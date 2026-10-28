Người dân TP.HCM bắt nam thanh niên dùng dao khống chế cướp tài sản chủ quán tạp hóa

Ngày 28.10, Công an xã Ngãi Giao (TP.HCM) đã tạm giữ T.T.V (32 tuổi, ở An Giang) để điều tra về hành vi cướp tài sản.

V. tại Công an xã Ngãi Giao ẢNH: CTV

Theo thông tin ban đầu, khoảng 12 giờ 30 cùng ngày, V. điều khiển xe máy lưu thông trên đường Lê Hồng Phong, xã Ngãi Giao thì nảy sinh ý định cướp tài sản.

Khi đến khu vực ấp Kim Giao, V. phát hiện bà D. là chủ quán tạp hóa có đeo nữ trang nên dừng xe lại đi vào quán giả vờ mua hàng.

Lợi dụng lúc chủ tạp hóa sơ hở, V. dùng dao khống chế nạn nhân. V. cướp một sợi dây chuyền vàng và một lắc tay bằng vàng rồi nhanh chóng chạy ra xe để tẩu thoát.

Bị V. cướp tài sản, bà D. đã chống cự quyết liệt và tri hô. Nghe tiếng kêu cứu của chủ quán tạp hóa, người dân xung quanh đã nhanh chóng chạy đến hỗ trợ, truy đuổi, khống chế và bắt giữ V.

Sau đó, V. được người dân bàn giao cho Công an xã Ngãi Giao cùng tang vật.