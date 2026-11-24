Theo ghi nhận từ Sammyfans, thông số kỹ thuật rò rỉ trên Galaxy A38 5G cho thấy mẫu smartphone sắp ra mắt này có thể vẫn sử dụng cảm biến camera dòng Sony IMX. Tuy nhiên, kích thước cảm biến dự kiến sẽ nhỏ hơn so với cảm biến trên Galaxy A37 hiện tại, một chi tiết có thể khiến người hâm mộ thất vọng.

Galaxy A38 có thể mang đến nỗi thất vọng về chất lượng camera ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH SAMMY GURU

Cụ thể, Galaxy A38 5G có khả năng được trang bị cảm biến Sony IMX882 với độ phân giải 50 MP. Đây là cảm biến có kích thước 1/1,95 inch, nhỏ hơn so với kích thước 1/1,56 inch của cảm biến Sony IMX906 được trang bị trên Galaxy A37.

Ngoài ra, có thông tin cho rằng Samsung có thể tăng giá các dòng điện thoại Galaxy A vào năm tới, với một số mẫu có thể tăng giá lên tới 19% do tình trạng thiếu chip. Nếu điều này được áp dụng cho Galaxy A38 sắp tới, không ít người sẽ cảm thấy khó chịu trong bối cảnh chất lượng camera của thiết bị cũng bị hạ cấp.

Dung lượng pin Galaxy A38 không đủ làm người dùng hài lòng

Mặc dù Galaxy A38 có thể được trang bị viên pin dung lượng 6.000 mAh, tăng 1.000 mAh so với tiền nhiệm, nhưng điều này dường như khó có thể bù đắp nếu chất lượng camera bị giảm sút. Nếu thông tin rò rỉ chính xác, Galaxy A38 được cho là đánh dấu một bước thụt lùi đáng kể về khả năng chụp ảnh, bất chấp Samsung đang nỗ lực phát triển các công cụ AI (trí tuệ nhân tạo) và thủ thuật phần mềm để cải thiện trải nghiệm cho người dùng.

Bên cạnh Galaxy A38, một sản phẩm khác được Samsung dự kiến ra mắt vào năm tới là Galaxy A58. Thiết bị được cho là sẽ giữ nguyên cảm biến camera đã sử dụng trên Galaxy A57, tuy nhiên, giới chuyên gia cho rằng chiếc điện thoại A5x tiếp theo sẽ không còn nằm trong phân khúc tầm trung do giá tăng.