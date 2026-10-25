Lộ diện vòng nguyệt quế cho nhà vô địch Đường lên đỉnh Olympia 2026

Những cành cây khô và chiếc lá của tri thức

Mỗi năm, bên cạnh cuộc tranh tài của 4 "nhà leo núi" tại trận chung kết Đường lên đỉnh Olympia, vòng nguyệt quế dành cho nhà vô địch cũng nhận được sự quan tâm của khán giả. Không chỉ là phần thưởng đánh dấu chiến thắng, vật phẩm này còn mang câu chuyện sáng tạo riêng, gắn với thông điệp mà người chế tác muốn gửi đến các thế hệ học sinh. Với Đường lên đỉnh Olympia 2026, nhà thiết kế trang sức và phụ kiện thời trang Đỗ Vân Trí (ở TP.HCM) tiếp tục đảm nhận công việc sáng tạo vòng nguyệt quế.

Vòng nguyệt quế dành cho nhà vô địch Đường lên đỉnh Olympia 2026 ẢNH: THANH NAM

Khác với thiết kế dành cho nhà vô địch Đường lên đỉnh Olympia năm 2025 mang tinh thần tối giản, cấu trúc mở cùng điểm nhấn ngôi sao vàng năm cánh, anh Trí cho biết tác phẩm năm nay khai thác hình ảnh những cành cây khô đan xen với lá ô liu, tạo nên một tổng thể giàu tính điêu khắc.

Chia sẻ về nguồn cảm hứng chế tác vòng nguyệt quế cho nhà vô địch Đường lên đỉnh Olympia 2026, anh Trí cho biết hình ảnh những cành cây khô trong tự nhiên đã gợi mở ý tưởng cho anh. Dù trải qua nhiều mùa khắc nghiệt, những cành cây ấy tưởng như đã hoàn thành sứ mệnh, nhưng vẫn làm nền cho sự tái sinh, tìm cách vươn lên.

"Khi kết hợp hình ảnh này với lá ô liu, biểu tượng quen thuộc của Olympia, tôi muốn kể câu chuyện về hành trình trưởng thành của người trẻ. Theo tôi, những thử thách và trải nghiệm trong cuộc sống góp phần tạo nên bản lĩnh, giúp mỗi người từng bước chạm đến những thành tựu của riêng mình", anh Trí chia sẻ.

Vòng nguyệt quế do nhà thiết kế Đỗ Vân Trí thực hiện ẢNH: THANH NAM

Theo anh Trí, trong thiết kế, những cành cây khô đại diện cho thử thách, còn những chiếc lá ô liu non mọc lên từ các cành cây ấy tượng trưng cho thành quả của hành trình chinh phục tri thức. Sắc vàng của chiếc vòng gợi hình ảnh niềm tự hào, sự tỏa sáng sau những nỗ lực bền bỉ và hào quang dành cho người chiến thắng.

"Tôi hy vọng mọi người nhìn thấy ở chiếc vòng không chỉ một phần thưởng, mà còn là dấu ấn của cả một quá trình học hỏi, rèn luyện và trưởng thành. Đặt cạnh nhau, những nhánh cành mộc mạc và những chiếc lá ô liu mềm mại ánh vàng tạo nên sự tương phản về hình dáng, chất liệu thị giác và cảm xúc. Đây cũng là chi tiết mà tôi tâm đắc nhất trong tác phẩm năm nay", anh Trí chia sẻ.

Cũng theo nhà thiết kế này, nếu vòng nguyệt quế dành cho nhà vô địch Đường lên đỉnh Olympia 2025 hướng đến tinh thần tối giản, thì thiết kế năm nay tập trung khai thác vẻ đẹp tự nhiên của những cành cây đan xen. Sự khác biệt không chỉ nằm ở hình thức mà còn ở cách kể câu chuyện thông qua các chi tiết tạo hình.

Thí sinh nào được trao vòng nguyệt quế này? Câu trả lời sẽ có sau trận chung kết Đường lên đỉnh Olympia 2026 diễn ra ngày 1.11 ẢNH: THANH NAM

Vòng nguyệt quế cho nhà vô địch Đường lên đỉnh Olympia 2026 có gì?

