Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Blog phóng viên

Lỗ hổng hành nghề không phép 'ngụy trang' trong bệnh viện

Duy Tính
Duy Tính
21/10/2025 06:15 GMT+7

Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM vừa ra quyết định khởi tố và bắt tạm giam 5 bị can để điều tra về tội "Vi phạm quy định về khám bệnh, chữa bệnh" xảy ra tại Bệnh viện (BV) răng - hàm - mặt - thẩm mỹ Paris vào cuối tháng 5.2025, dẫn đến cái chết của một nữ khách hàng 32 tuổi. Trong số này có cả bác sĩ và điều dưỡng.

Điều đáng lo ngại là hành vi vi phạm pháp luật này không diễn ra tại một cơ sở "chui" mà ngay trong một BV được cấp phép hoạt động. Chính sự lỏng lẻo trong quản lý nhân sự, cho phép người không đủ điều kiện chuyên môn thực hiện kỹ thuật y tế đã biến một cơ sở hợp pháp thành cái "bẫy" chết người. Đây là một kẽ hở nguy hiểm trong hệ thống y tế hiện nay, khi giấy phép cơ sở bị lợi dụng để hợp pháp hóa hành vi hành nghề trái phép.

Trong vụ án này, nạn nhân lẽ ra phải được bác sĩ có chuyên môn thực hiện trong điều kiện y tế an toàn, được kiểm soát chặt chẽ. Tuy nhiên, người trực tiếp thực hiện không có chứng chỉ hành nghề, không được cấp phép và không đủ khả năng xử trí biến chứng.

Việc khởi tố những người trực tiếp hành nghề trái phép này là lời cảnh tỉnh cho các cơ sở y tế khác. Trong thời gian tới, không chỉ lực lượng chức năng mà cả ngành y tế cũng cần siết chặt quản lý nhân sự, tăng cường thanh tra, kiểm tra đột xuất, đặc biệt tại các BV tư nhân, phòng khám thẩm mỹ, những nơi tiềm ẩn nguy cơ "mượn danh" để hợp thức hóa hành vi trái luật.

Làm đẹp là nhu cầu chính đáng, nhưng sự an toàn phải luôn được đặt lên hàng đầu. Một người hành nghề không phép là mối đe dọa trực tiếp đến tính mạng của bệnh nhân. Khi cái sai ấy diễn ra trong chính các cơ sở hợp pháp, mức độ nguy hiểm lại càng nghiêm trọng, vì được che đậy bằng lớp vỏ đáng tin cậy.

Do đó, chỉ khi cá nhân hành nghề đều chịu trách nhiệm trước pháp luật, và các cơ sở y tế thực hiện đúng vai trò kiểm soát nội bộ, mới có thể ngăn chặn được những thảm kịch tương tự trong tương lai.

Tin liên quan

Bắt giam bác sĩ, điều dưỡng trong vụ án Bệnh viện Răng hàm mặt thẩm mỹ Paris

Bắt giam bác sĩ, điều dưỡng trong vụ án Bệnh viện Răng hàm mặt thẩm mỹ Paris

Công an TP.HCM khởi tố 5 bị can (trong đó có bác sĩ, điều dưỡng) liên quan vụ tử vong sau phẫu thuật thẩm mỹ xảy ra tại Bệnh viện Răng hàm mặt thẩm mỹ Paris, do vi phạm quy định khám chữa bệnh.

Khám phá thêm chủ đề

Ngụy trang bệnh viện Góc nhìn phóng viên Hành nghề không phép hành nghề trái phép
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận