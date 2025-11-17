Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Ông Phan Thiên Định làm Phó bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh

Phạm Đức
Phạm Đức
17/11/2025 19:18 GMT+7

Ông Phan Thiên Định, Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP.Huế được điều động, chỉ định làm Phó bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Chiều 17.11, Tỉnh ủy Hà Tĩnh đã tổ chức hội nghị công bố quyết định của Ban Bí thư T.Ư Đảng về việc cho ông Phan Thiên Định thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Thành uỷ và thôi giữ chức Phó bí thư Thành uỷ Huế, nhiệm kỳ 2025 - 2030; điều động, chỉ định ông Phan Thiên Định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và giữ chức Phó bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh, nhiệm kỳ 2025 - 2030. 

Ông Phan Thiên Định làm Phó bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh - Ảnh 1.

Ông Hoàng Đăng Quang, Phó trưởng ban thường trực Ban Tổ chức T.Ư trao quyết định của Ban Bí thư cho tân Phó bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh Phan Thiên Định

ẢNH: TÂN KỲ

Ông Phan Thiên Định 54 tuổi, quê quán xã Phú Hải, H.Phú Vang (nay là P.Thuận An, TP.Huế); trình độ chuyên môn cử nhân kinh tế, cử nhân luật, thạc sĩ quản lý hành chính công; cao cấp lý luận chính trị.

Ông Định là cán bộ trưởng thành từ cơ sở, từng kinh qua các chức vụ: Giám đốc Sở Kế hoạch - Đầu tư, Phó chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế, Bí thư Thành ủy Huế (cũ), Bí thư Q.Thuận Hóa (sau khi TP.Huế trở thành thành phố trực thuộc Trung ương).

Đến ngày 30.6, ông được điều động đến nhận công tác tại HĐND TP.Huế và được bầu giữ chức Trưởng ban Kinh tế và Ngân sách nhiệm kỳ 2021 - 2026. Tại Đại hội đại biểu Đảng bộ TP.Huế lần thứ 17 ngày 3.10, ông Định được bầu giữ chức Phó bí thư Thành ủy Huế.

Tại kỳ họp chuyên đề lần thứ 27 của HĐND TP.Huế diễn ra vào ngày 17.10, ông Phan Thiên Định đã được bầu giữ chức Chủ tịch UBND TP.Huế.

Ông Phan Thiên Định được nhìn nhận là lãnh đạo cởi mở, có tài khoản mạng xã hội Facebook với lượng theo dõi lên đến 49.000 người.

Tin liên quan

Ông Vương Quốc Tuấn làm Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên

Ông Vương Quốc Tuấn làm Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên

Sáng 17.11, HĐND tỉnh Thái Nguyên đã tổ chức kỳ họp lần thứ 8, bầu nhân sự giữ chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Khám phá thêm chủ đề

Phan Thiên Định TP. Huế Tỉnh uỷ Hà Tĩnh Ban bí thư UBND TP. Huế
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận