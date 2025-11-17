Ông Phan Thiên Định làm Phó bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh

Chiều 17.11, Tỉnh ủy Hà Tĩnh đã tổ chức hội nghị công bố quyết định của Ban Bí thư T.Ư Đảng về việc cho ông Phan Thiên Định thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Thành uỷ và thôi giữ chức Phó bí thư Thành uỷ Huế, nhiệm kỳ 2025 - 2030; điều động, chỉ định ông Phan Thiên Định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và giữ chức Phó bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Ông Hoàng Đăng Quang, Phó trưởng ban thường trực Ban Tổ chức T.Ư trao quyết định của Ban Bí thư cho tân Phó bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh Phan Thiên Định ẢNH: TÂN KỲ

Ông Phan Thiên Định 54 tuổi, quê quán xã Phú Hải, H.Phú Vang (nay là P.Thuận An, TP.Huế); trình độ chuyên môn cử nhân kinh tế, cử nhân luật, thạc sĩ quản lý hành chính công; cao cấp lý luận chính trị.

Ông Định là cán bộ trưởng thành từ cơ sở, từng kinh qua các chức vụ: Giám đốc Sở Kế hoạch - Đầu tư, Phó chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế, Bí thư Thành ủy Huế (cũ), Bí thư Q.Thuận Hóa (sau khi TP.Huế trở thành thành phố trực thuộc Trung ương).

Đến ngày 30.6, ông được điều động đến nhận công tác tại HĐND TP.Huế và được bầu giữ chức Trưởng ban Kinh tế và Ngân sách nhiệm kỳ 2021 - 2026. Tại Đại hội đại biểu Đảng bộ TP.Huế lần thứ 17 ngày 3.10, ông Định được bầu giữ chức Phó bí thư Thành ủy Huế.

Tại kỳ họp chuyên đề lần thứ 27 của HĐND TP.Huế diễn ra vào ngày 17.10, ông Phan Thiên Định đã được bầu giữ chức Chủ tịch UBND TP.Huế.

Ông Phan Thiên Định được nhìn nhận là lãnh đạo cởi mở, có tài khoản mạng xã hội Facebook với lượng theo dõi lên đến 49.000 người.