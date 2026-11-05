Hà Tĩnh: Bán thành công 15 lô đất từng được định giá... 'trên trời'

Ngày 5.11, thông tin từ Công ty Đấu giá hợp danh Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh) cho biết, đơn vị này vừa tổ chức đấu giá thành công toàn bộ 15 lô đất tại vùng Lối Vai (thuộc thôn Thạch Vĩnh, xã Toàn Lưu, Hà Tĩnh). Đây là khu đất từng gây xôn xao dư luận vì định giá "trên trời", khiến 2 lần mở bán nhưng không một bóng người đăng ký.

15 lô đất ở khu vực nông thôn xã Toàn Lưu đã được bán thành công sau 3 lần đưa ra đấu giá ẢNH: TÂN KỲ

Đáng chú ý, phiên đấu giá lần này có một cá nhân trúng tới 9/15 lô đất. Tổng số tiền người này chi ra lên đến hơn 20,87 tỉ đồng, trung bình mỗi lô dao động từ 2,1 tỉ đồng đến hơn 2,9 tỉ đồng. 6 lô đất còn lại được 5 người khác mua, trong đó có một người mua 2 lô.

Theo bảng tổng hợp kết quả đấu giá, có 10/15 lô đất được người trúng trả giá chênh cao hơn mức giá khởi điểm từ 100 - 200 triệu đồng/lô. 5 lô còn lại được bán bằng với giá khởi điểm.

Trước đó, như Thanh Niên đã phản ánh, UBND xã Toàn Lưu cùng đơn vị đấu giá đã 2 lần đưa 15 lô đất nêu trên ra đấu giá nhưng đều thất bại vì mức giá khởi điểm quá cao, từ 3 tỉ đồng đến hơn 5,3 tỉ đồng/lô ở khu vực thuần nông thôn.

Nhiều nhà đầu tư bất động sản tại địa phương thời điểm đó nhận định mức giá này hoàn toàn xa rời thực tế. Thậm chí, đất đấu giá tại một số khu vực trung tâm thuộc TP.Hà Tĩnh cũ khi đó cũng chỉ nằm ở mức 2,8 tỉ đồng/lô với diện tích tương đương.

Để tháo gỡ thế bí, UBND xã Toàn Lưu sau đó đã phải áp dụng bảng giá đất do UBND tỉnh Hà Tĩnh ban hành nhằm đưa giá trị về đúng thực tế.

Theo đó, 13 lô đất (diện tích 200 m2/lô) được điều chỉnh giảm mạnh hơn 1 tỉ đồng, kéo giá khởi điểm xuống còn 2 tỉ đồng/lô thay vì mức hơn 3 tỉ đồng như trước.

Riêng 2 lô có diện tích lớn hơn cũng được giảm mạnh từ 1,5 - 2,4 tỉ đồng so với giá lần đầu tiên công bố.

Việc hạ giá sâu này ngay lập tức đã thu hút người dân đến nộp hồ sơ tham gia đấu giá.