Lỗ hổng chí mạng của phường hụi online

Phường hụi hay còn gọi là họ, biêu, hụi, được xem là cách để những người quen biết, tin tưởng nhau hỗ trợ vốn xoay vòng, giải quyết khó khăn trước mắt mà không cần qua ngân hàng. Tuy nhiên, khi mô hình này chuyển sang môi trường trực tuyến, nơi người chơi không biết nhau, không có sự kiểm chứng nhân thân, thì niềm tin trở thành điểm yếu chí mạng.

Trong vụ việc tại Tân Kỳ, nhiều người chơi phản ánh họ tin chủ hụi vì là người cùng địa phương, nhưng dây hụi chủ yếu giao dịch qua nhóm chat trên mạng, không quen biết trực tiếp. Những người đăng ký nhận hụi trước phải lĩnh tiền thấp hơn nhưng sau đó, chủ hụi bất ngờ tuyên bố vỡ hụi do những người này không tham gia nữa, chủ hụi không thể đền số tiền như đã cam kết. Các nạn nhân lúc này mới ngã ngửa vì không biết những người đã nhận hụi là ai để kiểm chứng. Nghi vấn đặt ra là liệu những người đã nhận hụi có thật hay chỉ là con hụi ảo do chính chủ hụi tạo ra?

Pháp luật không cấm tổ chức hụi, nhưng khi có dấu hiệu gian dối, chiếm đoạt tài sản hoặc tổ chức hụi không minh bạch, vụ việc có thể bị xử lý hình sự. Vấn đề ở chỗ để chứng minh yếu tố vi phạm không hề đơn giản và trong khoảng thời gian đó, tài sản có thể đã bị tẩu tán, gây khó cho việc thi hành án nếu vụ việc bị xử lý hình sự hoặc bị nạn nhân khởi kiện ra tòa.

Một thực tế đáng lo ngại là các vụ vỡ hụi hiện nay có xu hướng chuyển dịch từ làng xóm quen biết sang phường hụi online. Trong mô hình truyền thống, chủ hụi thường chịu sức ép từ cộng đồng, uy tín gia đình, quan hệ xã hội, nhưng trên mạng, các ràng buộc đó gần như không tồn tại. Khi rủi ro xảy ra, người chơi gần như không có điểm tựa để đòi lại quyền lợi.

Không ít người tham gia dây hụi vì bị hấp dẫn bởi mức lãi cao hơn gửi tiết kiệm ngân hàng. Thế nhưng lợi nhuận càng cao thì rủi ro càng lớn. Nếu một dây hụi cho mức lãi quá hấp dẫn, điều đầu tiên cần đặt ra là tiền đó đến từ đâu. Vụ vỡ hụi mới một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh báo người dân cần tỉnh táo hơn trước những lời mời gọi hấp dẫn. Đây có lẽ không phải là vụ việc cuối cùng nếu nhiều người vẫn tiếp tục tham gia những dây hụi dựa chủ yếu vào niềm tin… trên mạng.