Ngày 18.11, Công an phường Tam Kỳ (thành phố Đà Nẵng) cho biết đã tạm giữ hình sự Châu Văn Tuấn (27 tuổi, ở xã Thăng Trường, thành phố Đà Nẵng), nghi phạm sử dụng bình xịt hơi cay tấn công nhiều người trước Festival Club trên đường Nguyễn Tất Thành (phường Tam Kỳ).

Trước đó, khoảng 0 giờ ngày 17.11, Công an phường Tam Kỳ nhận tin báo về việc một nam thanh niên dùng bình xịt hơi cay xịt vào mặt nhiều người tại khu vực trước Festival Club (đường Nguyễn Tất Thành, phường Tam Kỳ), gây mất an ninh trật tự.

Hình ảnh ghi lại cảnh nghi phạm Châu Văn Tuấn dùng bình xịt hơi cay tấn công nhiều người trước Festival Club ẢNH: C.T.V

Ngay sau đó, lực lượng công an có mặt tại hiện trường xác minh sự vụ và phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố Đà Nẵng tổ chức truy tìm những người liên quan.

Trong quá trình truy xét, Công an phường Tam Kỳ phối hợp Tổ tuần tra C6-911 truy đuổi, dừng ô tô BS 92A-474.xx trên đường Nguyễn Tất Thành, đoạn qua phường Quảng Phú.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng tạm giữ 3 người gồm Phan Văn Thống (22 tuổi), Võ Quang Hoàng (22 tuổi, cùng ở xã Thăng Điền) và Đoàn Hữu Trọng (26 tuổi, ở xã Thăng An). Công an cũng phát hiện, tạm giữ một bình xịt hơi cay đã qua sử dụng trên ô tô.

Lực lượng công an truy đuổi ô tô, tạm giữ các nghi phạm ẢNH: C.T.V

Riêng Châu Văn Tuấn (27 tuổi, ở xã Thăng Trường) bỏ chạy vào khu vực rừng cây thuộc phường Quảng Phú. Nhận định Tuấn có thể tìm đường về địa phương lẩn trốn, lực lượng trinh sát phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự đến nhà, gặp gỡ người thân để vận động Tuấn ra đầu thú.

Nghi phạm Châu Văn Tuấn ẢNH: C.T.V

Đến khoảng 15 giờ ngày 17.11, Tuấn đến Công an phường Tam Kỳ đầu thú.

Hiện Công an phường Tam Kỳ đã hoàn tất hồ sơ, tạm giữ hình sự đối với Tuấn để tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc dùng bình xịt hơi cay tấn công nhiều người để xử lý theo quy định pháp luật.

Bình xịt hơi cay đã qua sử dụng được lực lượng công an phát hiện, tạm giữ trên ô tô của nhóm nghi phạm ẢNH: C.T.V

Qua vụ việc, Công an phường Tam Kỳ khuyến cáo người dân, nhất là thanh thiếu niên, không tụ tập đông người, sử dụng rượu bia dẫn đến mất kiểm soát hành vi, gây rối trật tự công cộng; cần kiềm chế, giải quyết mâu thuẫn bằng cách ứng xử văn minh, tránh những hành vi vi phạm pháp luật, trong đó có hành vi dùng bình xịt hơi cay tấn công nhiều người xảy ra tại Festival Club rạng sáng 17.11.