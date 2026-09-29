Lò mổ heo lậu bị công an bắt nhiều lần vẫn 'tung hoành' ở phường Phú Mỹ

Năm 2025, Báo Thanh Niên đã nhiều lần phản ánh lò mổ heo lậu nằm cách hàng rào Khu công nghiệp Phú Mỹ 1 (phường Phú Mỹ, TP.HCM). Tưởng chừng sau khi bị lực lượng chức năng xử lý, cơ sở này sẽ ngừng hoạt động. Tuy nhiên, người dân phản ánh lò mổ heo lậu này vẫn liên tục đưa heo về nuôi nhốt và giết mổ trái phép.

Chất thải ngổn ngang dưới nền bê tông tại lò mổ heo lậu ở phường Phú Mỹ ẢNH: NGUYỄN LONG

Từ phản ánh của người dân, trưa 29.9, nhóm PV Báo Thanh Niên đã đến lò mổ heo lậu này ghi nhận hoạt động mổ heo trái phép tại đây.

Lúc này, cơ sở đóng cửa, không một bóng người qua lại. Khoảng 13 giờ 30 phút cùng ngày, xe tải biển kiểm soát tỉnh Đồng Nai 60B - xxx.7 chở heo từ quốc lộ 51 đi vào lò mổ heo lậu.

Sau đó, một nam thanh niên từ trên xe tải bước xuống, ra phía sau mở cửa lùa heo vào các chuồng bên trong lò mổ heo lậu. Hơn 10 phút sau, xe tải này rời lò mổ rồi theo đường cũ chạy ra lại hướng quốc lộ 51.

Xe tải chở heo cung cấp cho lò mổ heo lậu ẢNH: NGUYỄN LONG

"Xe tải này hay chạy vào lò mổ giao heo. Ngày nào lò cũng mổ heo nên khi hết heo là chủ cơ sở gọi xe tải chở đến. Chính quyền địa phương, công an cũng đến kiểm tra, xử lý, cơ sở nghỉ vài ngày rồi sau đó hoạt động lại", một người dân ở gần lò mổ heo lậu cho hay.

Công an tiếp tục bắt quả tang lò mổ heo lậu

Khoảng 14 giờ 20 ngày 29.9, nhóm PV Báo Thanh Niên ghi nhận tại lò mổ heo lậu này có 2 thanh niên ở bên trong nấu nước để chuẩn bị giết mổ heo. Từ xa có thể nhìn thấy cột khói từ bếp củi bay cao trên nóc nhà lò mổ.

Số thịt heo chưa được đưa đi tiêu thụ ẢNH: NGUYỄN LONG

Đến 14 giờ 50 phút cùng ngày, lực lượng Công an phường Phú Mỹ bất ngờ vào lò mổ heo lậu kiểm tra, bắt quả tang 2 thanh niên đang phân thịt heo để bán cho các tiểu thương đến lấy.

Khi thấy lực lượng chức năng, 2 thanh niên dùng nước xịt rửa nền xi măng đầy chất thải, nội tạng của heo cho chảy theo đường cống nước ra ngoài một con suối phía sau lò mổ.

Một cán bộ Công an phường Phú Mỹ yêu cầu 2 thanh niên không xịt rửa nền mà phải thu gom chất thải, nội tạng heo bỏ vào bịch ni lông.

Huyết heo tràn lan trên nền xi măng ẢNH: NGUYỄN LONG

Tại hiện trường, chúng tôi ghi nhận khối lượng thịt heo đã được phân chia còn nằm trên bàn, một phần để trong thau nhựa lớn đang cân để đưa cho tiểu thương chở ra chợ bán.

Nền xi măng ngổn ngang huyết heo, chất thải, lông heo… Tại 2 chuồng bên trong lò mổ heo này đang còn nuôi nhốt 6 con heo.

2 thanh niên tại lò cho biết cơ sở giết mổ heo này là của bà T. (ở phường Phú Mỹ). Bà T. tên đầy đủ là V.T.T, là chủ lò mổ heo lậu này. Bà T. từng bị Công an TP.HCM, Công an phường Phú Mỹ và lực lượng chức năng phường Phú Mỹ mời làm việc vì bắt quả tang cơ sở đang mổ heo lậu (Báo Thanh Niên đã phản ánh các ngày 26 và 27.8.2025).

Heo được nuôi nhốt chờ làm thịt ẢNH: NGUYỄN LONG

Làm việc với cơ quan chức năng, bà T. cam kết không hoạt động giết mổ heo tại cơ sở hoạt động không phép của mình nhưng sau đó vẫn ngang nhiên hoạt động.

Trở lại vụ việc chiều nay 29.9, khi bị lực lượng chức năng bắt quả tang, bà T. không đến mà chồng của bà là ông T.Đ.V (52 tuổi, ở phường Phú Mỹ) đến làm việc.

Ông V. cho biết heo được cơ sở mua từ các hộ dân ở phường Tân Thành, xã Châu Đức, không có xác nhận nguồn gốc của lực lượng thú y. Thịt heo được đưa từ lò mổ heo lậu này ra chợ cũng không được cơ quan chức năng kiểm định chất lượng.