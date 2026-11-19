Toàn cảnh 17h ngày 19.11.2026 của Báo Thanh Niên có nhiều thông tin đáng chú ý:

Sạt lở mỏ đất vùi lấp nam tài xế xe tải tử vong

Trong lúc đứng chờ tại khu vực mỏ đất ở xã Toàn Lưu (Hà Tĩnh), một nam tài xế xe tải bất ngờ bị khối đất sạt lở đổ ập xuống vùi lấp, dẫn đến tử vong.

Sạt lở mỏ đất vùi lấp nam tài xế xe tải tử vong

CSGT xử phạt nhóm du khách nước ngoài chạy xe đánh võng ở Hội An

Nhóm du khách nước ngoài bị CSGT xử phạt 19,5 triệu đồng vì chạy xe máy lạng lách, đánh võng và không đội mũ bảo hiểm ở Hội An (Đà Nẵng).

CSGT xử phạt nhóm du khách nước ngoài chạy xe đánh võng ở Hội An

Giá xăng dầu mới nhất, đồng loạt giảm từ 15 giờ ngày 19.11

Bộ Công thương đã công bố thông tin điều hành, bảng giá xăng dầu mới nhất, áp dụng trên thị trường từ 15 giờ hôm nay 19.11.

Giá xăng dầu mới nhất, đồng loạt giảm từ 15 giờ ngày 19.11

Cho con lái ô tô khi chưa có bằng, phụ huynh bị phạt đến 60 triệu đồng

Một thiếu niên 18 tuổi bị phát hiện lái ô tô khi chưa có giấy phép lái xe tại thành phố Hải Phòng. Đáng chú ý, phụ huynh giao xe cho con cũng bị lập biên bản, với mức phạt dự kiến lên đến 60 triệu đồng. Tổng mức phạt đối với cả hai trường hợp có thể lên tới 77 triệu đồng.

Cho con lái ô tô khi chưa có bằng, tổng mức phạt dự kiến 77 triệu đồng

Tất cả sẽ có trong Bản tin thời sự Toàn cảnh 17h được phát trên kênh YouTube Báo Thanh Niên, mang đến cho quý vị cái nhìn toàn diện, chính xác và sâu sắc về các vấn đề thời sự nổi bật hôm nay.