Lỗ hổng hành nghề không phép 'ngụy trang' trong bệnh viện

Điều đáng lo ngại là hành vi vi phạm pháp luật này không diễn ra tại một cơ sở "chui" mà ngay trong một BV được cấp phép hoạt động. Chính sự lỏng lẻo trong quản lý nhân sự, cho phép người không đủ điều kiện chuyên môn thực hiện kỹ thuật y tế đã biến một cơ sở hợp pháp thành cái "bẫy" chết người. Đây là một kẽ hở nguy hiểm trong hệ thống y tế hiện nay, khi giấy phép cơ sở bị lợi dụng để hợp pháp hóa hành vi hành nghề trái phép.

Trong vụ án này, nạn nhân lẽ ra phải được bác sĩ có chuyên môn thực hiện trong điều kiện y tế an toàn, được kiểm soát chặt chẽ. Tuy nhiên, người trực tiếp thực hiện không có chứng chỉ hành nghề, không được cấp phép và không đủ khả năng xử trí biến chứng.

Việc khởi tố những người trực tiếp hành nghề trái phép này là lời cảnh tỉnh cho các cơ sở y tế khác. Trong thời gian tới, không chỉ lực lượng chức năng mà cả ngành y tế cũng cần siết chặt quản lý nhân sự, tăng cường thanh tra, kiểm tra đột xuất, đặc biệt tại các BV tư nhân, phòng khám thẩm mỹ, những nơi tiềm ẩn nguy cơ "mượn danh" để hợp thức hóa hành vi trái luật.

Làm đẹp là nhu cầu chính đáng, nhưng sự an toàn phải luôn được đặt lên hàng đầu. Một người hành nghề không phép là mối đe dọa trực tiếp đến tính mạng của bệnh nhân. Khi cái sai ấy diễn ra trong chính các cơ sở hợp pháp, mức độ nguy hiểm lại càng nghiêm trọng, vì được che đậy bằng lớp vỏ đáng tin cậy.

Do đó, chỉ khi cá nhân hành nghề đều chịu trách nhiệm trước pháp luật, và các cơ sở y tế thực hiện đúng vai trò kiểm soát nội bộ, mới có thể ngăn chặn được những thảm kịch tương tự trong tương lai.