Lo ngại mố trụ đèn nút giao gây mất an toàn

Như Thanh Niên thông tin, nút giao Ngọc Hội là dự án giao thông quan trọng tại TP.Nha Trang. Sau thời gian dài chậm tiến độ, nút giao này đã thông xe 3 trong 4 nhánh vào ngày 2.9. Thế nhưng, sau khi nút giao đưa vào khai thác, nhiều người lưu thông qua đây không khỏi rùng mình khi xuất hiện những mố trụ đèn bằng bê tông bám trên thành cầu và nhô hẳn ra đường gom phía dưới nhánh N1.



Mố trụ đèn đường nhô hẳn ra phần đường dành cho xe cộ lưu thông Thế Quang

Theo quan sát của phóng viên, mỗi nhánh của nút giao có 2 mố trụ nằm ở tầm thấp, ngang mặt người đi đường, giống như cái "bẫy" khiến nhiều người qua đây lo ngại. Các mố trụ đèn này thay vì cắm xuống đất thì lại được thiết kế bám vào vách thành cầu. Nguy cơ người và các phương tiện giao thông va vào mố trụ hoàn toàn có thể xảy ra.

"Bẫy" người đi đường

Nhiều ý kiến cho rằng các mố trụ đèn đường thiết kế như vậy sẽ rất nguy hiểm, mất an toàn cho người dân khi lưu thông qua đây. "Với kiểu thiết kế như thế này, tai nạn là điều không tránh khỏi, nó như "cái bẫy". Nó vừa làm xấu toàn bộ công trình, vừa gây nguy hiểm cho người đi đường. Không hiểu sao lúc bắt đầu xây dựng không tính trước những cái này", bạn đọc (BĐ) Mạnh Tùng bình luận.

BĐ Van Chu góp ý: "Thành cầu to như vậy sao không thiết kế gắn ngay trên thành cầu mà làm cái cục bê tông to chìa ra như vậy vừa mất an toàn vừa mất mỹ quan, đồng thời thu hẹp mất 40 cm chiều rộng mặt đường. Chưa kể đền bù giải tỏa vô cùng khó khăn mà thiết kế có mỗi cái trụ đèn đã làm mất đi 40 cm chiều rộng mặt đường thì cần coi lại trình độ tư vấn thiết kế".

BĐ Thạch Hà viết: "Tôi cũng đã nhiều lần đi qua đây thấy cả khối bê tông nhô ra chiếm mất gần 1/4 làn đường. Ô tô chạy qua đây nếu không cảnh giác dễ bị khối bê tông bóc mất nóc xe. Lỗi do thiết kế và cơ quan có thẩm quyền thẩm định khi bố trí các đế trụ đèn này".

"Bất cứ công trình nào khi được xây dựng thì trước khi bàn đến lợi ích hãy nghĩ đến sự an toàn. Trụ đèn này chưa gì đã thấy nguy hiểm cho người tham gia giao thông. Cần tính trước phương pháp rồi mới xây dựng, chứ không phải xây cho đã rồi lại sửa, tốn biết bao công sức, tiền của", BĐ Quang Anh thẳng thắn.

Xảy ra tai nạn, ai chịu trách nhiệm?

Ông Cao Đình Triết, Phó giám đốc Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Khánh Hòa, cho biết thiết kế nút giao Ngọc Hội trong đó có các trụ đèn trên, do Công ty CP tư vấn T27 Nha Trang thực hiện và đã được Sở GTVT thẩm định.

Ông Triết thừa nhận các mố trụ đèn đường trồi ra phía ngoài, sát các phương tiện giao thông là nguy hiểm. "Nhưng do áp lực để người dân đi lại, chứ đúng ra phải xong hết toàn bộ công trình thì mới đưa vào khai thác luôn một lần", ông Triết nói và cho hay: Theo thiết kế, sau khi hoàn thành, từ vách cầu ra có thêm gờ rộng khoảng 40 cm, bên trong trồng hoa, làm tiểu cảnh. Khi đó, người đi đường sẽ an toàn hơn.

Dù Ban quản lý dự án đã lên tiếng giải thích, tuy nhiên BĐ Minh Trực không đồng tình và cho rằng khi thi công bất cứ công trình nào thì yếu tố an toàn phải luôn đặt lên hàng đầu, từ khi khởi công cho đến khi công trình hoàn thiện đưa vào sử dụng. "Do đó xử lý cục bê tông lòi ra sau khi hoàn thiện công trình là sai nguyên tắc về an toàn. Tôi thắc mắc nếu công trình này gây tai nạn cho người tham gia giao thông thì ai sẽ chịu trách nhiệm. Đừng mượn cớ đảm bảo lợi ích cho người dân nhưng lại đưa công trình kém an toàn như thế vào hoạt động. Cá nhân tôi mong ban quản lý cần có biện pháp khắc phục ngay và luôn, không thể đến khi có chuyện thương tâm xảy ra mới tính đến phương án xử lý", BĐ này thẳng thắn.

Cùng quan điểm, BĐ Hoàng Tiến ý kiến: "Cho hỏi công trình này có phải đảm bảo tiêu chí an toàn hay không, chứ nhìn thôi đã thấy nguy hiểm cho người tham gia giao thông rồi. Nếu xảy ra tai nạn, cơ quan nào sẽ chịu trách nhiệm? Tại sao không cân nhắc, xem xét kỹ trước khi xây dựng? Như thế này vừa tốn tiền, vừa không đạt hiệu quả như mong đợi".

"Mong cơ quan chức năng và chính quyền địa phương có biện pháp xử lý, trước khi có tai nạn xảy ra. Bất cứ công trình nào khi đưa vào hoạt động cũng nên đảm bảo sự an toàn. Không riêng tôi mà có nhiều người cũng thấy trụ đèn này có vấn đề. Tại sao đơn vị thẩm định vẫn cho đưa vào hoạt động?", BĐ Đặng Khánh nêu.

Xem nhanh 20h: Thời sự toàn cảnh

Thiết kế vi phạm an toàn giao thông thế mà duyệt được. Le Dung Các mố này nhô ra đường rất nhiều, ngang tầm với phần đầu người tham gia giao thông, thật sự quá nguy hiểm. Quang Hung Không biết các đơn vị thẩm định thế nào chứ với riêng tôi nhìn qua cảm tính thấy nó rất thiếu an toàn. Đưa vào hoạt động thì lại có thêm mối nguy hiểm cho người tham gia giao thông. Nguyễn Quyền