công tác trong ngành tối thiểu 15 năm. Trường hợp đặc biệt phải có thuyết minh, giải trình.

Bên cạnh thành tích chuyên môn, việc xét chọn chú trọng tinh thần đổi mới, sáng tạo và sự tín nhiệm của tập thể. Cá nhân được đề cử phải được đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên trong năm học 2025-2026, đồng thời đạt từ 80% tổng số phiếu tín nhiệm hợp lệ tại đơn vị.

Các tiêu chí còn đặt yêu cầu nhà giáo tiên phong đổi mới quản lý giáo dục, phương pháp dạy học và kiểm tra, đánh giá; có sáng kiến, giải pháp cụ thể trong tổ chức giờ học, ứng dụng công nghệ thông tin và thực hiện chuyển đổi số trong chuyên môn.

Việc bình xét phải bảo đảm chính xác, khách quan, dân chủ, công khai, công bằng, đúng đối tượng và tiêu chuẩn thông qua hồ sơ, minh chứng. Mỗi cá nhân chỉ được xét và đề nghị trao tặng Giải thưởng Võ Trường Toản một lần trong suốt quá trình công tác trong ngành GD-ĐT tại các đơn vị thuộc phạm vi xét tặng.