Theo nhà thiết kế Đỗ Vân Trí, vòng nguyệt quế năm nay vẫn sử dụng nền đồng thau, kết hợp công nghệ tạo mẫu 3D hiện đại với kỹ thuật kim hoàn thủ công. Quy trình chế tác bắt đầu từ việc dựng các mẫu lá 3D trên máy tính, chạy sáp resin, đúc kim loại, sau đó hàn ráp, tạo vân bề mặt, chỉnh hình, đánh bóng và hoàn thiện sản phẩm.

Bề mặt vòng được xử lý qua các lớp đồng đỏ, niken, vàng thật 24K tông vàng Ý, cuối cùng phủ nano bảo vệ nhằm tăng độ bền, độ sáng và khả năng chống ô xy hóa. Sự kết hợp giữa công nghệ và kỹ thuật thủ công giúp kiểm soát độ chính xác, đồng thời giữ được tính nghệ thuật trong từng chi tiết.

"Thách thức lớn nhất là giữ được vẻ tự nhiên của cành cây khi chuyển từ mô hình thiết kế sang kim loại thực tế. Tôi phải nhiều lần điều chỉnh mô hình 3D, cân nhắc hình dáng, kích thước và vị trí từng chiếc lá, đồng thời xử lý thủ công phần cành, tạo vân và hàn ráp. Sản phẩm không chỉ cần đẹp mà còn phải có kết cấu cân đối khi đội và bảo đảm chất lượng hoàn thiện", anh Trí chia sẻ.

Theo nhà thiết kế này, vòng nguyệt quế Olympia không đơn thuần là một món đồ trang sức mà còn là vật phẩm xuất hiện trong khoảnh khắc quan trọng của cuộc thi, gắn với cảm xúc của nhà vô địch, 3 thí sinh còn lại và khán giả. Vì vậy, mỗi thiết kế phải dung hòa giữa tính thẩm mỹ, giá trị biểu tượng, độ hoàn thiện và độ bền, để trở thành dấu mốc đáng nhớ trong hành trình chinh phục tri thức của nhà vô địch.

Nhà thiết kế Đỗ Vân Trí ẢNH: THANH NAM

Vòng nguyệt quế không phải đích đến của tri thức

Được biết, nhà thiết kế Đỗ Vân Trí đã đồng hành cùng Đường lên đỉnh Olympia qua nhiều mùa và xem mỗi lần chế tác là một cơ hội để kể một câu chuyện mới bằng ngôn ngữ tạo hình.

"Điều khiến tôi tiếp tục nhận lời không chỉ là việc tạo ra một sản phẩm dành cho chương trình quen thuộc với nhiều thế hệ học sinh, mà còn là mong muốn mỗi mùa mang đến một thiết kế độc lập, có thông điệp và cảm xúc riêng. Tôi cho rằng vòng nguyệt quế Olympia khác với một sản phẩm thủ công thông thường ở chỗ giá trị của nó không dừng lại ở hình thức. Chiếc vòng đại diện cho thành quả của nhà vô địch, đồng thời có thể truyền cảm hứng đến những người trẻ đang theo đuổi tri thức và không ngừng học hỏi", anh Trí chia sẻ.

Điều nhà thiết kế này mong chờ nhất là khán giả cảm nhận được câu chuyện phía sau thiết kế, để vòng nguyệt quế không chỉ xuất hiện trong giây phút trao giải mà còn trở thành một phần ký ức đẹp của nhiều thế hệ.

Gửi lời chúc đến 4 "nhà leo núi" trước trận chung kết Đường lên đỉnh Olympia 2026 sẽ diễn ra vào ngày 1.11, anh Trí mong các thí sinh giữ được sự bình tĩnh, tự tin và phát huy tốt nhất những gì đã tích lũy.

"Tôi hy vọng các em bước vào cuộc thi với tinh thần tích cực, tận hưởng trọn vẹn khoảnh khắc đặc biệt của người trẻ. Tôi cũng mong nhà vô địch trân trọng chiếc vòng như dấu mốc của một hành trình đáng nhớ. Chân thành gửi gắm với các thí sinh còn lại hãy tự hào về những nỗ lực của mình, tiếp tục học hỏi và không ngừng cố gắng. Những khó khăn, thất bại cũng có thể trở thành bài học góp phần làm nên sự trưởng thành. Dù các bạn có trở thành nhà vô địch Đường lên đỉnh Olympia hay không, tôi mong các bạn luôn giữ được tinh thần học hỏi, lòng tử tế và sự nỗ lực không ngừng", anh Trí nhắn gửi.