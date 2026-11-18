Chiều 18.11, trao đổi với PV Thanh Niên, ông Trần Quốc Bảo, Chủ tịch UBND xã Hương Khê (Hà Tĩnh), xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra vụ nghi ngộ độc thực phẩm khiến 22 học sinh Trường THCS Chu Văn An (đóng trên địa bàn xã Hương Khê) phải nhập viện theo dõi.

22 em học sinh Trường THCS Chu Văn An nghi bị ngộ độc thực phẩm do mua nước ngọt ngoài nhà trường uống

ẢNH: TÂN KỲ

Theo thông tin ban đầu, khoảng 8 giờ 30 cùng ngày, bộ phận y tế Trường THCS Chu Văn An ghi nhận một số học sinh lớp 7A3 có biểu hiện đau bụng, buồn nôn. Qua nắm bắt thông tin, đầu giờ sáng, nhóm học sinh này đã mua nước ngọt tại các cơ sở kinh doanh bên ngoài cổng trường để uống.

Ngay lập tức, nhà trường đưa toàn bộ học sinh lớp 7A3 xuống phòng y tế để sàng lọc, đồng thời chuyển những em có triệu chứng bất thường đến Trung tâm Y tế Hương Khê điều trị.

Lãnh đạo Trung tâm Y tế Hương Khê cho hay đơn vị tiếp nhận tổng cộng 22 học sinh (12 nam, 10 nữ) trong tình trạng đau bụng, buồn nôn. Qua thăm khám, các bác sĩ chẩn đoán các em bị ngộ độc thực phẩm, nghi do loại nước ngọt đã sử dụng vào buổi sáng.

Sau khi được y bác sĩ kịp thời xử trí và theo dõi tích cực, đến chiều cùng ngày, sức khỏe của cả 22 học sinh đã tạm ổn định.

Ngay sau sự việc xảy ra, Trường THCS Chu Văn An đã thông báo cho gia đình các học sinh nhập viện để phối hợp chăm sóc, đồng thời khuyến cáo phụ huynh nhắc nhở con em tuyệt đối không sử dụng đồ ăn, thức uống không rõ nguồn gốc, xuất xứ bên ngoài trường học.