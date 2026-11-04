Chủ tịch Hà Tĩnh yêu cầu 'đặt hàng' thanh niên giải quyết vấn đề thực tiễn

Tại hội nghị đối thoại với thanh niên Hà Tĩnh, ông Phan Thiên Định, Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, nhấn mạnh yêu cầu tạo môi trường thuận lợi để người trẻ khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo và đóng góp trực tiếp vào sự phát triển của địa phương.

Kết luận hội nghị, ông Định yêu cầu các sở, ngành và chính quyền địa phương triển khai hiệu quả chính sách phát triển thanh niên, đưa các mục tiêu, chỉ tiêu liên quan đến thanh niên vào quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội.

Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh chủ trì buổi đối thoại với tuổi trẻ Hà Tĩnh ẢNH: PHẠM ĐỨC

Đặc biệt, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các đơn vị chủ động lựa chọn những khó khăn, vướng mắc trong thực tiễn để "đặt hàng" thanh niên, trí thức trẻ và doanh nghiệp trẻ cùng tìm giải pháp.

Cùng với việc đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực trẻ, các địa phương phải tạo điều kiện thuận lợi để thanh niên mạnh dạn khởi nghiệp, ứng dụng khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo.

Đối với lĩnh vực du lịch, ông Định cho rằng việc quảng bá hình ảnh Hà Tĩnh trên các nền tảng số cần được đầu tư bài bản, có chiều sâu, phát huy vai trò của thanh niên và những người sáng tạo nội dung.

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở VH-TT-DL nghiên cứu, xây dựng ngay kế hoạch số hóa các tài liệu, ấn phẩm văn hóa, du lịch đã biên soạn. Nguồn dữ liệu chính thống này sẽ phục vụ hoạt động quảng bá, giúp các nhà sáng tạo nội dung có tư liệu khai thác và du khách thuận tiện tìm hiểu về Hà Tĩnh.

Trước đó, tại hội nghị, đoàn viên, thanh niên đã nêu 20 ý kiến, đề xuất tập trung vào chuyển đổi số, khởi nghiệp, kinh tế xanh, thương mại điện tử, quảng bá du lịch và giải quyết việc làm.

Nhiều bạn trẻ cũng kiến nghị tỉnh cần tăng cường kết nối đội ngũ KOL, KOC để quảng bá sản phẩm OCOP ẢNH: PHẠM ĐỨC

Trong đó, chị Nguyễn Thị Thanh Huyền, Bí thư Đoàn Công ty Điện lực Hà Tĩnh, đề xuất tiếp tục phát triển ứng dụng i-HaTinh thành nền tảng tích hợp các tiện ích thiết yếu phục vụ người dân.

Anh Đặng Văn Cường, Giám đốc HTX Thành Sen, kiến nghị tăng cường kết nối KOL, KOC, nghệ sĩ và nhà sáng tạo nội dung để quảng bá sản phẩm OCOP, làng nghề và phát triển du lịch trải nghiệm.

Về việc làm, anh Kiều Công Long, Bí thư Đoàn phường Sông Trí, đề xuất xây dựng đề án tập hợp thanh niên công nhân tại các khu kinh tế, khu công nghiệp; tăng cường kết nối doanh nghiệp với cơ sở đào tạo nghề, dự báo nhu cầu tuyển dụng và nâng cấp sàn giao dịch việc làm trực tuyến.

Các doanh nghiệp khởi nghiệp trẻ cũng kiến nghị tháo gỡ khó khăn trong tiếp cận vốn, quỹ đất, xây dựng vườn ươm khởi nghiệp và tìm đầu ra cho sản phẩm OCOP.

Tại hội nghị, đại diện các sở, ngành đã trực tiếp giải đáp những kiến nghị thuộc thẩm quyền.