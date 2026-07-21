Theo trang The Register, sự cố nghiêm trọng này đã được người dùng báo cáo nhiều lần trong suốt gần hai tháng qua nhưng chưa được xử lý dứt điểm.

Gemini qua mặt mã PIN và cách tự bảo vệ thiết bị khẩn cấp

Nhờ kẽ hở này, bất kỳ ai cầm máy cũng có thể dùng Gemini gửi tin nhắn SMS hoặc WhatsApp qua màn hình khóa mà không cần nhập mã PIN. Google đã lên tiếng xác nhận sự cố không chỉ xuất hiện riêng trên dòng Pixel và hứa hẹn sẽ tung bản vá lỗi trong tuần này. Lỗi chỉ phát sinh khi người dùng từng thu hồi quyền truy cập ứng dụng của Gemini, nhưng thao tác tái hiện lại cực kỳ đơn giản.

Gemini tồn tại lỗ hổng khiến điện thoại Android dễ bị khai thác ẢNH: GOOGLE

Cụ thể, khi bị Gemini yêu cầu xác thực để gửi tin nhắn, kẻ xấu chỉ cần nhấn đồng thời nút 'Continue' và nút 'Add Attachment'. Thao tác cử chỉ trùng hợp này sẽ khiến thiết bị tự động gửi tin nhắn, bỏ qua hoàn toàn bước đòi mã PIN. Nguy hiểm hơn, kẻ gian còn có thể gõ các lệnh như @WhatsApp để kết nối và chiếm quyền ứng dụng nhắn tin của Meta mà không trải qua xác thực.

Mặc dù lỗ hổng đòi hỏi phải tiếp xúc vật lý trực tiếp với điện thoại, nguy cơ tiềm ẩn vẫn cực kỳ lớn nếu thiết bị vô tình rơi vào tay kẻ trộm. Kẻ gian có thể lợi dụng số điện thoại của bạn để thực hiện các hành vi lừa đảo nhắm vào người khác. Sự cẩu thả và vội vàng trong khâu triển khai tính năng của Google đã vô tình tạo ra một 'cửa hậu' bảo mật đe dọa nghiêm trọng đến an toàn dữ liệu.

Trong thời gian chờ bản cập nhật chính thức từ Google, giải pháp phòng thủ tốt nhất là tắt hoàn toàn quyền truy cập Gemini từ màn hình khóa. Dù trợ lý giọng nói rất tiện lợi để đặt bộ đếm giờ hay điều khiển nhà thông minh, việc bảo mật thiết bị vẫn cần ưu tiên hàng đầu. Người dùng Android nên chủ động kiểm tra phần cài đặt để tránh trở thành nạn nhân của kẽ hở nguy hiểm này.