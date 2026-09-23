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    Thời sựPháp luật

    Thiếu tiền trọ, nam thanh niên đánh cụ bà 85 tuổi để cướp tài sản

    Bá Cường
    Bá Cường
    Không có tiền trả phòng trọ, Ngô Chí Thanh cùng một cô gái xông vào nhà cụ bà 85 tuổi ở Quảng Trị, khống chế nạn nhân rồi cướp vàng, điện thoại và tiền mặt trị giá gần 14 triệu đồng.

    Ngày 23.9, thông tin từ Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Trị cho biết đơn vị vừa có quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tạm giam đối với Ngô Chí Thanh (20 tuổi, ở xã Tuyên Phú, tỉnh Quảng Trị) để điều tra hành vi cướp tài sản.

    Thiếu tiền trọ, nam thanh niên đánh cụ bà 85 tuổi để cướp tài sản- Ảnh 1.

    Thanh tại cơ quan điều tra

    ẢNH: CÔNG AN TỈNH QUẢNG TRỊ

    Trước đó, khoảng 14 giờ ngày 22.9, Thanh cùng Nguyễn Thị Hồng Như (18 tuổi, ở xã Bắc Trạch, tỉnh Quảng Trị) xông vào nhà bà Dương Thị Sen (85 tuổi, ở phường Đồng Hới, tỉnh Quảng Trị) với ý định cướp tài sản. Thời điểm này, bà Sen ở nhà một mình.

    Thanh dùng khăn bịt miệng rồi đánh vào mặt bà Sen, sau đó cùng Như chiếm đoạt nhẫn vàng, điện thoại di động, tiền mặt... với tổng giá trị gần 14 triệu đồng rồi tẩu thoát.

    Thiếu tiền trọ, nam thanh niên đánh cụ bà 85 tuổi để cướp tài sản- Ảnh 2.

    Số tài sản Thanh và Như cướp của bà Sen

    ẢNH: CÔNG AN TỈNH QUẢNG TRỊ

    Nắm được thông tin, lực lượng chức năng đã triển khai truy xét và bắt giữ Thanh, Như trong buổi chiều cùng ngày.

    Tại cơ quan điều tra, Thanh và Như khai do không có tiền trả phòng trọ nên nảy sinh ý định cướp tài sản để lấy tiền thanh toán.

    Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Trị đang tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.


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