Toàn cảnh 17h: Miền Bắc sắp rét dưới 10 độ C | Quán bánh xèo độc lạ, khách muốn ăn rau phải tự hái

Toàn cảnh 17h ngày 16.11.2026 của Báo Thanh Niên có nhiều thông tin đáng chú ý:

Miền Bắc sắp rét dưới 10 độ C, miền Trung mưa lớn 3 ngày

Ngày 16.11, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia đã cảnh báo về khối không khí lạnh sắp ảnh hưởng đến nước ta gây mưa rét ở miền Bắc, mưa lớn ở miền Trung.

Miền Bắc sắp rét dưới 10 độ C, miền Trung mưa lớn 3 ngày

Kênh Hy Vọng được nâng vốn cải tạo lên hơn 2.500 tỉ đồng: Người dân mong mỏi chờ đợi

Sau nhiều năm ô nhiễm, bồi lắng, gây cản trở thoát nước và ảnh hưởng đời sống dân cư, dự án cải tạo kênh Hy Vọng được điều chỉnh tổng mức đầu tư lên hơn 2.546 tỉ đồng. Người dân kỳ vọng công trình sớm triển khai, giải quyết tình trạng ngập và cải thiện môi trường sống.

Kênh Hy Vọng được nâng vốn cải tạo lên hơn 2.500 tỉ đồng: Người dân mong mỏi chờ đợi

Lộ thêm ảnh tỉ phú Jensen Huang và nữ doanh nhân từ năm 2024

Reuters công bố thêm nhiều bức ảnh chụp cựu CEO NVIDIA Jensen Huang và nữ doanh nhân Trung Quốc Alice Huang tại triển lãm công nghệ Computex ở Đài Bắc (Đài Loan) hồi tháng 6.2024, giữa lúc những nghi vấn liên quan 2 người tiếp tục thu hút sự chú ý.

Lộ thêm ảnh thân mật của ông Jensen Huang và nữ doanh nhân Trung Quốc

Tất cả sẽ có trong Bản tin thời sự Toàn cảnh 17h được phát trên kênh YouTube Báo Thanh Niên, mang đến cho quý vị cái nhìn toàn diện, chính xác và sâu sắc về các vấn đề thời sự nổi bật hôm nay.