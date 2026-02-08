Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Bắt băng nhóm chuyên trộm mèo, mang bình xịt hơi cay chống trả người truy đuổi

Trần Kha - Hoàng Huy
08/02/2026 18:03 GMT+7

Ngày 8.2, Công an xã Đông Thạnh (TP.HCM) cho biết đã triệt phá thành công một băng nhóm chuyên trộm mèo số lượng lớn, sẵn sàng dùng bình xịt hơi cay tấn công người dân nếu bị truy đuổi.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình, lực lượng chức năng phát hiện một nhóm thanh niên thường xuyên tụ tập, có biểu hiện nghi vấn nên tổ chức theo dõi, làm rõ.

Dùng cá chiên làm mồi nhử mèo

Theo điều tra, nhóm trộm mèo này thường tập trung tại nhà của Đỗ Trung Phát (21 tuổi, ở xã Đông Thạnh) từ chiều để chuẩn bị "đồ nghề" gồm súng bắn điện, chĩa, bẫy và túi xác rắn, mồi nhử. Các đối tượng còn kỳ công chiên cá thơm nức để làm mồi nhử mèo.

Triệt phá băng nhóm chuyên trộm mèo, dùng bình xịt hơi cay chống trả - Ảnh 1.

Công an xã Đông Thạnh vừa triệt phá đường dây chuyên trộm mèo quy mô lớn trên địa bàn

ẢNH: CÔNG AN CUNG CẤP

Khoảng sau 12 giờ đêm, nhóm này chia thành từng cặp 2 người, chạy xe máy rảo quanh các tuyến đường thuộc xã Đông Thạnh và xã Bình Mỹ để săn bắt mèo của người dân.

Tại hiện trường kiểm tra hành chính một căn nhà ở ấp 42, xã Đông Thạnh, lực lượng công an tạm giữ 6 người trực tiếp đi trộm gồm: Đỗ Trung Phát, Đỗ Quốc Bình, Đỗ Nguyễn Anh Quân, Nguyễn Thành Đạt, Nguyễn Chánh Tín và Trịnh Quốc Huy.

Tang vật thu giữ gồm 18 con mèo cùng nhiều bình xịt hơi cay. Những người này khai nhận luôn mang theo bình xịt hơi cay để sẵn sàng chống trả nếu bị người dân phát hiện hoặc truy đuổi.

Mở rộng điều tra, truy bắt đối tượng bỏ trốn

Mở rộng truy xét, Công an xã Đông Thạnh triệu tập thêm Nguyễn Gia Khánh (20 tuổi), Huỳnh Văn Sang (31 tuổi) và Mai Quý Nhẫn (69 tuổi). Kết quả điều tra xác định Nhẫn là người trực tiếp đặt hàng mèo trộm cắp. Sau khi "săn" được hàng, các đối tượng mang về nhà Phát cân ký, cho vào túi rồi giao cho Nhẫn lấy tiền tiêu xài. Mỗi kg mèo được bán với giá khoảng 90.000 đồng.

Triệt phá băng nhóm chuyên trộm mèo, dùng bình xịt hơi cay chống trả - Ảnh 2.

Tang vật thu giữ

ẢNH: CÔNG AN CUNG CẤP

Ngay sau khi triệt phá băng nhóm trộm mèo, Công an xã Đông Thạnh đã đăng tải hình ảnh các cá thể mèo lên mạng xã hội để người dân nhận diện. Đến nay, đã có 10 người dân đến làm thủ tục nhận lại vật nuôi bị mất trộm.

Cơ quan chức năng đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam các đối tượng nêu trên. Riêng đối với Bùi Văn Dương (20 tuổi) hiện bỏ trốn, lực lượng công an đang truy tìm để xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

Tin liên quan

Bắt băng trộm mèo

Bắt băng trộm mèo

(TNO) Rạng sáng 15.11, Công an phường Thanh Hải, (TP.Phan Thiết, Bình Thuận) đã bắt giữ một băng trộm mèo tại địa bàn này.

Khám phá thêm chủ đề

trộm mèo bình xịt hơi cay Công an xã Đông Thạnh truy đuổi trộm cắp
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận