Sáng 19.11, trao đổi với PV Thanh Niên, ông Dương Đức Toàn, Chủ tịch UBND xã Toàn Lưu (Hà Tĩnh) xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra một vụ tai nạn lao động tại khu vực mỏ đất đang khai thác khiến một nam tài xế xe tải tử vong.

Mỏ đất đang khai thác của Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại vận tải An Bình ở xã Toàn Lưu ẢNH: TÂN KỲ

Theo thông tin ban đầu, khoảng 7 giờ 30 ngày 18.11, tại mỏ đất của Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại vận tải An Bình (đóng tại thôn Xuân Sơn, xã Toàn Lưu), 1 nam tài xế (chưa rõ danh tính) điều khiển xe tải vào khu vực khai thác để nhận hàng.

Thời điểm này, nam tài xế đã rời khỏi xe, đứng gần khu vực đang khai thác thì bất ngờ một lượng đất lớn từ phía trên sạt lở, đổ sập xuống vùi lấp nạn nhân.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo vào sáng cùng ngày, Công an xã Toàn Lưu đã phối hợp cùng các lực lượng chức năng nhanh chóng có mặt tại hiện trường để xử lý vụ việc và thông báo cho gia đình nạn nhân.

Đến trưa cùng ngày, công tác khám nghiệm đã được lực lượng chức năng hoàn tất, thi thể tài xế xe tải được bàn giao cho gia đình đưa về tổ chức an táng.

Được biết, mỏ đất xảy ra sự cố do Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại vận tải An Bình quản lý và mới chỉ chính thức đi vào hoạt động khai thác từ tháng 4 năm nay. Hiện vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.