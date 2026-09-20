Lô linh kiện tiêm kích F-35 bị chuyển sang Hồng Kông, Quốc hội Mỹ điều tra

Một máy bay F-35C Lightning II trên boong tàu sân bay USS Theodore Roosevelt của Mỹ tham gia cuộc tập trận RIMPAC 2026 gần Hawaii hôm 17.7 ảnh: afp

Vụ thất lạc lô linh kiện F-35 làm dấy lên lo ngại rằng công nghệ vũ khí nhạy cảm của Mỹ có thể đã lọt vào tay một đối thủ nước ngoài, trong đó có Trung Quốc, theo báo Politico đưa tin hôm 18.9.

Chuyến bay bất ngờ đổi hướng

Tờ báo dẫn 3 nguồn thạo tin tiết lộ lô hàng từ Úc đã được vận chuyển bằng đường hàng không về Mỹ để sửa chữa. Tuy nhiên, chuyến bay lại bị chuyển hướng để quá cảnh sang Hồng Kông và lô hàng biến mất.

Đến nay vẫn chưa rõ tại sao lô hàng lại bị chuyển hướng và ai đang nắm giữ chúng, hoặc liệu chúng đã bị chuyển giao cho giới chức sở tại, cụ thể là phía Trung Quốc hay không.

Lô hàng đã được một đơn vị môi giới phụ trách vận chuyển thay mặt Lockheed Martin, nhà sản xuất F-35.

Theo Politico, vụ việc chưa từng được công bố trước đây và lập tức kích hoạt một loạt các cuộc họp giữa phía nhân viên Quốc hội Mỹ thuộc các ủy ban chủ chốt về an ninh quốc gia.

Các nguồn tin cũng cho hay phía Bộ Ngoại giao và Lầu Năm Góc lần đầu báo cáo vụ việc cho Quốc hội Mỹ vào tháng 6, và sẽ có thêm nhiều cuộc họp trong những tuần tới.

Văn phòng Chương trình F-35 thuộc Lầu Năm Góc xác nhận đã biết về sự cố liên quan một lô hàng gồm các linh kiện F-35 Lightning II không còn khả năng sử dụng.

Văn phòng đang làm việc với giới hữu trách Mỹ, các đối tác trong ngành để tìm cách thu hồi những linh kiện này, mở cuộc điều tra về vụ việc và áp dụng những biện pháp an toàn nhằm đảm bảo sự cố tương tự không tái diễn.

Lô hàng chứa gì?

Theo 2 nguồn thạo tin nói với Politico, lô hàng đã biến mất bao gồm một vòm kính buồng lái của F-35. Vòm kính không chỉ là lớp vòm trong suốt bảo vệ phi công, mà còn là một bộ phận quan trọng trong hệ thống tàng hình của F-35.

Vòm kính được phủ một lớp vật liệu mỏng, trong suốt, hấp thu sóng radar, góp phần che chắn máy bay trước các hệ thống radar đối phương.

Việc tiếp cận được vòm kính buồng lái của F-35 có thể cho phép một quốc gia đối thủ của Mỹ nghiên cứu vật liệu được sử dụng cũng như phương pháp chế tạo, so sánh với những thông tin đã thu thập được thông qua các hoạt động tình báo, và thậm chí còn có thể đảo ngược thiết kế công nghệ tàng hình, theo báo Mỹ dẫn lời các chuyên gia quân sự.

Chuyện lô hàng trên đường vận chuyển bất ngờ chuyển hướng đến Hồng Kông đặc biệt gây quan ngại tại Washington trong bối cảnh Trung Quốc trong những năm gần đây tăng cường kiểm soát đặc khu này.

Đại sứ quán Trung Quốc tại Washington D.C tuyên bố không biết về vụ việc. Bộ Ngoại giao Mỹ từ chối bình luận còn Lockheed Martin nói không thể thảo luận về tình trạng các lô hàng vì lý do an ninh.