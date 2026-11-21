Toàn cảnh 17h ngày 21.11.2026 của Báo Thanh Niên có nhiều thông tin đáng chú ý:

TOÀN CẢNH 17H 21/11: Xe công nghệ tông gãy trụ điện | Hy hữu: Tặng bạn 9/16 vé số, nhóm trúng 32 tỉ

Xe công nghệ tông gãy trụ điện trong hẻm ở TP.HCM: Ngắt điện khẩn cấp để khắc phục

Chiếc xe công nghệ lưu thông trong một hẻm ở phường Bình Tân (TP.HCM) bất ngờ tông gãy trụ điện, khiến phần đầu xe hư hỏng nặng.

Xe công nghệ tông gãy trụ điện trong hẻm ở TP.HCM: Ngắt điện khẩn cấp để khắc phục

Tìm thấy 16 hài cốt liệt sĩ dưới trụ sở UBND xã bỏ hoang ở Cần Thơ

Ngày 21.11, thiếu tá Huỳnh Hoàng Phim, Tổ trưởng tổ 2 Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ (lâm thời), thuộc Bộ Chỉ huy quân sự thành phố Cần Thơ, cho biết tính đến 9 giờ ngày 21.11, đơn vị đã tìm thấy 16 hài cốt liệt sĩ dưới trụ sở UBND xã Phú An (cũ) bỏ hoang nhiều năm nay.

Quy tập 16 hài cốt liệt sĩ nằm sâu dưới lòng đất trụ sở UBND xã bỏ hoang ở Cần Thơ

Nghiên cứu: Ngắm biển có tác dụng tốt cho bệnh nhân ICU

Một bệnh viện ở Barcelona phát hiện ra rằng việc đi dạo bên bờ biển giúp bệnh nhân trong phòng chăm sóc đặc biệt (ICU) phục hồi tốt hơn

Nghiên cứu: Ngắm biển có tác dụng tốt cho bệnh nhân ICU

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