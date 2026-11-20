Ngày 20.11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đà Nẵng cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Giang Thị Quỳnh Anh (34 tuổi, ở tổ dân phố Chơn Tâm 2, phường Hòa Khánh, thành phố Đà Nẵng) để điều tra về hành vi "lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Bị can Quỳnh Anh là người đã thuê xe máy sau đó mang đi cầm cố lấy tiền trả nợ và tiêu xài.

Công an thành phố Đà Nẵng khởi tố, tạm giam Giang Thị Quỳnh Anh để điều tra hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản ẢNH: C.T.V

Theo điều tra ban đầu, do nợ tiền nhiều người, Quỳnh Anh nảy sinh ý định thuê xe máy tự lái rồi mang đi cầm cố để lấy tiền trả nợ và tiêu xài. Để thực hiện hành vi này, Quỳnh An liên hệ một cơ sở cho thuê xe máy trên địa bàn, tự giới thiệu bản thân làm bếp tại một khách sạn, có khách lưu trú cần thuê xe đi lại nên đứng ra liên hệ giúp.

Tin tưởng Quỳnh Anh, chủ cơ sở đồng ý giao xe và chi hoa hồng giới thiệu khách. Thời gian đầu, Quỳnh Anh thanh toán tiền thuê xe máy đúng thỏa thuận nhằm tạo lòng tin để tiếp tục nhận thêm phương tiện. Từ ngày 7.8 - 28.10, Quỳnh Anh đã thuê tổng cộng 22 xe máy.

Sau khi nhận xe, Quỳnh Anh tìm người nhận cầm cố thông qua mạng xã hội. Để che giấu nguồn gốc phương tiện, nữ bị can nói đây là tài sản của gia đình, chị hoặc em gái; đồng thời đưa ra lý do khó khăn, cần tiền giải quyết việc gia đình để thuyết phục người khác nhận cầm cố.

Với thủ đoạn trên, Quỳnh Anh mang các xe máy đi cầm cố, vay từ 4,5 - 9 triệu đồng/xe. Khi đến hạn trả xe, nữ bị can viện lý do khách thuê gia hạn hoặc chưa thu được tiền từ khách để kéo dài thời gian.

Nghi ngờ có dấu hiệu bất thường, chủ cơ sở cho thuê xe máy kiểm tra và phát hiện các phương tiện đã bị giao cho người khác nên trình báo công an.

Tiếp nhận tin báo, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đà Nẵng khẩn trương xác minh, truy vết và thu hồi được 19/22 xe máy.

Một số xe máy được cơ quan công an truy tìm, thu hồi trong vụ án ẢNH: CTV

Hiện vụ án đang được tiếp tục điều tra, làm rõ. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đà Nẵng cũng đang xác minh, tìm kiếm những người có liên quan và người bị hại khác để phục vụ công tác thu hồi tài sản, xử lý vụ án.

Công an thành phố Đà Nẵng đề nghị những cá nhân, tổ chức từng cho Giang Thị Quỳnh Anh thuê, mượn xe hoặc giao tài sản nhưng chưa được hoàn trả; người nhận cầm cố, nhận giữ, mua bán hoặc hiện đang quản lý các phương tiện do Quỳnh Anh giao; người đã cho Quỳnh Anh vay tiền, giao tiền có liên quan đến các phương tiện nói trên chủ động liên hệ, cung cấp thông tin.

Các cá nhân, tổ chức có thể đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đà Nẵng tại số 47 Lý Tự Trọng (phường Hải Châu, thành phố Đà Nẵng) hoặc liên hệ thiếu tá Lê Thanh An, điều tra viên, qua số điện thoại 0905680890 để được hướng dẫn giải quyết theo quy định.