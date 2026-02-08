Bắt băng nhóm chuyên trộm mèo, mang bình xịt hơi cay chống trả người truy đuổi

Trước đó, qua công tác nắm tình hình, lực lượng chức năng phát hiện một nhóm thanh niên thường xuyên tụ tập, có biểu hiện nghi vấn nên tổ chức theo dõi, làm rõ.

Dùng cá chiên làm mồi nhử mèo

Theo điều tra, nhóm trộm mèo này thường tập trung tại nhà của Đỗ Trung Phát (21 tuổi, ở xã Đông Thạnh) từ chiều để chuẩn bị "đồ nghề" gồm súng bắn điện, chĩa, bẫy và túi xác rắn, mồi nhử. Các đối tượng còn kỳ công chiên cá thơm nức để làm mồi nhử mèo.

Công an xã Đông Thạnh vừa triệt phá đường dây chuyên trộm mèo quy mô lớn trên địa bàn ẢNH: CÔNG AN CUNG CẤP

Khoảng sau 12 giờ đêm, nhóm này chia thành từng cặp 2 người, chạy xe máy rảo quanh các tuyến đường thuộc xã Đông Thạnh và xã Bình Mỹ để săn bắt mèo của người dân.

Tại hiện trường kiểm tra hành chính một căn nhà ở ấp 42, xã Đông Thạnh, lực lượng công an tạm giữ 6 người trực tiếp đi trộm gồm: Đỗ Trung Phát, Đỗ Quốc Bình, Đỗ Nguyễn Anh Quân, Nguyễn Thành Đạt, Nguyễn Chánh Tín và Trịnh Quốc Huy.

Tang vật thu giữ gồm 18 con mèo cùng nhiều bình xịt hơi cay. Những người này khai nhận luôn mang theo bình xịt hơi cay để sẵn sàng chống trả nếu bị người dân phát hiện hoặc truy đuổi.

Mở rộng điều tra, truy bắt đối tượng bỏ trốn

Mở rộng truy xét, Công an xã Đông Thạnh triệu tập thêm Nguyễn Gia Khánh (20 tuổi), Huỳnh Văn Sang (31 tuổi) và Mai Quý Nhẫn (69 tuổi). Kết quả điều tra xác định Nhẫn là người trực tiếp đặt hàng mèo trộm cắp. Sau khi "săn" được hàng, các đối tượng mang về nhà Phát cân ký, cho vào túi rồi giao cho Nhẫn lấy tiền tiêu xài. Mỗi kg mèo được bán với giá khoảng 90.000 đồng.

Tang vật thu giữ ẢNH: CÔNG AN CUNG CẤP

Ngay sau khi triệt phá băng nhóm trộm mèo, Công an xã Đông Thạnh đã đăng tải hình ảnh các cá thể mèo lên mạng xã hội để người dân nhận diện. Đến nay, đã có 10 người dân đến làm thủ tục nhận lại vật nuôi bị mất trộm.

Cơ quan chức năng đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam các đối tượng nêu trên. Riêng đối với Bùi Văn Dương (20 tuổi) hiện bỏ trốn, lực lượng công an đang truy tìm để xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.