Toàn cảnh 17h ngày 17.11.2026 của Báo Thanh Niên có nhiều thông tin đáng chú ý:

Bắt nghi phạm vụ nữ chủ quán cà phê tử vong với 31 vết đâm ở Vĩnh Long

Đặng Chấn Huy, nghi phạm sát hại nữ chủ quán cà phê rồi cướp tài sản đã bị lực lượng Công an tỉnh Vĩnh Long bắt giữ.

Vụ nữ chủ quán cà phê tử vong với 31 vết đâm ở Vĩnh Long: Bắt nam nghi phạm

Bắt nghi phạm cướp 278 tờ vé số của người khuyết tật sau 4 giờ

Người đàn ông khuyết tật đang ngồi bán vé số tại xã Đông Thạnh, TP.HCM thì bị một nam thanh niên giật mất 278 tờ vé số rồi bỏ chạy. Sau khi tiếp nhận trình báo, công an phối hợp truy xét và làm rõ nghi phạm chỉ trong khoảng 4 giờ.

Bắt nghi phạm cướp 278 tờ vé số của người khuyết tật sau 4 giờ

Doanh nghiệp nợ xấu có thể được miễn lãi quá hạn, vay vốn mới

Thông tư 54/2026 của Ngân hàng Nhà nước, có hiệu lực từ ngày 6.11, đã thiết lập nhiều chính sách mới trong việc mua, bán và xử lý nợ xấu của Công ty Quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam (VAMC).

Doanh nghiệp nợ xấu có thể được miễn lãi quá hạn, vay vốn mới

Đằng sau ánh hào quang Mơ Show: Hàng ngàn giờ khổ luyện cho 1 phút thăng hoa

"3... 2... 1..." Nhịp đếm sau cánh gà là khởi đầu cho hàng ngàn giờ đẫm mồ hôi trên sàn tập. Không lời bình, phóng sự đưa bạn chạm vào hành trình khổ luyện thầm lặng, đổi lấy phút giây thăng hoa rực rỡ của nghệ sĩ xiếc tại Mơ Show.

Đằng sau ánh hào quang Mơ Show: Hàng ngàn giờ khổ luyện cho 1 phút thăng hoa

Tất cả sẽ có trong Bản tin thời sự Toàn cảnh 17h được phát trên kênh YouTube Báo Thanh Niên, mang đến cho quý vị cái nhìn toàn diện, chính xác và sâu sắc về các vấn đề thời sự nổi bật hôm nay.